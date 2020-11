Rumer Willis: Mon père, Bruce Willis, veut désespérément que j’aie un fils!

2020-11-14 02:00:05

Bruce Willis veut que sa fille, Rumer Willis, lui donne un petit-fils, car elle dit qu’il se sent dépassé en nombre en tant que père de cinq filles.

Bruce Willis veut que sa fille aînée, Rumer Willis, lui donne un petit-fils.

L’actrice de 32 ans a déclaré que son célèbre père était désespéré d’ajouter un autre garçon à leur dynamique familiale, car il est père de cinq filles – Rumer, Scout, 29 ans, et Tallulah, 26 ans, qu’il a avec son ex-femme Demi Moore et Mabel, huit ans, et Evelyn, six ans, qu’il a avec sa femme actuelle Emma Heming Willis – et se sentent en infériorité numérique pendant le verrouillage.

Rumer a déclaré: «Au cours de la quarantaine, il s’est dit: ‘Alors j’aimerais que vous ayez un fils parce que j’ai besoin d’un peu d’énergie masculine dans ce groupe.’ Il y a beaucoup de femmes, évidemment. Il a cinq filles et ma mère et ma belle-mère. Il y a juste beaucoup d’énergie féminine. Même dans ce cas, je me dis, OK, je veux être sûr avec qui je fais ça.

Si la star de «House Bunny» avait un fils, elle est sûre que son père trouverait un moyen de «kidnapper» son bébé pour qu’il puisse passer plus de temps avec lui.

Elle a ajouté lors d’une apparition sur ‘The Talk’ vendredi (13.11.20): «Mais même quand j’ai un fils, je vous garantis que mon père essaierait en quelque sorte d’entrer et de le kidnapper, de détourner l’enfant, essayez de l’emmener. Mais il est important d’attendre. Je pense qu’il est si important de ne pas se précipiter et de ne pas parler de la luxure ou, vous savez, de cette connexion immédiate, puis de construire une véritable fondation.

On ne sait pas si Rumer est en couple avec qui que ce soit, mais elle a été vue pour la dernière fois en train de se promener à Los Angeles avec Armie Hammer en septembre.

Pendant ce temps, la star de «Il était une fois à Hollywood» avait précédemment déclaré qu’elle «récupérait» son corps.

Dans un long article sur les réseaux sociaux, elle a écrit: «Qu’ils soient habillés ou non, en tant que femmes, nos corps sont constamment surveillés et dictés par des hommes et d’autres femmes. On nous dit ce que nous pouvons et ne pouvons pas porter en fonction de notre taille et de notre forme ou d’autres. croyances sur ce qui est acceptable ou approprié. On nous dit à quoi nous devons ressembler pour être considéré comme beau. On nous dit que si nous nous habillons d’une certaine façon, nous le «demandons» ou si nous sommes plus dissimulés, nous sommes prude ou inexprimés . On nous dit que notre sexualité et l’expression de cette sexualité est quelque chose dont nous devrions avoir honte, quelque chose que nous devrions garder pour nous. Nous sommes persécutés pour notre droit de choisir quand devenir mère, ou devenir mère du tout. l’accès au contrôle des naissances, les lieux où obtenir des informations sur la santé sexuelle et les contraceptifs sont privés de financement. La lignée de femmes qui se sont battues de leur vie pour faire progresser les droits des femmes ont tout sacrifié pour nous amener là où nous sommes aujourd’hui et nous sommes encore à des kilomètres de toute sorte d’égali ty. Mon corps et mon droit à ma féminité divine ne seront ni contrôlés ni réprimés par quiconque, homme ou femme. «

Mots clés: Bruce Willis, Rumer Willis, Demi Moore, Scout Willis, Tallulah Willis