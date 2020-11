‘Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team’ est la parfaite introduction à la franchise Gundam

(Bienvenue à Ani-temps Ani-où, une chronique régulière dédiée à aider les non-initiés à comprendre et apprécier le monde de l’anime.)

Cela a pris du temps, mais il est enfin temps de Gundam franchise dans cette colonne. Combinaison mobile Gundam est sans doute la plus grande franchise d’anime qui soit, et l’une des plus grandes franchises médiatiques du moment. À bien des égards, c’est la réponse du Japon à Guerres des étoiles, et tout comme la galaxie lointaine, très lointaine, la Gundam La franchise comprend tellement d’entrées, de calendriers et d’univers qu’elle peut être incroyablement intimidante pour les nouveaux arrivants. Explorons donc le moyen le plus simple (et le meilleur) de plonger vos orteils dans cette immense propriété – en regardant l’excellent Combinaison mobile Gundam: La 08e équipe MS.

Situé en plein milieu de la guerre d’un an qui a à la fois déclenché et défini une grande partie de Gundam, La 08e équipe MS s’éloigne des batailles spatiales épiques et se concentre plutôt sur un côté ancré et plus graveleux de la guerre. Au fond de la jungle en Asie du Sud-Est, nous rencontrons un soldat de la Fédération nommé Shiro Amada qui, après une rencontre fatidique avec le soldat séparatiste Zeon Aina Sahalin, commence à remettre en question la nature de la guerre et s’il veut vraiment combattre l’autre côté au lieu de courir. loin et épouser un soldat ennemi.

Ce qui commence comme les mésaventures d’un groupe de soldats dysfonctionnels dégénère rapidement en une exploration de l’inutilité de la guerre, avec un message anti-guerre poignant. Oh, et il y a aussi des robots géants avec des épées laser.

Ce qui le rend génial

Tout d’abord. Ce spectacle des années 90 est venu près de 20 ans après l’original Combinaison mobile Gundam spectacle, mais même s’il ne ressent pas le besoin de surexpliquer les choses au public, cela le rend également accessible aux débutants. Comme dans Guerres des étoiles, ou Légende des héros galactiques, il y a deux factions en guerre, mais contrairement à la première (et plus similaire à la seconde), ce n’est pas aussi simple qu’un empire maléfique et les nobles rebelles. Tant la Fédération que le Zeon ont vu des personnes perverses commettre des crimes contre l’humanité, ainsi que beaucoup de personnes sympathiques – mais nous en parlerons plus tard.

Ce qui rend la série et la franchise si grandes, c’est son affinité pour les personnages sympathiques et complexes. Plutôt que de se concentrer sur une vue d’ensemble, les généraux et les commandants qui font l’histoire et commandent d’énormes armées comme l’original Gundam, La 08e équipe MS est tout au sujet du soldat grognon moyen endurant les horreurs de la guerre. Les membres de notre 08th Mobile Suit Team titulaire ont tous des personnalités, des antécédents et des difficultés personnelles uniques qu’ils surmontent tout au long de la saison. Nous voyons comment ils passent de la méfiance à la dépendance mutuelle et à la construction de liens incassables. Par exemple, il y a Terry, surnommé «The Reaper» par d’autres soldats parce que ses unités sont toujours tuées. Il commence par être aliéné par d’autres soldats et avec une grande insécurité à cause de sa malchance, mais apprend à s’ouvrir à sa nouvelle équipe. Même les soldats du côté de Zeon ont le temps de briller, mais pas autant que ce à quoi vous vous attendiez étant donné le message de la série d’empathie avec votre ennemi.

Ensuite, il y a Shiro et Aina, notre couple principal aux côtés opposés d’une guerre. La 08e équipe MS est la rare émission de Gundam centrée sur une véritable romance, et la série vend vraiment leur relation. Leurs scènes ensemble peuvent ne pas être longues, mais elles sont émotionnellement brutes et passionnées, et vous avez le sentiment qu’elles se soutiennent même si elles sont des côtés opposés de la guerre. Pendant ce temps, leur doublage rend cette romance florissante suffisamment réelle pour que vous compreniez pourquoi ils risqueraient tant pour cela.

Dans une émission sur des robots géants installés dans l’espace, il n’est pas facile de vraiment saisir l’énormité des combinaisons mobiles, mais La 08e équipe MS met vraiment beaucoup d’efforts à représenter le poids qui distingue la série du reste de la franchise. C’est peut-être parce qu’il s’agissait d’une OVA (animation vidéo originale) et que les créateurs avaient plus de temps pour prêter attention à chaque petit détail, mais le résultat est tout simplement incroyable. Le sol éclate chaque fois qu’une combinaison mobile tombe ou est écrasée à travers un paysage urbain, et des tonnes de débris volent alors que les Gundams tombent. Les personnages font constamment référence à l’énorme échelle des combinaisons mobiles, et mentionnent comment ils sont armés de mines antipersonnel qui peuvent mutiler les fantassins.

Une scène où une équipe de combinaisons mobiles menace un petit village devient terrifiante car les animateurs jouent avec les énormes différences d’échelle, ce qui rendra les fans de L’attaque des Titans hochement. La série fait également une chose intéressante en ce qu’elle traite les combinaisons mobiles comme de vrais corps, et chaque fois qu’ils se battent, le fluide pétrolier se répand comme du sang.

Ce qu’il ajoute à la conversation

La 08e équipe MS n’a pas un message plus grand sur l’avenir de l’humanité ou la montée du fascisme, mais est fondé sur sa représentation de la façon dont les histoires de soldats moyens se perdent dans le grand schéma des choses.

S’en tenant à l’approche ancrée de la série, l’accent est mis sur les choses du quotidien, comme quand la petite amie d’un soldat a peur parce qu’il ne l’a pas écrite depuis trop longtemps, ou si le rêve d’un soldat d’avoir une chanson de sa pièce à la radio viendra vrai. Quant aux combinaisons mobiles, La 08e équipe MS fait attention à la mécanique des mastodontes. Ce sont des modèles de production qui tombent en panne constamment, et une grande partie de la série est consacrée à montrer aux soldats qui doivent réparer leurs combinaisons mobiles à la volée – même au milieu d’un combat.

Puisque c’est un Gundam montrer, il y a forcément un message anti-guerre sous tous les combats cool. Contrairement à la plupart des émissions de la franchise, cependant, La 08e équipe MS ne laisse pas ses scènes de combat flashy avec des robots brandissant des épées laser entraver son message. Les combats sont laids, les morts sont graves, et les soldats ont peur de mourir et savent qu’ils peuvent mourir pour rien. Aussi cool que l’action puisse paraître au premier abord, la série s’assure que vous ne ressentez pas la même chose à la fin.

Parce que nous ne suivons pas les commandants et les généraux, et parce que le spectacle ne plonge pas vraiment dans la philosophie ou la politique, il s’agit principalement de la bureaucratie de la guerre et du profit de la guerre. Le véritable méchant principal n’est pas un commandant, ni même un pilote d’as, mais un concepteur d’armes qui ne se soucie pas des hommes qui travaillent pour lui, mais de l’amélioration de sa dernière création. Parce que le spectacle est centré autour de deux soldats des deux côtés du conflit, La 08e équipe MS explore les atrocités commises par les deux parties avant qu’elle ne se termine.

Pourquoi les fans non animés devraient le vérifier

Combinaison mobile Gundam est la franchise d’anime par excellence. Une exploration épique et de longue haleine de l’inutilité de la guerre qui met en vedette une fantastique construction du monde et des robots géants. La 08e équipe MS résume parfaitement tout ce qui rend la franchise géniale en une histoire autonome. Les personnages sont mémorables, l’action est époustouflante, la romance est fascinante et elle introduit un conflit et un monde plus vastes sans être accablante. Si vous n’avez jamais vu de Gundam montrer avant, c’est le moment de le faire, et c’est le spectacle pour commencer.

Regardez ça si vous aimez: Légende des héros galactiques, Star Wars, Code Geass

