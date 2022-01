Miss Peregrine et les enfants particuliers 2 : Ce que l’on sait de la suite du film de Tim Burton

Il suffit de regarder les toutes premières bandes-annonces et extraits de Miss Peregrine et les enfants particuliers pour comprendre que Tim Burton et le scénario de ce film, tiré du livre au titre éponyme, se complètent à merveille, comme si Tim Burton était lui-même attiré par ce film, d’autant plus que le roman de Ransom Riggs, paru en 2011, s’adapte parfaitement au support cinématographique.

Le mot “bizarre” est trop simple pour décrire l’œuvre de Tim Burton, et le profil du roman convient parfaitement : Des créatures “bizarres” associées à des événements fantastiques tout aussi “bizarres” dans un cadre artistique et gothique, où chaque image fourmille de détails et fait appel à l’émerveillement de l’enfant qui sommeille en vous. Bien qu’il s’agisse d’un roman de fantasy sombre, Miss Peregrine était une franchise qui attendait de voir le jour, et je suis d’autant plus heureux que Tim Burton ait mis la main sur le sujet avant tout le monde, en nous offrant une adaptation respectable et une œuvre presque constamment merveilleuse et divertissante, dans le style typique de Burton.

Cependant, le film et tout le bavardage qui devrait entourer un film destiné à lancer une franchise se sont rapidement éteints et ont été balayés sous le tapis peu après la sortie du film, malgré son volume respectable de 296 millions de dollars pour un budget de 110 millions de dollars. Même Tim Burton, qui est passé depuis à la réalisation du remake en prises de vues réelles de Disney “Dumbo”, sorti plus tôt cette année, n’a rien eu à dire sur les perspectives d’une suite, malgré son amour et son dévouement immenses pour le premier film, visibles lors de sa sortie. Un autre changement intéressant pourrait être le fait que le film soit distribué par la Fox, mais on attend toujours des nouvelles de la suite. Cependant, voici toutes les directions que nous pensons que l’avenir d’une franchise potentielle enracinée dans les livres peut prendre.

Intrigue de Miss Peregrine et les enfants particuliers 2

À une époque où les suites, les franchises et les univers partagés font fureur, et où cette année a été d’une médiocrité abrutissante jusqu’à présent, Hollywood présente un paradigme plutôt désolant. Les suites et le développement d’une franchise dépendent uniquement de la qualité du premier film, le tentpole, tant sur le plan critique que commercial ; l’importance de l’un par rapport à l’autre ne peut être sous-estimée. C’est exactement le paradigme auquel Burton a été confronté lors de la réalisation de Miss Peregrine. Bien que les livres de la série aient ouvert la voie à de multiples suites et à une franchise potentielle, ses performances ne pouvaient tout simplement pas être prédites, ce qui l’a conduit à modifier le scénario de façon importante, en s’écartant du livre – ce qui a suscité beaucoup de ressentiment de la part des amateurs de littérature – afin de donner au premier film l’impression d’être plus complet.

Le nombre de franchises qui n’ont jamais décollé à cause d’un premier film raté avec des tonnes d’indices et de directions prédéfinies pour la suite est de toute façon frustrant. Il est donc important que le travail pour une suite, si tant est qu’il y en ait une, commence sur celui-ci pendant que “Miss Peregrine” est encore dans la mémoire du public, sinon il pourrait juste être une cause perdue dans une mer de suites médiocres.

Si nous restons positifs pour cela, explorons les perspectives de la suite et tout ce dans quoi elle pourrait plonger, du point de vue de l’intrigue. Alors que les trois livres de la série, “Miss Peregrine’s, “Hollow City”, “La Bibliothèque des âmes (Library of Souls)” et un spin-off supplémentaire “Tales of the Peculiar” sont intrinsèquement liés, le scénario du premier film a été radicalement modifié pour en faire un film autonome avec la possibilité de suites, avec pratiquement aucun cliffhanger. L’histoire fantasque et singulière se terminait par l’aveu des sentiments de Jake et d’Emma, qui s’unissaient et prenaient le large avec le reste des enfants singuliers à la recherche d’une nouvelle maison en 1943. Miss Alma Peregrine les observait d’abord, puis les suivait à travers l’horizon en se transformant en faucon pèlerin. C’est tout à fait typique pour un film qui est censé être contenu, mais qui, en même temps, laisse une impression désagréable d’envie de voir la suite de l’histoire. Le potentiel ici provient donc du monde créé, qui naturellement demanderait et exigerait une expansion.

La suite, lorsqu’elle se produira, aura certainement le deuxième livre à adapter, qui emmène les étranges enfants dans un voyage sauvage à travers toute l’Europe et dans la campagne galloise, s’éloignant de son cadre original d’un foyer d’accueil à Cairnholm, au Pays de Galles, explorant d’autres étranges enfants et découvrant des légendes britanniques en cours de route. L’histoire du refuge pour enfants étranges de Blackpool, dirigé par Miss Esmaralda Avocet avant qu’il ne soit attaqué et détruit par Barron, les Wights et les Hollows, n’a pas été explorée non plus. Bien que je ne sois pas sûr de l’influence que cela pourrait avoir sur les suites, un peu de construction du monde est toujours bon à voir s’il est fait correctement. Bien sûr, tout cela va sûrement être accompagné des boucles temporelles paradoxales et de la manipulation du temps du premier épisode, quelque chose qui a été présenté efficacement et particulièrement apprécié dans le premier “Miss Peregrine’s”.

Un autre point majeur de l’intrigue qui avait été omis dans le premier était la façon dont Miss Peregrine s’est retrouvée piégée dans sa forme d’oiseau, ce qui a conduit les enfants à une quête pour inverser cette situation. Il est vrai qu’ils n’ont pas réussi à bannir Eva Green du premier film pour qu’elle soit dirigée uniquement par les étranges enfants, et bien que je ne sois toujours pas sûr qu’ils y parviennent, une suite semblerait être le meilleur endroit pour tenter quelque chose comme ça. Pour ajouter à cela, Hugh, joué par Milo Parker, est censé avoir un rôle majeur dans la suite, selon les romans, avec Jake et Emma. Bien que j’adorerais voir le monde s’étendre au-delà de ce que je viens d’écrire, nous manquons actuellement d’informations sur ce que pourrait être la suite, ou même si elle se produirait, étant donné l’absence anormale de bavardage concernant la perspective d’une telle suite.



Casting de Miss Peregrine et les enfants particuliers 2

Parmi les nombreux acteurs, on peut s’attendre à ce qu’Eva Green reprenne le rôle de Mlle Alma Peregrine et de ses enfants particuliers, dont Asa Butterfield (Jake Portman), Ella Purnell (Emma Bloom), Finlay MacMillan (Enoch O’Connor) et Lauren McCrostie (Olive Abroholos Elephanta), Cameron King est la voix et la capture de mouvement de Millard Nullings, Pixie Davies est Bronwyn Bruntley, Georgia Pemberton est Fiona Frauenfeld et Milo Parker est Hugh Apiston, ainsi que plusieurs autres acteurs secondaires jouant les rôles des Wights et des Hollows. Le méchant principal du film n’a pas encore été révélé, alors gardez les yeux sur cette section car nous mettrons à jour les informations dès qu’elles seront disponibles.

Equipe de Miss Peregrine 2

Regardons les choses en face : Miss Peregrine et les enfants particuliers n’aurait pas été le même sans la vision singulière de Tim Burton, donc si une suite a lieu, vous pouvez parier plus que sûr que Burton reviendra, et même s’il y a une légère possibilité qu’il ne le fasse pas, les studios de production derrière, Chernin Entertainment et TSG Entertainment, doivent faire en sorte que cela arrive. Son style de mise en scène non conventionnel, associé à son sens de l’esthétique sombre mais minutieusement détaillé des visuels, sont de toute façon ce qui confère au film la plupart de son caractère. C’est le seul projet depuis des années qui me semble être un sujet sur mesure pour un réalisateur, alors je ne peux qu’espérer que la sagesse prévaudra à cet égard.

De plus, Tim Burton s’est montré passionné par le projet depuis le début, je ne vois donc aucune raison pour qu’il ne veuille pas revenir. J’aimerais aussi que Jane Goldman revienne en tant que scénariste, car elle a eu beaucoup d’influence sur l’adaptation du livre pour le film, mais comme il n’y a pas de confirmation officielle de l’existence de cette suite, il est difficile de dire qui revient et qui ne revient pas.

Date de sortie de Miss Peregrine et les enfants particuliers 2

Difficile à dire. Nous attendons toujours des nouvelles de la confirmation officielle de la suite. Cependant, si nous devons faire des prévisions, voici à quoi cela peut ressembler. Avec un peu de chance, si l’annonce est faite cette année ou l’année prochaine, ce qui est de toute façon deux ans trop tard, nous pouvons nous attendre à ce que Miss Peregrine et les enfants particuliers 2, “Hollow City” si vous voulez, sorte en salles en 2024, voire en 2023 si nous sommes complètement optimistes. Après tout, c’est une suite qui doit être réalisée.