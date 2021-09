The Last Kingdom Saison 5 : Pourquoi la série a-t-elle été annulée par Netflix ?

Pourquoi Netflix a-t-il annulé The Last Kingdom, faisant de la saison 5 sa dernière saison ? Le service de streaming a renouvelé la série populaire en juillet 2020, mais a ensuite annoncé que la saison 5 serait, malheureusement, le dernier épisode de la franchise neuf mois plus tard. Puisque The Last Kingdom n’a pas encore été diffusé, et parce qu’il y a plus de matériel source à adapter, les fans peuvent être curieux de la décision de Netflix.

Basé sur les romans Les Chroniques Saxonnes de Bernard Cornwell, The Last Kingdom suit le guerrier Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon), personnage central d’une histoire sur la naissance de l’Angleterre. Les deux premières saisons de la série ont été diffusées sur BBC Two de 2015 à 2017, tandis que la troisième saison a été diffusée exclusivement sur Netflix. Chaque saison de The Last Kingdom adapte les intrigues de deux livres, le cinquième volet se concentrant sur les Guerriers de la tempête et le Porteur de flamme. D’autres livres de la franchise n’ont pas encore été adaptés, aussi de nombreux fans ont-ils été surpris que Netflix décide d’annuler la série. Les espoirs étaient grands de voir la série adapter toutes les entrées de la série de Cornwell, et un public dévoué était impatient de continuer à regarder The Last Kingdom.

Netflix a officiellement annulé The Last Kingdom le 30 avril 2021, mais n’a pas fourni de raison spécifique. Étant donné que le service de streaming est réputé pour ne pas renouveler les émissions populaires après deux ou trois saisons, la décision pourrait ne pas être une énorme surprise pour les abonnés qui ne sont pas fans de la série. Rien qu’en 2021, Netflix a annulé plusieurs productions originales, notamment des séries britanniques comme Duchesse et Les Irréguliers de Baker Street. Par le passé, des séries acclamées par la critique comme Tuca & Bertie et The OA ont été écourtées, vraisemblablement en raison d’un faible nombre de spectateurs – bien que Netflix confirme ou démente rarement de telles choses. L’annulation de The Last Kingdom a choqué les fans fidèles et a incité certains à lancer une pétition pour la poursuite de la série.

L’annulation de The Last Kingdom est surprenante en raison de sa popularité de bouche à oreille parmi les spectateurs de Netflix et du fait que le matériau source de Cornwell se compose de 13 romans. En théorie, The Last Kingdom aurait dû se prolonger jusqu’à la saison 6, voire la saison 7. Netflix a peut-être le sentiment que la saison 5 permettra aux fans de tourner la page, et il est possible que la logistique des futures productions n’ait pas eu de sens financier pour le service de streaming.

L’annulation de The Last Kingdom par Netflix ne signifie pas nécessairement que l’intégralité de l’intrigue du roman ne sera pas adaptée. La conclusion de la série pourrait donner lieu à une sortie au cinéma, qui couvrirait vraisemblablement les trois derniers livres de Cornwell : War of the Wolf, Sword of Kings, et War Lord. Le plan directeur des producteurs pourrait impliquer un cinquième épisode épique de la série, une pause pour le casting principal qui tourne en Hongrie depuis 2014, et un film Netflix à grand succès qui mettrait correctement fin à l’arc de caractère d’Uhtred. Quels que soient leurs plans pour The Last Kingdom au-delà de la saison 5, les fans peuvent commencer à se réjouir de la sortie prochaine de la saison – la production s’est achevée sur la photographie de la série en juin 2021, ce qui signifie que la date de sortie se rapproche pour que les fans retrouvent Uhtred et les autres personnages de la série.

La saison 5 de The Last Kingdom pourrait finalement couvrir le reste du matériel source, cependant, cela modifierait considérablement le rythme structurel par rapport aux saisons précédentes, ce qui donnerait à la saison 5 une impression de précipitation en comparaison, et conduirait peut-être à des problèmes de narration qui bouleverseraient les fans de la franchise. Le plus probable est que Netflix s’en tienne à son approche habituelle et évalue les réactions critiques et les chiffres d’audience avant de s’engager dans une nouvelle production, qu’il s’agisse d’une mini-série ou d’un long métrage.