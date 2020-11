«  Freaky  » mène le box-office en cas de pandémie avec seulement 3,7 millions de dollars

Avec son contrat de vitrine théâtrale avec AMC Theatres dans sa poche arrière, Universal a sorti le film d’horreur Blumhouse d’échange de corps «Freaky» dans les salles ce week-end, où il s’est produit de manière cohérente avec d’autres versions pandémiques avec une ouverture lente de 3,7 millions de dollars sur 2472 écrans.

Réalisé par le créateur de «Happy Death Day» Christopher Landon, le film met en vedette Vince Vaughn et Kathryn Newton en tant que tueur en série et adolescente, respectivement, qui changent soudainement de corps. Le film a reçu de bonnes critiques avec un score de 85% des critiques de Rotten Tomatoes et un score d’audience de 82%.

«Freaky» est l’une des nombreuses versions d’Universal et de Focus Features qui progressent avec une sortie en salles cet hiver avec des plans de sortie en vidéo premium à la demande dès trois week-ends après leur sortie en salles. Dans le cadre de l’accord avec AMC qui a conduit à cette fenêtre raccourcie, la chaîne de cinéma partagera les ventes de PVOD.

Focus Features a également deux films en salles: le drame de Kevin Costner «Let Him Go», qui ajoute 1,8 million de dollars à son deuxième week-end pour un total de 10 jours de 6,8 millions de dollars, et le film d’horreur technologique «Come Play», qui a ajouté 1,1 million de dollars lors de son troisième week-end, soit un total de 7,3 millions de dollars. «The War With Grandpa» de 101 Studios était la seule sortie non-Comcast à gagner dans les sept chiffres ce week-end, rapportant 1,3 million de dollars pour un total de 15,2 millions de dollars après six week-ends.

En version limitée, NEON a envoyé la pièce d’époque LGBT «Ammonite» dans 280 salles, pour un montant de 85 000 $. Le film pourrait remporter des nominations aux Oscars pour Kate Winslet et Saoirse Ronan en tant que paléontologue du XIXe siècle Mary Anning et géologue Charlotte Murchinson, qui se lancent dans une aventure secrète dans le sud de l’Angleterre. Le film a un score de 69% de Rotten Tomatoes.