Olivia Newton-John: «  John Travolta fait aussi bien qu’on peut s’y attendre  »

Olivia Newton-John dit que sa co-star de «Grease», John Travolta, «va aussi bien qu’on peut s’y attendre» après la mort de sa femme Kelly Preston.

Olivia Newton-John a « perdu trop d’amis à cause du cancer ».

La star de 72 ans a un cancer du sein de stade quatre, la troisième fois qu’elle a été diagnostiquée avec la maladie, et elle a également perdu un certain nombre de ses amis les plus proches de la maladie, y compris Kelly Preston, épouse d’Olivia’s ‘Grease’ co -star John Travolta.

Elle a déclaré au journal Daily Mirror: « J’ai perdu beaucoup trop d’amis à cause du cancer. Et l’année dernière, j’ai perdu trois ou quatre femmes que je connaissais.

« John et Kelly ont choisi de garder leur voyage privé. Je ne parlerai donc de rien de tout cela. Mais, bien sûr, je me soucie beaucoup de lui et de la famille, et ils se débrouillent aussi bien qu’on peut s’y attendre. John est adorable. C’est une personne très sensible, douce, drôle et extrêmement talentueuse.

« J’oublie à quel point il est un acteur incroyable. Parfois, je le vois dans des films que je n’ai pas vu, et il joue un personnage totalement différent de celui que j’ai jamais vu auparavant. Il est vraiment merveilleux. »

Le mari d’Olivia, John Easterling, 58 ans, cultive du cannabis sur leur propriété et elle défend les propriétés médicinales du médicament pour les personnes atteintes de cancer.

Olivia a déclaré: « Je me suis sevré de la morphine avec du cannabis après avoir quitté l’hôpital il y a deux ans. Et c’est un énorme exploit car la morphine est une drogue très addictive. Je fais de l’excellent. Je veux juste aider les gens à mieux vivre avec. cancer. Je vis bien avec ça. Je pense que c’est un message important.

« Je suis humain. J’ai eu des moments de peur, et toutes ces choses, comme tout le monde. Mais je parle de moi-même. Il n’y a pas moyen de contourner la douleur. Tu dois la traverser, mais tu sortiras de l’autre côté si vous croyez assez fermement que ce n’est que temporaire.

«Je fais face à cela depuis très longtemps, donc je sais à quel point l’esprit est important dans votre voyage. Je crois vraiment en cela, à la pensée positive et au renforcement, en parlant à mon corps et en le remerciant. C’est tout jusqu’à ça. «

