Marvel’s Avengers – BETA commence en août

Square Enix sera en phase de test bêta en août Marvel’s Avengers commencer comme l’éditeur annonce. Il y aura un total de trois phases bêta.

La première phase démarre exclusivement sur PS4 le 07 août 2020. Quiconque précommande le jeu peut participer. Le 14 août 2020, tous ceux qui auront précommandé le jeu sur PC ou Xbox One suivront. Une semaine plus tard, le 21 août, la bêta sera ouverte à tous les joueurs.

« Nous avons créé la version bêta afin que vous puissiez découvrir la plupart des choses représentées tout au long du jeu », dit-il. « Cela signifie jouer une partie de la campagne d’histoire originale des Avengers en solo, lutter contre des missions en coopération, découvrir des avancées de héros et du monde et explorer les zones de guerre et les zones de largage, un nouveau type de mission que nous couvrirons sous peu parlera. «