Mise à jour Elden Ring de FromSoftware: c’est bien vivant

Bonne nouvelle: FromSoftware est très attendu Bague Elden est bien vivant. Mauvaise nouvelle: il n’y a plus de mise à jour.

Du peu que nous avons vu et entendu Bague Elden Jusqu’à présent, le jeu de rôle a certainement l’air et semble prometteur. Cependant, les fans ont réclamé plus d’informations, mais se sont heurtés au silence. Sur Twitter ce week-end, FromSoftware a finalement brisé ce silence en réponse à un tweet sur Sekiro: les ombres meurent deux foisla dernière mise à jour de.

Nous avons publié une mise à jour pour «Sekiro: Shadows Die Twice». Merci beaucoup à tous nos joueurs qui ont soutenu le jeu depuis sa sortie il y a plus d’un an. Nous espérons que vous apprécierez le nouveau contenu. pic.twitter.com/AcLraVxFPO – FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 31 octobre 2020

Nous apprécions également beaucoup l’enthousiasme et le soutien manifestés pour «ELDEN RING», notre prochain RPG d’action Dark Fantasy. Nous espérons que vous l’attendez. pic.twitter.com/NOUBeacOPd – FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 31 octobre 2020

Pas la mise à jour que nous espérions, mais c’est mieux que rien!

Un effort collaboratif de Hidetaka Miyazaki et George RR Martin, Bague Elden est en cours de développement pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Les versions de nouvelle génération n’ont pas été annoncées, mais nous nous attendons à ce qu’elles soient également lancées.

« Bague Elden est le plus grand jeu de FromSoftware à ce jour et se déroule dans un royaume tentaculaire imprégné d’une histoire riche et sanglante conçue par Hidetaka Miyazaki – créateur de l’influent et acclamé par la critique Âmes sombres séries de jeux vidéo; et George RR Martin – auteur de la série fantastique à succès du New York Times, Une chanson de glace et de feu», Lit une description officielle.

Bague Elden sera publié par Bandai Namco.