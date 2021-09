Mercure rétrograde en Balance : quand cela commence et quels en sont les effets ?

La rétrogradation de Mercure en Balance commence ce 27 septembre, nous devons donc prendre des précautions pour éviter que certains de ses effets néfastes n’affectent nos relations personnelles ou professionnelles.

Lorsqu’une planète rétrograde, d’un point de vue astrologique, cela signifie que son influence et son énergie ne sont pas reçues comme elles le devraient, et que tout ce qui est lié à cette planète peut être affecté ou interrompu.

Mercure est l’une des planètes qui a le plus d’influence sur le comportement de tous les signes, car elle contrôle ni plus ni moins que les communications, les accords, les contrats et les transactions commerciales.

Ainsi, lorsque son énergie est rétrograde, elle peut causer de nombreux problèmes si nous ne prenons pas les précautions nécessaires et n’évitons pas certaines circonstances qui nous laissent exposés et vulnérables à cette rotation quelque peu négative de la planète Mercure.

Quels effets provoque la rétrogradation de Mercure ?

Entre autres choses, la rétrogradation de Mercure en Balance peut affecter :