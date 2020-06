Money Heist Saison 5: quand viendra-t-il pour les fans? Date de sortie possible et bien d’autres

– – –

Mises à jour de la saison 5 de Money Heist: Money Heist est également connu sous le nom de La Casa De Papel est une série dramatique espagnole sur le crime. L’émission a d’abord été diffusée sur une chaîne espagnole, mais maintenant cela a laissé son chemin vers Netflix. Maintenant, Netflix a fait de l’émission l’un de ses écrans en jetant un coup d’œil à son immense popularité et sa célébrité qui ont rendu l’émission plus énorme.

La production de la cinquième saison de l’émission a déjà commencé bien avant le lancement de la quatrième saison.

Quand Money Heist Saison 5 et 6 sera-t-il publié?

Certains rapports affirment que la cinquième saison de l’émission sera publiée en avril de l’année prochaine. Mais, la date de lancement n’a pas encore été confirmée par Netflix. Mais les fans de l’émission espèrent que les informations pour la date de sortie seront bientôt confirmées par le géant du streaming.

Certains rapports affirment également que la saison six sera diffusée sur le géant du streaming. Nous n’avons aucune sorte d’informations officielles sur la sixième saison de l’émission.

Terrain de la saison 5

La cinquième saison de l’émission sélectionnera la saison précédente a été abandonnée. À partir de l’épisode de clôture, nous voyons que Lisbonne a retrouvé son équipe et tout cela est devenu possible avec l’aide du professeur. Maintenant, à la fin de la saison, nous voyons tous qu’Alicia Sierra découvre la cachette du professeur. Ensuite, le groupe envoie le corps de Nairobi à l’extérieur du prêteur pour ses funérailles.

La distribution de Money Heist Saison 5

Le casting de la cinquième saison de l’émission restera le même que le précédent. Mais, nous ne savons pas si certains des personnages mourront à l’écran ou pas jusqu’à présent. Nous avons supposé que tous seront vus dans la cinquième saison de l’émission.

