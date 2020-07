Sondage: Que pensez-vous de la Nintendo Switch en 2020?

La Nintendo Switch a maintenant plus de trois ans et les rumeurs d’une Nintendo Switch 2 sont encore rares. Il semble donc que nous allons nous en tenir au Switch et au Switch Lite d’origine dans un avenir prévisible.

Le Switch a été salué pendant des années pour sa portabilité, sa capacité transparente à basculer (ha!) Entre l’ordinateur de poche et le téléviseur, et sa large sélection de jeux. Cependant, cet appareil n’est pas parfait. La dérive de Joy-Con est un vrai problème (le président de Nintendo s’est récemment excusé), la durée de vie de la batterie est assez courte, et beaucoup de gens font face à leur déconnexion Joy-Cons à des moments aléatoires. Pour beaucoup, le Switch 2 ne peut pas arriver assez tôt.

Que pensez-vous de la Nintendo Switch en 2020? L’aimez-vous toujours? Je déteste ça? Vous ne pouvez pas attendre le Switch 2? Exprimez votre vote dans le sondage et assurez-vous de parler dans les commentaires avec vos pensées.

