MLB News, Miami Marlins embauche Kim Ng pour devenir la première femme directrice générale des sports américains

Kim Ng a commencé sa carrière dans la Major League Baseball en tant que stagiaire, et trois décennies plus tard, elle est toujours à la hausse tout en brisant les plafonds.

Ng est devenue la femme la mieux classée des majors dans les opérations de baseball lorsqu’elle a été embauchée vendredi en tant que directrice générale des Marlins de Miami. On pense qu’elle est la première femme directrice générale des quatre principales ligues sportives professionnelles nord-américaines, ont déclaré les Marlins.

« Je pense que c’est le jour le plus remarquable pour le baseball depuis que Jackie Robinson a franchi la barrière des couleurs en 1947 », a déclaré Richard Lapchick, un expert en race et sexe dans le sport à l’Université de Floride centrale.

Ng (prononcé Ang) a remporté trois bagues de la Série mondiale tout en passant 21 ans dans les front-offices des White Sox de Chicago (1990-96), des Yankees de New York (1998-2001) et des Dodgers de Los Angeles (2002-11). Elle a passé les neuf dernières années avec MLB en tant que vice-présidente senior.

Kim Ng est le nouveau directeur général des Miami Marlins. (Getty) (Getty)

« Après des décennies de détermination, c’est l’honneur de ma carrière de diriger les Marlins de Miami », a déclaré Ng dans un communiqué. « Quand je suis entré dans cette entreprise, il semblait peu probable qu’une femme dirige une équipe de la ligue majeure, mais je suis obstinée dans la poursuite de mes objectifs. Mon objectif est maintenant d’amener le championnat de baseball à Miami. »

Le PDG de Marlins, Derek Jeter, a joué pour les Yankees alors que Ng travaillait pour eux.

« Nous attendons avec impatience que Kim apporte une richesse de connaissances et une expérience de niveau championnat aux Marlins de Miami », a déclaré Jeter dans un communiqué. «Son leadership au sein de notre équipe des opérations de baseball jouera un rôle majeur sur notre chemin vers un succès durable. De plus, son travail considérable dans l’expansion des initiatives de baseball et de balle mol impact positif sur la communauté du sud de la Floride. «

Jeter est devenu le premier PDG noir du baseball après que son groupe a acheté les Marlins en 2017. Il a ensuite embauché Caroline O’Connor, qui, en tant que vice-présidente principale, est l’une des femmes les mieux classées dans le sport professionnel.

Ng, 51 ans, est également un Américain d’origine asiatique révolutionnaire. Elle rejoint au sommet de sa profession le président des opérations de baseball des Giants de San Francisco, Farhan Zaidi. Elle devient la cinquième personne à occuper la première place des Marlins dans les opérations de baseball et succède à Michael Hill, qui n’a pas été retenu après la saison 2020.

Une conférence de presse virtuelle pour Ng est prévue lundi.

«Nous tous à la Major League Baseball sommes ravis pour Kim et l’opportunité qu’elle a gagnée avec les Marlins», a déclaré le commissaire au baseball Rob Manfred dans un communiqué. << La nomination de Kim marque l'histoire de tous les sports professionnels et constitue un exemple significatif pour les millions de femmes et de filles qui aiment le baseball et le softball. Le travail acharné, le leadership et le bilan de ses réalisations tout au long de sa longue carrière dans le passe-temps national ont conduit à ce résultat . "

Brian Flores des Miami Dolphins, l’un des quatre entraîneurs en chef de couleur de la NFL, était parmi ceux qui ont applaudi l’embauche de Ng.

« C’est phénoménal », a déclaré Flores. « Quiconque pense qu’une femme ne peut pas gérer ou entraîner ou diriger, je pense, est idiot. Félicitations aux Marlins. »

L’arrêt-court de Marlins, Miguel Rojas, a offert à Ng un coup de poing virtuel sur Twitter.

« Je suis fier des Marlins pour cette embauche », a déclaré Rojas dans un communiqué. « C’est un jour spécial. »

Ng rejoint une franchise qui souffre depuis longtemps qui a réalisé des progrès surprenants au cours de la troisième année de l’effort de reconstruction de Jeter, atteignant les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2003 et balayant les Cubs de Chicago dans la ronde des jokers. Les Marlins ont été balayés par les Braves d’Atlanta dans la série des divisions de la Ligue nationale.

Ng a commencé sa carrière de baseball en tant que stagiaire chez les White Sox et est devenue directrice adjointe des opérations de baseball. Elle a travaillé pour la Ligue américaine pendant un an, puis a rejoint les Yankees, devenant la plus jeune directrice générale adjointe de la MLB à 29 ans, et seulement la deuxième femme à atteindre ce poste dans un club de la ligue majeure. Elle était vice-présidente et directrice générale adjointe des Dodgers.

« C’est merveilleux de voir des gens atteindre leurs objectifs déclarés, et c’est un de ses rêves depuis que je la connais », a déclaré le directeur général des Yankees, Brian Cashman, dans un communiqué. « Elle fournira aux Marlins une vaste expérience et des connaissances institutionnelles, ainsi qu’un comportement calme et une capacité incroyable à se connecter avec les autres. »

Dans le dernier emploi de Ng avec la Major League Baseball, elle a dirigé les opérations internationales de baseball, travaillant avec les front-offices des clubs des ligues majeures et de nombreuses autres ligues et entités de baseball à travers le monde. Elle a dirigé une équipe qui a défini la politique et appliqué les règles de signature internationales, a établi le premier système de la MLB pour enregistrer les joueurs internationaux à signer, géré les protocoles de signature des joueurs internationaux et négocié des accords avec les ligues d’hiver internationales.

Ng est diplômée de l’Université de Chicago, où elle a joué au softball et a obtenu un diplôme en politique publique. Jean Afterman, qui est le directeur général adjoint des Yankees depuis qu’il a succédé à Ng il y a près de 20 ans, a déclaré que son prédécesseur possédait des talents aveugles au genre.

«C’est une formidable réussite d’être la première femme GM de la Major League Baseball, et j’espère que les jeunes filles (et garçons) en prendront note et comprendront davantage qu’il n’y a pas de limites à leurs rêves», a déclaré Afterman dans un communiqué écrit. « Je félicite les Marlins – qui après une saison remarquable, pendant des périodes extraordinaires – ils ont franchi une barrière qui devait être brisée. »