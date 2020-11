Microsoft dit qu’un bogue Outlook provoque la réapparition des e-mails supprimés

in

Si vous essayez de supprimer des e-mails dans Outlook mais que les e-mails réapparaissent dans la boîte de réception, ce n’est pas seulement vous. Microsoft a connaissance d’un problème qui pose un léger problème sur Outlook.com et empêche les utilisateurs de supprimer les e-mails, y compris les spams, s’ils se trouvent dans la boîte de réception.

Outlook.com est actuellement affecté par un problème qui provoque la réapparition de la suppression dans la boîte de réception. Le bogue semble affecter uniquement la boîte de réception principale, vous pouvez donc toujours vider définitivement les dossiers de la corbeille.

Normalement, lorsque vous sélectionnez un e-mail et que vous le supprimez sur Outlook.com, le message disparaît automatiquement de la boîte de réception et Microsoft le déplace dans le dossier Corbeille. Ce nouveau bogue signifie que les e-mails ne seront pas supprimés dans Outlook.com, mais il existe un moyen de les purger manuellement.

Microsoft étudie les rapports et le géant de la technologie prévoit de résoudre le problème plus tard cette année. Sur la base des rapports que nous avons vus, il semble que le bogue ait été signalé pour la première fois en juillet et Microsoft l’a finalement reconnu.

Comment résoudre le problème de messagerie non supprimable Outlook.com

Pour résoudre un problème qui provoque la réapparition des e-mails supprimés dans les comptes Outlook.com, essayez ces conseils:

Utilisez l’application Mail de Windows 10 ou l’application Outlook. Si vous avez connecté Gmail, Yahoo ou d’autres e-mails à votre Outlook, Microsoft recommande de visiter le service connecté pour supprimer les e-mails à partir de là. Déplacez les e-mails vers la boîte d’archivage et supprimez-les manuellement lorsque le bogue est corrigé

De plus, Microsoft dit enquêter sur un autre problème qui masque le calendrier familial dans Outlook pour Windows 10. Heureusement, ce n’est pas quelque chose que Microsoft voulait vraiment supprimer. Une mise à jour des fonctionnalités d’Outlook a supprimé la prise en charge du «Calendrier familial» dans les applications où la fonctionnalité de groupes n’est pas disponible.

Si le calendrier familial partagé est manquant, Microsoft recommande d’accéder à la fonctionnalité « Groupes » sur le site Web d’Outlook. Mais surtout, cela n’affecte pas tous les utilisateurs. Seuls l’application Windows 10 Mail, le bureau Outlook et les applications tierces sont actuellement concernés.

Le message Microsoft indique que le bogue Outlook provoque la réapparition des e-mails supprimés.

Partager : Tweet