McPlant: McDonald’s est enfin prêt à sortir un hamburger sans viande

Jusqu’à présent, en ce qui concerne les aliments à base de plantes, McDonald’s a été nettement décevant, en particulier au Royaume-Uni. Tout ce que nous avons eu jusqu’à présent, ce sont des trempettes végétariennes dans Happy Meals. Le McDonald’s le plus proche est arrivé à tout mouvement enhardi vers la sortie d’une véritable galette végétalienne à succès était son nom habilement «PLT» – plante, laitue, tomate – qui a été testé pendant seulement 12 semaines dans une poignée de succursales au Canada, et est L’annonce de la chaîne de restauration rapide selon laquelle elle envisage enfin de lancer un hamburger à base de plantes est donc la bienvenue. Cela a pris tellement de temps, qu’importe qu’on l’appelle le «McPlant», ce qui semble beaucoup moins convaincant que le PLT. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter iCependant, il est facturé, a déclaré McDonald’s, le McPlant, créé avec le fabricant de viande à base de plantes à croissance rapide Beyond Meat, est «prêt pour le marché» – et arrivera sur les menus «lorsque la demande du client sera là». Sur la base de la demande des clients «Alors que nous nous sommes efforcés de mieux comprendre la demande des clients, certains marchés du monde entier ont testé des produits à base de plantes», a déclaré Ian Borden, président international de l’entreprise. «Fort de ces enseignements, nous avons créé un délicieux hamburger qui sera la première option de menu dans une plate-forme à base de plantes que nous appelons McPlant. »Il a déclaré que McPlant pourrait à l’avenir s’étendre à une gamme de produits à base de plantes, notamment des hamburgers, des substituts de poulet et des sandwichs pour le petit-déjeuner. En savoir plus KFC remporte le prix Peta alors que l’organisme de bienfaisance pour les droits des animaux reconnaît le hamburger au poulet végétalien à guichets fermés. Nous sommes ravis de cette opportunité car nous pensons avoir un produit éprouvé au goût délicieux. Lorsque les clients sont prêts pour cela, nous sommes prêts pour eux. »Étant donné que Burger King et KFC ont vendu leurs hamburgers à base de plantes quelques jours après leur lancement, la demande des clients, du moins au Royaume-Uni, est présente. Mais il est difficile de faire la distinction entre la curiosité nouvelle et un produit à long terme. Les deux sont très bien conçus pour ceux qui espèrent réduire leur consommation de viande plutôt que pour les végétariens hard-and-fast pour qui être sans viande est un choix éthique. Il est donc clair que McDonald’s veut bien faire les choses. Et il n’a probablement pas d’importance que Burger King, avec son Rebel Whopper, et KFC, qui est un hamburger Imposter fabriqué par Quorn, soient, du moins pour le moment, en avance. McDonald’s éclipse les deux de loin. « Goût emblématique » Mais peut-être que la plus grande pierre d’achoppement est le fait que le plus gros acheteur de bœuf au monde flirte avec les végétaliens. Il entrera en territoire inconnu et je me demande ce que penseront les milliers d’agriculteurs traditionnels qui fournissent à l’entreprise des tonnes et des tonnes de bœuf. Peut-être devraient-ils s’inquiéter. McDonald’s semble confiant dans sa nouvelle ambiance végétarienne. « Nous pensons que notre équipe culinaire a réussi », a déclaré une annonce. « Il existe d’autres hamburgers à base de plantes là-bas, mais le McPlant offre notre goût emblématique dans un type enfoncez vos dents (et essuyez-votre-bouche) « Il est fait avec une galette juteuse à base de plantes et servi sur un petit pain chaud aux graines de sésame avec toutes les garnitures classiques. » Au fait, quand exactement ce truc sort-il? L’année prochaine, nous entendons: «Les marchés peuvent adopter le McPlant lorsqu’ils sont prêts et nous nous attendons à ce que certains testent le hamburger l’année prochaine.

