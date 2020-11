Wesley Snipes répond à Blade: Allégations de la Trinité

in

Wesley Snipes parle d’allégations de comportement défini pendant Blade: Trinity, et il semble que l’acteur insiste sur le fait que les affirmations de Patton Oswalt sont fausses. La franchise Blade nous a donné des films, des bandes dessinées et du contenu incroyables, mais chaque propriété populaire entraîne un conflit. L’acteur et comédien Oswalt avait précédemment affirmé que Snipes (qui jouait le […]

Le message Wesley Snipes répond à Blade: Trinity Alllegations est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Tweet