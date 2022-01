Superman & Lois saison 2 : date de sortie, où regarder en France, toutes les infos

La saison 2 de Superman et Lois s’annonce pleine d’action et de drame, alors que Clark se bat à la fois sur le front des super-héros et sur celui de la famille. Sa relation professionnelle avec les autorités américaines est presque en lambeaux. Dans le même temps, il s’éloigne désespérément de Lois. Même ses fils se retrouveront dans des situations difficiles tandis que Clark sera occupé à dépoussiérer les reproches et les accusations. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu’il faut attendre de la première de la deuxième saison, Betanews a tout ce qu’il vous faut !

Date de sortie de la saison 2 de Superman & Lois

La saison 2 de Superman & Lois a démarré le 11 janvier 2022 à 20 heures sur The CW. Les nouveaux épisodes seront diffusés à la même heure le mardi. Chaque épisode de la série a une durée d’environ 60 minutes. En France, c’est à compter du 19 janvier 2021 qu’il est possible de voir Superman et Lois saison 2.

Où regarder Superman & Lois Saison 2 en France ?

Pour regarder la saison 2 de Superman & Lois dès sa première diffusion en France, il faut se rendre sur la plateforme de streaming française Salto. Les épisodes seront disponibles en US+24, un jour après sa diffusion à la télévision sur CW.

Spoiler Superman & Lois Saison 2 épisode 1

Dans le premier épisode de la saison 2, intitulé “What Lies Beneath”, Lois et Clark seront confrontés à des problèmes de communication. Chrissy reprendra son travail en tant que responsable de la Gazette de Smallville avec Lois. Jonathan aura des difficultés sur le terrain de football tandis que la relation de son frère Jordan avec Sarah pourrait atteindre un point de rupture. Pendant ce temps, le refus de Clark de rester loyal envers les États-Unis affectera également ses rapports avec son nouveau contact au ministère de la Défense – le lieutenant Mitch Anderson.

Les pouvoirs de Clark devraient lui faire défaut, ce qui susciterait à son tour des critiques de la part d’Anderson. En ce qui concerne la famille Iron, Natalie n’appréciera pas le nouveau partenariat de son père avec Superman, compte tenu de son passé compliqué. Alors que vous attendez avec impatience le premier épisode de la saison 2 de “Superman & Lois”, vous pouvez découvrir la bande-annonce de la saison !

Superman & Lois Season 2 Trailer (HD) Tyler Hoechlin superhero series

Lire cette vidéo sur YouTube

Casting de la saison 2 de Superman & Lois

Le casting de la saison 2 de Superman & Lois comprend Tyler Hoechlin dans le rôle principal de Superman/Kal-El/Clark Kent et Elizabeth Tulloch dans le rôle de Lois Lane. Jordan Elsass rejoint le casting dans le rôle de Jonathan Kent, le fils de Superman et Lois, tandis qu’Alex Garfin revient dans le rôle de Jordan Kent, le frère d’Alex. Emmanuelle Chriqui reprend son rôle de Lana Lang-Cushing, la bonne amie de Clark, et Erik Valdez incarnera son mari, Kyle Cushing. De plus, Inde Navarrette devrait réapparaître dans le rôle de Sarah Cushing, la fille de Lana et Kyle, tandis que Dylan Walsh sera de retour dans le rôle du père de Lois, le général Sam Lane.

Dans la deuxième saison, nous pouvons nous attendre au retour de Wole Parks dans le rôle de The Stranger/John Henry Irons et d’Adam Rayner dans le rôle de Morgan Edge/Tal-Rho/Eradicator. Sofia Hasmik, membre récurrent du casting, fera partie de la distribution principale dans le rôle de la journaliste Chrissy Beppo, et Tayler Buck fera de même dans le rôle de Natalie, la fille d’Irons. La saison 2 devrait voir de nouvelles additions au casting, notamment Ian Bohen dans le rôle du lieutenant Mitch Anderson et Jenna Dewan dans celui de la jeune sœur de Lois, Lucy Lane.

Rendez-vous donc à compter du 19 janvier sur Salto pour regarder la saison 2 de Superman & Lois en France.