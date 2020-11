Microsoft va commencer à forcer la mise à niveau de certains utilisateurs de Windows 10

in

Microsoft a commencé à informer les utilisateurs que la version 1903 de Windows 10 arrive à la fin du support le mois prochain et que ceux qui exécutent toujours le système d’exploitation non pris en charge seront mis à niveau de force sans leur autorisation.

Plus tôt cette année, Microsoft a annoncé que la version 1903 de Windows 10 atteindrait la fin du support en décembre et qu’elle recevrait la dernière mise à jour cumulative le 8 décembre. La fin du service étant le 8 décembre et dans moins d’un mois, le géant du logiciel veut pour vous assurer que les utilisateurs sont automatiquement mis à jour.

Dans les semaines à venir, Microsoft commencera à forcer la mise à niveau de ceux de Windows 10 version 1903 vers une version compatible plus récente, telle que la version 1909. Si votre appareil n’est pas prêt pour la version 2004 ou 20H2, vous ne serez pas mis à niveau au-delà de la version 1909.

Si vous utilisez la version 1909, vous serez forcé à passer à la version 2004 en mai 2021. En effet, le géant de la technologie prévoit de supprimer Windows 10 version 1909 en mai et ceux qui l’utilisent encore doivent la mettre à niveau.

Notez que vous pouvez désormais contourner le bloc de mise à niveau ou spécifier la version de Windows 10 que vous souhaitez utiliser en apportant les modifications appropriées à l’éditeur de stratégie de groupe ou à l’éditeur de registre.

La fin du service s’applique uniquement à ceux qui utilisent Windows 10 Famille et Professionnel. Microsoft prendra en charge les utilisateurs de Windows 10 Entreprise et Éducation pendant un an ou deux.

De même, ce sera un déploiement très progressif et tout le monde ne sera pas forcé de passer à la dernière version de Windows.

Il convient également de noter qu’un grand nombre d’utilisateurs de tous les comptes utilisent toujours Windows 10 version 1903 pour certaines raisons. La majorité n’a pas été mise à niveau vers la version 1909 ou la version 2004 / 20H2 en raison des mystérieux blocs de mise à niveau, qui ont été déclenchés par une série de bogues critiques et mineurs et un déploiement très compliqué en général.

Plus tard cette année, Microsoft prévoit également d’étendre le déploiement de Windows 10 version 20H2, également appelée mise à jour d’octobre 2020. Au cours du premier semestre 2021, une autre mise à niveau de style Service Pack appelée Windows 10 21H1 commencera à être expédiée aux consommateurs.

La version 21H1 de Windows 10 remplacera la version 20H2 par des correctifs et des améliorations. Selon les rapports, Microsoft retient les nouvelles fonctionnalités de la mise à niveau de Windows 10 «Sun Valley», qui devrait arriver dans la seconde moitié de l’année prochaine.

Le message Microsoft va commencer la mise à niveau forcée de certains utilisateurs de Windows 10 est apparu en premier sur Windows Latest

Partager : Tweet