Grande comédie, histoire so-so – / Film

Si tu sais Perry Mason du tout, vous connaissez probablement le personnage de la longue série télévisée de la fin des années 50 et du début des années 60 mettant en vedette Raymond Burr comme le célèbre avocat qui était connu pour avoir incité des suspects à laisser échapper des aveux alors qu’il se tenait à la barre des témoins. Les racines du personnage remontent encore plus loin, d’une série de romans commençant dans les années 30 à une série radiophonique qui a duré du milieu des années 40 jusqu’au milieu des années 50.

Mais le nouveau pulpeux de HBO, cuit dur Perry Mason la série veut que vous en oubliez (la plupart). Au lieu de cela, il s’agit d’une histoire d’origine granuleuse – une préquelle, même. Les personnages qui existent dans le Perry Mason canon tous pop-up ici, mais sous de nouvelles formes. Et puis il y a Perry Mason lui-même, qui commence la série non pas comme un avocat averti, mais plutôt comme un détective privé.

Depuis le nouveau Perry Mason est heureux d’embrasser des clichés, Mason – tel que joué par Matthew Rhys, un acteur qui excelle à avoir l’air fatigué et froissé – est votre bite privée typique de magasin de dix sous. Il boit trop, il a besoin d’un rasage, il n’est pas au-dessus de lancer un coup de poing, et il est un surgeon pour une dame avec une histoire triste. Et oh oui, il est hanté par les horreurs cauchemardesques observées dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Rien de tout cela ne fait partie de la Perry Mason canon, et en effet, la vision de HBO sur le personnage fonctionne mieux quand il se fraye un chemin.

Malheureusement, à mesure que la série progresse, Perry Mason commence à se sentir de plus en plus comme si il parcourait une liste de contrôle, jetant un os à l’infini Perry Mason des fans (y en a-t-il encore?) qui pourraient vouloir quelque chose de familier. Dans la série télévisée originale, l’avocat Perry a travaillé avec sa secrétaire Della Street et l’enquêteur privé Paul Drake. Ces personnages apparaissent également ici, mais il leur faut du temps pour tomber dans leurs rôles familiers.

Alors que les choses commencent, Della (Juliette Rylance, vif et vif) travaille pour l’avocat de E.B. Jonathan (John Lithgow, faisant un travail merveilleux en équilibrant l’absurdité avec la mélancolie). E.B. emploie Perry comme son œil privé personnel, et Perry passe beaucoup de temps à travailler avec son partenaire / mentor, Pete Strickland (Shea Whigham, un acteur qui semble né pour s’habiller en tenue des années 30, et qui fait aussi un grand film hirsute pour Rhys). Quant à Paul Drake, la mini-série le transforme en un flic beat noir, joué phénoménalement par Chris Chalk comme un homme qui a le pouvoir de la loi, en théorie, mais qui se rappelle constamment qu’il est un citoyen de seconde zone. «Ils ne me laisseront même pas menotter les Blancs», dit-il amèrement à un moment donné. « Même un blanc meurtrier arrive à me regarder de haut. «

Tous ces personnages sont réunis en raison d’un enlèvement qui a mal tourné. Le bébé Charlie Dodson est arraché de sa chambre, Lindbergh Baby-style, et se retrouve mort. Le meurtre du nourrisson serait une nouvelle pour commencer, mais l’intérêt est exacerbé quand il a révélé que les parents de Charlie, Matthew (Nate Corddry) et Emily (Gayle Rankin) sont membres d’une église à la mode, dirigée par la charismatique sœur Alice (Tatiana Maslany), qui prétend pouvoir recevoir des messages directement de Dieu. Les choses deviennent encore plus compliquées quand Emily est soupçonnée de participer à l’enlèvement.

Ce scénario est joliment monté, avec Tim Van PattenLa direction est chargée d’images souvent époustouflantes – de la fumée traversant des faisceaux de lumière ternes; croix éclairées au néon; scénarios de fin de soirée ombragés. Il est aussi étonnamment sanglant et macabre à certains moments: lorsque le corps du bébé Charlie est retrouvé, il est révélé avec des détails choquants que ses yeux ont été cousus; Perry est enclin à traîner les escarpés pourris à la morgue de la ville (il emprunte même une cravate à une); tout en enquêtant sur un suicide présumé, Perry enfonce ses doigts dans le trou foudroyé qui était autrefois le visage du mort (avec la caméra de Van Patten qui est bien et serrée pour mettre en évidence toute la chair pulvérisée); et… eh bien, vous obtenez l’image. Ce n’est pas joli.

La nature graphique de toute cette violence et cette brutalité Perry Mason sombre et inquiétant, ce qui rend la seconde moitié de la saison – où Mason devient finalement un avocat d’une manière si précipitée et improbable qu’il vous suffit de hausser les épaules et de l’accepter – un peu choquant. Après tous les trucs d’oeil privé de la chance, le spectacle devient soudainement plus léger sur ses pieds, chargé de blagues et de plaisanteries, prenant même le temps d’envoyer le scénario du « suspect coupable qui avoue sur le stand » .

Et qu’en est-il de sœur Alice? Comment participe-t-elle à tout cela? Le plus souvent, le personnage a l’impression d’appartenir à un spectacle complètement différent. Maslany respire beaucoup de feu dans la pièce, et les scènes qu’elle partage avec Gayle Rankin – qui est déchirante ici en tant que mère tragique de l’enfant mort – sont souvent obsédantes. Mais plus souvent qu’autrement, chaque fois que la série a coupé le scénario impliquant sœur Alice et son église, j’ai eu envie que les choses se réduisent à Perry Mason et à sa bande d’amis mal adaptés.

Perry Mason a été initialement présenté comme une série limitée, mais HBO – comme ils ont l’habitude de le faire; ils ont fait la même chose avec L’étranger – a changé son air et appelle maintenant cela une série régulière. Vous pouvez voir pourquoi: au moment Perry Mason touche à sa fin, toutes les pièces sont en place pour une toute nouvelle saison de Perry prenant les cas en tant qu’avocat de premier plan. Il y a amplement d’espace pour garder cette magnifique production, pleine de son costume luxuriant des années 1930 et de la scénographie, essayant de nouveaux cas dans le futur. Si cela se produit, nous espérons que maintenant que toute cette configuration est à l’écart, Perry Mason peut commencer à raconter des histoires plus solides.

