Meilleures chaises de jeu ergonomiques | Dot Esports

Des sièges confortables sont indispensables si vous prévoyez de longs marathons de jeu.

Les chaises de jeu ergonomiques offrent un excellent soutien et un excellent amorti pour que vous puissiez vous détendre et ne pas vous soucier de votre dos ou de votre cou en prenant la tension. De nombreuses chaises de jeu sont réglables selon vos spécifications et ont même des matériaux conçus pour vous garder au frais pendant que vous jouez.

Les chaises de jeu ergonomiques sont différentes des chaises de bureau ordinaires et ont souvent un dos plus haut et un meilleur support de la tête et du cou. Très souvent, ils peuvent s’incliner davantage vers l’arrière et sont également livrés avec des coussins supplémentaires. Étant donné que les chaises de jeu doivent être robustes, elles sont souvent construites à partir de matériaux de qualité supérieure avec une bonne durabilité.

Voici quelques-unes des chaises de jeu les plus ergonomiques disponibles aujourd’hui.

Image via Amazon

Le Vertagear SL5000 utilise la conception de siège baquet populaire préférée par de nombreux fabricants de chaises de jeu. La différence est qu’il offre un ajustement parfait, grâce à la forme incurvée qui vous maintient en place. Il est fabriqué à partir d’un revêtement en similicuir sur de la mousse haute densité et d’un cadre en acier. Cette chaise de jeu s’incline également entre 80 et 140 degrés avec cinq positions verrouillables.

Les accoudoirs s’ajustent dans quatre directions, et il y a aussi des oreillers moelleux et amovibles pour un soutien supplémentaire de la nuque et du dos. Le Vertagear est idéal pour les personnes grandes et petites avec une hauteur recommandée de 6,4 pieds et un poids recommandé allant jusqu’à 260 livres. Vertagear propose également un kit d’éclairage RVB qui a l’air incroyable lorsqu’il est combiné avec des étuis et des casques. Le SL5000 ne fait rien d’unique. C’est juste une chaise très ergonomique avec un bon prix et une superbe qualité.

Image via Amazon

Tout est dans le nom. Le Cooler Master Ergo L est conçu pour être confortable et de soutien avec la meilleure ergonomie possible. Au lieu d’un siège de course, il ressemble à une chaise de bureau surdimensionnée avec un large dossier incurvé. Selon Cooler Master, la conception est basée sur la recherche et est destinée à s’aligner avec votre colonne vertébrale. L’appui-tête peut également se déplacer de haut en bas et d’avant en arrière pour plus de soutien.

Cette chaise de jeu comprend également un matériau en forme de maille appelé MuscleFlex qui maintient la chaise au frais tout en étant durable. Les accoudoirs n’offrent que des réglages 2D, mais ils sont toujours bien placés et confortables. Si vous souhaitez vous détendre après de longues heures devant votre écran, la possibilité de vous incliner entre 90 et 120 degrés sera la bienvenue. Cette chaise est assez chère, mais vous serez heureux pendant des heures Overwatch jouer.

Image via Amazon

Aucune liste de chaises de jeu n’est complète sans une entrée de DXRacer. Ils ont d’abord popularisé les sièges de course pour les jeux et ont pris l’ergonomie au sérieux. La série DX Racer Formula comprend un coussin de nuque pour le soutien de la colonne cervicale, un coussin de dossier pour le soutien de la colonne lombaire et un grand siège incurvé pour le soutien de la vertèbre caudale. Il est composé d’un mélange de cuir PU respirant et de maille respirante qui vous garde au frais, peu importe combien Appel du devoir vous jouez.

Une autre caractéristique des chaises DXRacer est leur qualité de construction renommée. De nombreuses chaises se ressemblent, mais peu ont une garantie à vie sur le cadre en métal et dureront aussi longtemps. Cette chaise de jeu est proposée à un prix raisonnable et d’une excellente qualité. Le seul inconvénient est le poids maximal de 200 livres et une hauteur maximale de 5,8 pieds.

Image via Amazon

La chaise de jeu piédestal X Rocker SE 2.1 associe un canapé et une chaise de bureau pour un design unique. Cette chaise de jeu a un élégant revêtement en cuir PU noir avec des accoudoirs métalliques élégants. Il y a un grand support lombaire et un support de tête, et il peut facilement se plier en deux pour un rangement facile.

Une autre raison de choisir la chaise X Rocker est le système de haut-parleurs intégré. Cette chaise est livrée avec deux haut-parleurs intégrés dans l’appui-tête et un subwoofer intégré dans le dossier. Ils ont une qualité sonore fantastique et peuvent également se connecter à vos autres appareils via Bluetooth. La prise audio 3,55 mm peut se connecter à d’autres chaises X-Rocker pour une expérience immersive. La chaise X Rocker est parfaite pour quelqu’un qui veut entendre tous les coups de feu dans Apex Legends tout en vous relaxant dans le confort.

Image via Amazon

La chaise gaming OFM ESS est très abordable et offre une superbe ergonomie. Il a un beau design avec un dossier épais et profilé avec un évent pour le refroidissement, et il y a aussi un rembourrage épais sur le siège et les accoudoirs pour un soutien supplémentaire. Cette chaise est recouverte d’un mélange de cuir PU et de rembourrage en filet doux. Les accoudoirs se soulèvent également pour que vous puissiez les mettre complètement à l’écart si vous le souhaitez.

Si vous souhaitez ajuster les choses davantage, le fauteuil OFM ESS dispose également d’un réglage en hauteur, d’une fonction d’inclinaison et peut pivoter à 360 degrés. Malgré le prix bas, cette chaise a également une garantie à vie limitée qui est bien meilleure que la plupart des rivaux. Cette chaise peut sembler fade, mais elle est confortable et bon marché.

Image via Amazon

L’Imperatorworks Zero Gravity est une chaise de jeu haut de gamme, parfaite pour les personnes souffrant de problèmes de dos. Cette chaise s’incline jusqu’à 128 degrés vers l’arrière pour vous mettre en position de gravité zéro en regardant vers le haut l’écran monté. Cette position met moins de stress sur le corps et permet de jouer en toute tranquillité. Ce qui est également fantastique, c’est que tout, du plateau du clavier aux repose-jambes, est contrôlé électroniquement et qu’il existe également une fonction de massage.

En plus d’être ergonomique, la chaise Zero Gravity possède de nombreuses autres caractéristiques exceptionnelles comme une lampe frontale, un bac de rangement et un porte-gobelet. Il dispose également d’un éclairage RVB le long du bras et peut monter jusqu’à trois moniteurs à la fois. Cette chaise de jeu est très chère, mais elle est tellement confortable que vous ne remarquerez pas les heures qui passent pendant que vous jouez VALEURT.

Image via Amazon

L’Arozzi Verona Pro V2 est une autre chaise de jeu de style course avec une qualité incroyable et une attention aux détails. Il y a beaucoup de rembourrage sur le siège et le dossier et est conçu pour soutenir les courbes de votre corps. Votre dos et votre cou bénéficient d’un soutien supplémentaire grâce aux oreillers fournis. Ils sont tous deux réglables et vous pouvez les supprimer entièrement si vous le souhaitez.

Cette chaise de jeu comprend également un inclinable à 165 degrés et un mécanisme à bascule à 12 degrés. Le matériau en cuir PU présente un design accrocheur et est très facile à nettoyer. L’Arozzi Verona Pro V2 est fait pour durer et a une énorme capacité de poids de 290 livres. C’est une chaise incroyablement confortable, mais c’est dommage que les accoudoirs ne puissent que monter et descendre.

