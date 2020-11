Le FPS Prodeus rétro de style Doom est maintenant dans Steam Early Access

in

Si vous aimez vous frayer un chemin à travers les ennemis, vous voudrez consulter Prodeus. Après une campagne Kickstarter réussie et deux ans de développement, Bounding Box et Humble Games sont prêts à lancer Prodeus, leur FPS inspiré de Doom sur Steam Early Access.

Jason Mojica, l’un des principaux développeurs de Prodeus, souhaitait se concentrer sur la création de cartes intéressantes conçues pour être rejouées plusieurs fois. En plus d’un mode campagne complet, Prodeus inclut un concepteur de niveau intégré permettant aux joueurs de créer leurs propres cartes. Les outils de création de carte ont été simplifiés pour s’assurer que les joueurs de tous niveaux sont capables de créer exactement ce qu’ils veulent. Il existe même un navigateur de cartes multiplateforme avec prise en charge du classement qui simplifie la lecture de nouveaux niveaux.

Prodeus emprunte l’esthétique FPS classique des années 90 et l’associe à des techniques de rendu modernes telles que l’éclairage dynamique – le résultat est un style artistique totalement unique. Si vous n’êtes pas nostalgique de ces jeux plus anciens, il existe une option dans les paramètres pour désactiver les rendus de sprite et repasser les modèles en 3D.

Les fans de Doom écoutant la bande-annonce du jeu en accès anticipé ont peut-être remarqué que la bande-son du jeu sonne quelque peu familière. C’est parce qu’Andrew Hulshult, co-compositeur de la dernière bande originale de Doom Eternal DLC, a travaillé avec James Paddock pour créer les morceaux headbanging de Prodeus.

Vous pouvez vous procurer une copie Early Access de Prodeus sur Steam ou dans le Humble Store pour 24,99 $ / 19,49 £. Bounding Box s’attend à ce que Prodeus reste en accès anticipé pour les huit à 12 prochains mois. Si vous aimez l’apparence du jeu, vous voudrez peut-être l’acheter le plus tôt possible, car le prix devrait augmenter après le lancement.