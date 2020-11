Mass Effect Legendary Edition officiellement annoncé

Après de nombreuses rumeurs, Electronic Arts a maintenant officiellement annoncé la trilogie Mass Effect Remaster, qui sortira sur les consoles actuelles en 2021.

le Édition légendaire de Mass EffectLe nom officiel promet de meilleures textures, shaders, modèles de personnages et effets, ainsi qu’une résolution plus élevée en 4K et de meilleures fréquences d’images. Avec cela, les fans peuvent s’attendre à un vrai remaster, mais pas à un remake complet.

Outre les trois premiers Effet de masseJeux, tous les DLC solo sont également inclus ici. Bioware parle de la «meilleure forme possible» de jeux qui ait jamais existé. De plus, des armes, des armures et des packs promotionnels sont inclus ici.

«Depuis des mois, notre équipe de BioWare travaille dur pour mettre à jour les textures, les shaders, les modèles, les effets et les caractéristiques techniques de trois énormes jeux. Notre objectif n’était pas de repenser ou de réinterpréter les jeux originaux, mais plutôt de moderniser l’expérience afin que les fans et les nouveaux joueurs puissent découvrir l’œuvre originale dans sa meilleure forme possible. C’était incroyable de voir les aventures du commandant Shepard prendre vie avec une résolution ultra nette, des fréquences d’images plus rapides et de superbes améliorations visuelles. En tant que développeurs de jeux, nous espérons toujours que nos jeux surclasseront leurs plates-formes d’origine. L’opportunité de repenser la trilogie signifie que les fruits d’une décennie de notre travail perdurent et sont vécus mieux et plus clairement que jamais. «