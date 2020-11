Microsoft affirme que 70% des consoles Xbox Series X et S sont associées aux comptes Game Pass

Plus tôt dans la journée, Microsoft a confirmé que le lancement de la Xbox Series X et Series S était le plus gros lancement d’une console Xbox de l’histoire de l’entreprise, vendant plus de nouveau matériel que l’une des trois générations précédentes à ses débuts.

Mais la plus grande mesure du succès pour Microsoft n’est pas seulement le nombre de consoles vendues, mais aussi le nombre de ces acheteurs qui sont maintenant dans l’écosystème Xbox sur le long terme, que ce soit simplement en achetant quelques jeux ou en payant pour le Abonnement au Game Pass.

Selon le communiqué de presse de lancement de la société, 70% des nouvelles consoles Series X et S vendues au lancement sont désormais associées à un abonnement Game Pass nouveau ou existant. De toute évidence, ce nombre sera légèrement gonflé au lancement, car Microsoft est connu pour fournir de longs essais gratuits et des souscriptions bon marché pour le service aux nouveaux membres.

La conversion d’une grande partie de sa base d’utilisateurs à l’abonnement Game Pass Ultimate était un objectif majeur pour Microsoft à l’approche de la génération et la seule véritable longueur d’avance dont il dispose dans cette course de nouvelle génération contre Sony et la PlayStation 5.

À la place de l’ancien abonnement Xbox Live Gold que les joueurs devaient payer 60 $ par an pour jouer en ligne avec des amis, Microsoft a regroupé cela avec Game Pass dans le pack Ultimate, qui fournit le service en ligne et l’accès à près de 500 jeux pour 15 $ par mois.

Cela donne non seulement à Microsoft une base solide de revenus récurrents provenant de l’abonnement, mais cela permet également aux joueurs de jouer à plus de jeux, comme en témoigne le record de 3594 titres joués le jour du lancement, couvrant quatre générations de consoles.

Selon l’analyste du secteur Daniel Ahmad, le joueur moyen n’achète que deux jeux par an, ce qui, avant cette génération de consoles, signifiait généralement 120 dollars dépensés par client. L’utilisateur moyen de PS4 a environ 13 jeux dans sa bibliothèque, tandis que les utilisateurs de Nintendo Switvh en moyenne environ sept jeux.

Voici la partie la plus importante du PR de lancement de la Xbox Series X | S: « 70% des consoles Series X | S sont associées à des membres Xbox Game Pass nouveaux et existants » C’est l’objectif de Microsoft avec Series X | S, générer des abonnements Game Pass et générer des revenus récurrents. Fil rapide 1 / https://t.co/esINozijie – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 13 novembre 2020

Game Pass permet aux utilisateurs de payer environ 180 $ par an, avant toute offre ou promotion, et ils ont accès à des centaines de jeux, y compris tous les titres de première partie de Microsoft et d’autres franchises AAA. Ahmad note également que cela n’empêche pas ces utilisateurs de dépenser pour d’autres franchises comme Appel du devoir, FIFA, ou d’autres titres qui attirent leur attention, cela leur donne simplement plus de flexibilité pour le faire.

Et cela fonctionne doublement bien pour Microsoft, car selon la société, les abonnés Game Pass génèrent 20% de plus de ventes en achetant des jeux et des DLC non Game Pass que les utilisateurs qui n’ont pas Game Pass. Essentiellement, les utilisateurs de Game Pass sont plus susceptibles de dépenser de l’argent pour obtenir un jeu en dehors de Game Pass, du DLC pour un jeu auquel ils jouent, ou potentiellement d’acheter d’autres jeux d’une série qu’ils découvrent sur la plate-forme via le service d’abonnement.

Microsoft considère Game Pass comme le moyen ultime d’augmenter la valeur à vie et la rentabilité de chaque joueur de console, c’est exactement pourquoi Game Pass continue de se développer sur plusieurs plates-formes et pourquoi plus d’avantages, comme EA All Access et un essai gratuit de Disney +, sont constamment étant ajouté.

Nintendo et Sony en bénéficient également de la même manière, mais pas au même degré, avec Switch Online et PlayStation Plus respectivement. Les deux plates-formes offrent un taux d’attachement de 40% pour ces abonnements, qui offrent un jeu en ligne, quelques jeux gratuits ou avantages chaque mois, et des remises occasionnelles sur les jeux dans le cas de Sony.

La Xbox fait de gros efforts avec les séries X et S car elle doit maintenir sa présence sur le marché des consoles en raison des autres avantages qu’elle tire également de cette plate-forme, que vous pouvez en savoir plus dans l’un des fils extrêmement détaillés d’Ahmad. an.

Juste une petite note de bas de page, car je n’ai pas clarifié correctement. Les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte des dépenses en DLC et ajoutent du contenu. C’est une part importante du marché ces jours-ci. Les abonnés Game Pass achèteraient également du contenu supplémentaire sur les jeux du service. Voir tweet 6 / – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 13 novembre 2020

Il est et est clair depuis un bon moment, cependant, que Game Pass est l’avenir de la Xbox, et ce lancement de console ne fait que le confirmer.