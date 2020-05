MARVEL COMICS Révisé juin 2020 Sollicitations

Crédits: Marvel Comics



Plus tôt ce mois-ci, Marvel a publié une liste révisée de ses prochains titres, nous avons donc profité de l'occasion pour les formater dans le format traditionnel de «sollicitation» auquel bon nombre de nos lecteurs sont habitués.

CHAT NOIR # 11

JED MACKAY (F) • Carlos Villa (A) • Couverture par J. SCOTT CAMPBELL

• La vague de crimes Marvel U de Black Cat continue!

• Ce problème, Felicia Hardy fait irruption dans Stark Unlimited.

• Attendez, Black Cat contre Iron Man? Je suis assez inquiet. Pour Tony.

10/32 juin PGS./Noté T… 3,99 $

DAREDEVIL # 20

PUCE ZDARSKY (W) • MARCO CHECCHETTO (A)

Couverture par JULIAN TOTINO TEDESCO

• Les rues de Hell’s Kitchen brûlent alors que tout l’enfer se déchaîne.

• Dans le chaos, Matt doit découvrir ce que signifie être DAREDEVIL.

10/32 juin PGS./Noté T +… 3,99 $

DEADPOOL # 5

KELLY THOMPSON (W) • GERARDO SANDOVAL (A / C)

UN KAIJU HAIKU!

• Deadpool aime les monstres!

• Attaque de la ville de Monster SPRINGS!

• Que faire, Deadpool?!

10/32 juin SGP / avis parental… 3,99 $

EXCALIBUR # 10

TINI HOWARD (W) • MARCUS À (A)

Couverture par MAHMUD ASRAR

LONDRES BRULE!

Le capitaine britannique est confronté à sa décision la plus difficile à ce jour alors que la Grande-Bretagne entre en guerre contre Krakoa. Excalibur peut-il survivre déchiré entre deux mondes?

10/32 juin PGS./Noté T +… 3,99 $

MILES MORALES: SPIDER – MAN # 17

SALADINE AHMED (W)

CARMEN CARNERO (A)

COUVERTURE DE JAVIER GARRÓN

• L’équipe MILES MORALES accueille l’INCROYABLE Carmen Carnero (CAPITAINE MARVEL, X – MEN RED)!

• Et accueille les lecteurs fidèles et frais pour découvrir à quoi ressemble la vie de l’adolescent de Brooklyn, Spider-Man à l’Âge DÉLOYÉ!

• Il est temps que les jeunes se rassemblent ou s’écroulent! Qui aura besoin de Miles pour risquer la colère de C.R.A.D.L.E.?

10/32 juin PGS./Noté T… 3,99 $

NOUVEAUX MUTANTS # 10

ED BRISSON (F) • FLAVIANO (A) • Couverture par MIKE DEL MUNDO

PAR LA PEAU DE LEURS DENTS!

Les NOUVEAUX MUTANTS savent qu’il est difficile de s’adapter aux pouvoirs, surtout avec le nouveau paradigme krakoan. Ils ont été là – et ils sont en mesure d’aider, peu importe à quel point l’affaire peut être étrange, sauvage et dangereuse! …Droite?

10/32 juin PGS./Noté T +… 3,99 $

RESCUE 2020 # 2 (SUR 2)

DANA SCHWARTZ (F)

JACEN BURROWS (A)

Couverture par PACO MEDINA

Couverture Variante par MIRKA ANDOLFO

La chasse est lancée pour les parents biologiques de Tony Stark, mais avec sa maman rock star dans le vent et son père agent Hydra en fuite, il ne sera pas facile pour Rescue de les retrouver. Elle va avoir besoin de l’aide d’un vieil ami pour faire le travail…

24/32 juin PGS./Noté T +… 3,99 $

CAPITAINE AMERICA: INSTANTANÉ DE MARVELS # 1

MARK RUSSELL & KURT BUSIEK (F) • RAMÓN PÉREZ (A) • Couverture par ALEX ROSS

L’écrivain acclamé Mark Russell (Second Coming, Wonder Twins) et l’artiste RAMÓN PÉREZ nous emmènent à Kirbytown pour une histoire littéralement explosive de Madbomb induisant la folie et ses conséquences, alors que la tournée INSTANTANÉE MARVELS à travers l’histoire de Marvel se poursuit. Un adolescent doué du South Bronx voit son quartier détruit lors de l’attaque initiale de Madbomb et son avenir en fumée avec. Que fait-il quand A.I.M. les recruteurs viennent appeler? Tient-il un système qui lui a fait défaut ou trouve-t-il un avenir en dehors de la loi? Avec Captain America, le Falcon, Iron Man et plus encore!

24 juin / 40 PGS./One–Shot/Noté T +… 4,99 $

EMPYRE # 0: AVENGERS

AL EWING (W) • PEPE LARRAZ (A) • Couverture par JIM CHEUNG

COUVERTURE VARIANTES DE 2 PACKS D’ACTION PAR JOHN TYLER CHRISTOPHER

Tony Stark se réveille de rêves étranges – alors que de vieux alliés font un appel de détresse aux Avengers. Dans la nouvelle zone verte de la Lune, les Cotati attendent avec des nouvelles d’un terrible ennemi qui pourrait les éliminer ainsi que l’humanité elle-même. Le Messie céleste est de retour … mais les Avengers sont-ils prêts à entendre son message?

24 juin / 40 PGS./One–Shot/Noté T +… 4,99 $

Immortal Hulk # 34

AL EWING (W) • Butch Guice (A) • Couverture par ALEX ROSS

COUVERTURE MARVEL ZOMBIES VARIANT PAR INHYUK LEE

• L’homme réfléchi est ici – et ses pensées affreuses sont suffisamment vastes et sombres pour engloutir même le diable.

• Samuel Sterns a franchi la porte verte et a acquis des connaissances. Suivez-le à travers le voyage de sa vie – de sa renaissance à sa dernière expérience.

• Suivez le guide.

24/32 juin PGS./Noté T +… 3,99 $

IRON MAN 2020 # 4 (SUR 6)

DAN SLOTT & CHRISTOS GAGE ​​(W) • PETE WOODS (A)

Couverture d’encre fluorescente 5e couleur par PETE WOODS

Ouais. Cette chose horrible s’est en fait produite le dernier numéro. Nous savons. Ce n’était PAS cool. Donc, nous vous rattrapons MAINTENANT. Ce personnage que vous avez vraiment aimé il y a quelque temps? Celui que vous pensiez était absolument, certes mort? Surprise! Elle est de retour! Mais comment est-ce encore possible? Et qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de toutes choses Iron-Man? Lisez le livre, chair de poule.

24/32 juin PGS./Noté T +… 4,99 $

SPIDER-HAM # 5 (SUR 5)

ZEB WELLS (W) • WILL ROBSON (A / C)

• ÇA Y EST! ENFIN, DE LA MANIÈRE MIGHTY MARVEL, la finale printanière que vous attendiez tous arrive!

• Seth et Summer vont-ils arrêter? LA MÈRE DES DRAGONS BRISERA-T-ELLE LA ROUE?! QU’EST-CE QUE L’ÎLE?!

• Attendez – ce sont les mauvaises histoires.

•…

• LA RÉALITÉ DE SPIDER-HAM SERA-T-ELLE JAMAIS LA MÊME?!

24/32 juin PGS./Noté T… 3,99 $

STAR WARS: BOUNTY HUNTERS # 3

ETHAN SACKS (W) • PAOLO VILLANELLI (A) • Couverture par LEE BERMEJO

DUEL À LA MORT… COMME LE VEUT LE GAGNANT!

• Bossk affronte Valance dans la bataille ultime des poids lourds… et un seul chasseur de primes restera debout lorsque la poussière se dissipera.

• Le mystérieux Nakano Lash refait enfin surface, menaçant de plonger le monde souterrain dans une guerre totale entre deux des syndicats criminels les plus puissants de la galaxie.

• Chaque chasseur de primes, y compris le redoutable BOBA FETT, est après Lash. Mais qu’est-ce qui pousse vraiment Fett à traquer cette carrière particulière? Est-ce pour le jour de paie ou… la vengeance?! Qu’est-il arrivé exactement à Boba, Valance et Lash lors de cette mission malheureuse il y a tant d’années…?

32 PGS./Noté T… 3,99 $

THOR # 5

DONNY CATES (W) • NIC KLEIN (A) • Couverture par OLIVIER COIPEL

L’HIVER NOIR EST ICI.

Un dieu. Un roi. Un héraut. Chaque titre que Thor a porté est venu avec ses propres pouvoirs, ses propres responsabilités terribles.

Mais aucun d’entre eux ne suffira à arrêter le Black Winter. Pour sauver les dix royaumes – l’intégralité du multivers –

l’Odinson doit devenir… autre chose

32 PGS./Parental Advisory… 3,99 $

GHOST RIDER VOL. 1: ROI DE L’ENFER TPB

Écrit par ED BRISSON

Crayonné par AARON KUDER & JUAN FRIGERI

Couverture par AARON KUDER

L’enfer se déchaîne au retour du Frère Ghost Rider! Johnny Blaze est le roi de l’enfer, sa première ligne de défense contre les hordes démoniaques tentant de s’échapper et les seigneurs d’autres régions infernales jouant pour son trône – y compris une certaine méchante reine de son passé! Pendant ce temps, Danny Ketch n’a jamais voulu être un Ghost Rider. Mais avec son frère responsable en bas, Ketch doit devenir l’Esprit de Vengeance de la Terre à plein temps – peu importe combien il préfère faire autre chose. Et avec le symbiote psychopathe Carnage visant un troisième Ghost Rider, Alejandra Jones, il pourrait être son seul espoir! Mais quand l’inévitable se produit et que Rider combat Rider, sur qui Mephisto aura-t-il son argent? Collection de GHOST RIDER (2019) # 1-4, ABSOLUTE CARNAGE: SYMBIOTE OF VENGEANCE et du matériel de MARVEL COMICS PRESENTS (2019) # 6 et INCOMING # 1.

3 juin / 176 PGS./Noté T +… 15,99 $

ISBN: 978-1-302-92005-0

ÉTONNANTS X-MEN DE JOSS WHEDON ET JOHN CASSADAY OMNIBUS HC (NOUVELLE IMPRESSION)

Écrit par JOSS WHEDON

Crayonné par JOHN CASSADAY

Couvertures par JOHN CASSADAY

Gagnant de plusieurs prix Eisner, ASTONISHING X-MEN de Joss Whedon et John Cassaday a été un succès retentissant auprès des critiques et des fans dès le premier numéro – remportant les éloges de dizaines de grands médias et remportant presque tous les principaux prix de l’industrie de la bande dessinée. Le créateur de Buffy the Vampire Slayer Whedon et Cassaday (CAPTAIN AMERICA, Planetary) a réuni une distribution serrée – Cyclops, Beast, Wolverine et Emma Frost, rejoints par Kitty Pryde, la favorite des fans – et a défini un rythme révolutionnaire, à partir des pages d’ouverture effrayantes et la réinvention de l’équipe à une nouvelle menace surprenante et le retour inattendu d’un X-Man bien-aimé! S’appuyant sur leur élan, les créateurs de la superstar ont accru le danger et le drame dans la seconde moitié choquante de la série, créant un livre à lire absolument qui peut vraiment être qualifié d ‘«étonnant»! Collectionner ASTONISHING X-MEN (2004) # 1-24 et GIANT-SIZE ASTONISHING X-MEN # 1.

3 juin / 672 PGS./Noté T +… 100,00 $

ISBN: 978-1-302-92268-9

Taille de garniture: surdimensionné

MEPHISTO: PARLER DU DIABLE TPB

Écrit par STAN LEE, JOHN BYRNE, TOM DEFALCO, AL MILGROM, ROGER STERN, ANN NOCENTI, JOHN ROMITA JR., JIM STARLIN, PRIEST, DAN ABNETT & ANDY LANNING

Dessiné par NEAL ADAMS, JOHN BYRNE, RON FRENZ, JOHN BUSCEMA, MIKE MIGNOLA, JOHN ROMITA JR., RON LIM, MARK TEXEIRA, VINCENT EVANS, DAVID LOPEZ & PLUS

Couverture par JOHN BOLTON

L’entité la plus diabolique de l’univers Marvel a mis ses plus grands héros en enfer! Rejoignez Mephisto – seigneur des enfers – alors qu’il réclame l’âme du Silver Surfer, troque des trucs avec Loki et Thor, parie avec le Beyonder sur Spider-Man et diablesse Daredevil! Mais quel est le plan de Mephisto quand il cible les Fantastic Four, X-Factor, les X-Men et les Avengers? Le plus: un affrontement cosmique avec Thanos! Une histoire de tourments réunissant Docteurs Strange et Doom! Une rencontre inoubliable avec Black Panther! Et… un rendez-vous?! Collection THOR (1966) # 180-181, FANTASTIC FOUR (1961) # 276, AMAZING SPIDER-MAN (1963) # 274, MEPHISTO VS. … # 1-4, MARVEL GRAPHIC NOVEL: DOCTOR STRANGE AND DOCTOR DOOM – TRIUMPH AND TORMENT, DAREDEVIL (1964) # 266, SILVER SURFER (1987) # 45, BLACK PANTHER (1998) # 4-5, NEW MUTANTS (2009) # 37 et matériel de SILVER SURFER (1968) # 3 et FANTASTIC FOUR (1961) # 277.

3 juin / 456 PGS./Noté T +… 39,99 $

ISBN: 978-1-302-92361-7

SHE-HULK SENSATIONNEL PAR JOHN BYRNE OMNIBUS HC

Écrit par JOHN BYRNE & MORE

Crayonné par JOHN BYRNE & MORE

Couverture par JOHN BYRNE

EN VENTE AVRIL 2020

Après avoir fait d’elle une star de premier plan dans sa célèbre course FANTASTIC FOUR, l’écrivain / artiste John Byrne a emmené She-Hulk en solo dans un roman graphique classique et une série en cours scandaleuse! Les aventures complètes de « Shulkie » de Byrne sont maintenant rassemblées dans un omnibus sensationnel, alors que Jennifer Walters fracasse le plafond de verre – et le quatrième mur – de façon hilarante! Voir She-Hulk: ciblé par S.H.I.E.L.D.! Combattre Spider-Man! Décapité! Face à la colère du Dr Bong! Aux côtés du Père Noël! Sur son propre Star Truck! Héberger sa propre star invitée de l’âge d’or! Affrontez Spragg the Living Hill! Et dirigez-vous vers Jenny au centre de la Terre! Mais She-Hulk dira-t-elle «je fais» à Mole Man? Et son plus grand ennemi est-il Xemnu le Titan… ou John Byrne lui-même?! Collection de MARVEL GRAPHIC NOVEL # 18 et SENSATIONAL SHE-HULK # 1-8, # 31-46 et # 48-50 et du matériel de MARVEL COMICS PRESENTS (1988) # 18.

3 juin / 752 PGS./Noté T +… 125,00 $

ISBN: 978-1-302-92368-6

Taille de garniture: surdimensionné

SPIDER-MAN & VENOM: DOUBLE TROUBLE GN-TPB

Écrit par MARIKO TAMAKI

Crayonné par GURIHIRU

Couverture par GURIHIRU

Préparez-vous à voir Spider-Man et Venom comme vous ne l’avez jamais fait auparavant… en tant que copains à contrecœur? C’est amusant de la variété bizarre quand un échange sinistre laisse les esprits de Spidey et Venom dans le corps de l’autre! Mais qui pourrait être derrière cette folie – et pourquoi?! Et les choses peuvent-elles devenir encore plus confuses pour vos ennemis préférés? Vous pariez qu’ils le peuvent! Spider-Man et Venom doivent en quelque sorte se forcer à travailler ensemble pour régler leur situation, mais vont-ils apprendre la valeur de l’amitié? Découvrez-le dans cette charmante nouvelle histoire illustrée dans un style engageant et animé par Gurihiru! Collectionner SPIDER-MAN & VENOM: DOUBLE TROUBLE # 1-4.

3 juin / 112 SGP / 6 ans et plus… 12,99 $

ISBN: 978-1-302-92039-5

Taille de la garniture: 6 x 9

AMAZING MARY JANE Vol. 1 TPB

Écrit par LEAH WILLIAMS

Crayonné par CARLOS GÓMEZ

Couverture par HUMBERTO RAMOS

Une chanceuse vient de décrocher le jackpot: Mary Jane Watson! MJ obtient enfin son gros coup sur un rôle vedette d’Hollywood – mais Mysterio est le réalisateur auteur qui l’a moulée, et le film est son interprétation tordue de sa propre histoire de vie! Même si Mary Jane peut être persuadée de rester à bord d’un biopic de Quentin Beck, tout le monde ne sera pas fan du projet. Le vautour a un os à choisir avec son ancien partenaire dans le crime, et il n’est pas seul – les ennemis Spidey sauvagement sinistres arrivent en six! Mais avec Peter Parker à New York, c’est à MJ de sauver la situation! Mary Jane Watson n’est pas étrangère au drame, mais sa vie est sur le point de devenir une superproduction! Collectionner AMAZING MARY JANE # 1-5.

3 juin / 112 PGS./Noté T… 15,99 $

ISBN: 978-1-302-92027-2

X-MEN DE JONATHAN HICKMAN VOL. 1 TPB

Écrit par JONATHAN HICKMAN

Crayonné par LEINIL FRANCIS YU, R.B. SILVA & MATTEO BUFFAGNI

Couverture par LEINIL FRANCIS YU

Les X-Men font face à un tout nouveau monde de possibilités! Le cerveau Jonathan Hickman et l’artiste superstar Leinil Francis Yu lancent cette nouvelle ère étrange avec une célébration de la famille alors que Cyclops, Marvel Girl et leur clan élargi se font une maison d’été – sur la lune! Mais quand une île pleine d’horreurs indicibles apparaît à l’horizon, les X-Men ont du pain sur la planche pour garder leur nouvelle patrie de Krakoa en sécurité! Alors que la Terre se réconcilie avec le nouvel ordre mondial des X-Men, les dirigeants de la nation mutante assistent à un forum économique pour montrer aux humains à quoi ressemble le vrai pouvoir. Le plus: un voyage au pays sauvage, une vieille némésis revient et Mystique se donne beaucoup de mal pour obtenir ce qu’elle veut! Collectionner X-MEN (2019) # 1-6.

176 PGS./Noté T +… 17,99 $

ISBN: 978-1-302-91981-8

CONAN: LE LIVRE DE THOTH ET D’AUTRES HISTOIRES TPB

Écrit par KURT BUSIEK, LEN WEIN & STUART MOORE

Crayonné par KELLEY JONES & GABRIEL GUZMAN

Couverture par KELLEY JONES

L’horrible origine de Conan le plus grand adversaire du barbare! Dans les ruelles humides d’une ville en décomposition, un mendiant évoque des visions d’un avenir où le riche se recroqueville de peur de son terrible pouvoir! Assistez à la redoutable ascension du sorcier Thoth-Amon de la misère des rues à travers les rangs sacerdotaux d’Ibis jusqu’aux hauteurs du mal! Le plus: Un retour sur le passé du barbare! Alors que le chef de guerre Khalar Zym part à la recherche du mythique Masque d’Achéron – un ancien artefact qui ramènera sa bien-aimée à la vie – il ne pense pas à détruire un village du nord de la Cimmérie. Mais un garçon né de la bataille survit à l’attaque de Zym – et des années plus tard, leurs chemins sont destinés à se croiser une fois de plus! Collecting CONAN: BOOK OF THOTH # 1-4 and CONAN THE BARBARIAN: THE MASK OF ACHERON.

17 juin / 232 PGS./Parental AdvisorySLC… 24,99 $

ISBN: 978-1-302-92282-5

DAREDEVIL PAR CHIP ZDARSKY VOL. 3: PAR L’ENFER TPB

Écrit par CHIP ZDARSKY

Crayonné par MARCO CHECCHETTO

Couverture par JULIAN TOTINO TEDESCO

Daredevil passe par l’enfer! Alors que Matt Murdock lutte avec ses démons intérieurs, le détective Cole North continue de chasser les justiciers de New York. Et sa première cible est… Spider-Man! Pendant ce temps, le diable dirige toujours la cuisine, mais qui – ou quoi – sont-ils? Et que se passe-t-il lorsque des flics sales capturent un faux DD? Lorsque la saga en cours du maire Wilson Fisk prend une tournure brutale et sanglante, Matt ne se retrouve bientôt pas d’autre choix que d’enquêter sur la corruption dans les forces de police de New York. Et sans un homme sans peur pour se mettre en travers de son chemin, le hibou tourne son regard horrible sur Hell’s Kitchen et Izzy Libris! La ville plonge dans le chaos – et un protecteur doit se lever! Collectionner DAREDEVIL (2019) # 11-15.

17 juin / 112 PGS./Noté T +… 15,99 $

ISBN: 978-1-302-92018-0

AUBE DE X VOL. 5 TPB

Écrit par JONATHAN HICKMAN, BENJAMIN PERCY, GERRY DUGGAN, TINI HOWARD & BRYAN HILL

Crayonné par R.B.SILVA, JOSHUA CASSARA, MATTEO LOLLI, MARCUS TO, SZYMON KUDRANSKI & ROD REIS

L’aube de X annonce de nouveaux dangers! Les X-Men font face au retour surprenant d’un vieil ennemi! Des choix mortels ont des conséquences sombres pour X-Force – et Domino et Forge doivent ramasser les morceaux alors que l’équipe fait face à un revers majeur! La bataille de Madripoor commence alors que les maraudeurs du capitaine Pryde sont pris entre les forces de l’île et les machinations du roi noir! Au fond du phare d’Excalibur, enfermé dans son mystérieux cercueil, Rogue rêve! Les Fallen Angels accueillent Husk et Bling! alors qu’ils rejoignent Psylocke et compagnie dans leur mission de repousser Apoth et ses enfants! Et au fond de l’espace Shi’ar, Deathbird revient – et elle ne laissera pas les New Mutants faire obstacle à ce qu’elle veut! Collection de X-MEN (2019) # 5, X-FORCE (2019) # 5, MARAUDERS # 5, EXCALIBUR (2019) # 5, FALLEN ANGELS (2019) # 5 et NEW MUTANTS (2019) # 5.

17 juin / 176 PGS./Noté T +… 17,99 $

ISBN: 978-1-302-92160-6

IRON MAN EPIC COLLECTION: WAR MACHINE TPB VOLUME # 17 dans les collections Iron Man Epic

Écrit par LEN KAMINSKI, ROY THOMAS, DANNY FINGEROTH & MORE

Crayonné par PAUL RYAN, KEVIN HOPGOOD, BARRY KITSON, TOM MORGAN, GENE COLAN, MIKE MANLEY, M.C. WYMAN ET PLUS

Couverture par KEVIN HOPGOOD

L’Avenger gris acier! La santé de Tony Stark se détériore grâce à l’opération intergalactique: Tempête galactique! De retour à la maison, les Maîtres du Silence attendent – et pour les vaincre, Tony doit construire une nouvelle armure pas comme les autres! Mais avec Justin Hammer qui le tirera, vivra-t-il assez longtemps pour s’y habituer? Ou le costume conviendra-t-il mieux à James Rhodes? Lorsque la santé de Tony finit par disparaître, Rhodey doit faire face à son destin – en tant que machine de guerre! Mais qu’est-ce qui est pire: remplir les bottes d’Iron Man ou diriger Stark Enterprises? Invité avec Darkhawk, les West Coast Avengers et une gamme de méchants classiques de Blizzard à Blacklash! Collection de IRON MAN (1968) # 278-289 et ANNUAL # 12-13 et du matériel de DARKHAWK ANNUAL # 1, AVENGERS WEST COAST ANNUAL # 7 et MARVEL HOLIDAY SPECIAL # 2.

17 juin / 480 PGS./Noté T… 39,99 $

ISBN: 978-1-302-92351-8

MARVEL MASTERWORKS: LES AVENGERS VOL. 20 HC

Écrit par JIM SHOOTER avec DAVID MICHELINIE, CHRIS CLAREMONT, BILL MANTLO, BOB BUDIANSKY, DANNY FINGEROTH & J.M. DeMATTEIS

Crayonné par GENE COLAN avec BOB HALL,

MICHAEL GOLDEN, ALAN WEISS, CARMINE INFANTINO, DON NEWTON & ALAN KUPPERBERG

Couverture par GENE COLAN

EN VENTE AVRIL 2020

C’est une nouvelle ère pour les Avengers! Le changement d’ordre et une multitude de sommités créatives, dont Jim Shooter, obligent les héros les plus puissants de la Terre à relever leurs défis les plus éprouvants à ce jour! Les crânes, la griffe jaune et l’ancien Berserker ne sont que l’échauffement. Les Avengers seront également confrontés à un Ghost Rider privé de toute humanité – et à la puissance quasi infinie de Molecule Man dans une histoire qui définit le caractère! Une toute nouvelle gamme, y compris l’intronisé surprise Tigra, émergera (mais pas sans l’ingérence de Moondragon), avant que les Avengers ne doivent juger l’un des leurs après que Hank Pym subisse une panne tragique. Présentant également Chris Claremont et le classique annuel de Michael Golden avec Mme Marvel, Spider-Woman et les X-Men – et présentant Rogue! Collection AVENGERS (1963) # 203-216 et ANNUAL # 10 et matériel de MARVEL SUPER ACTION (1977) # 35-37.

17 juin / 384 PGS./Noté… 75,00 $

ISBN: 978-1-302-92224-5

SURFER ARGENT OMNIBUS VOL. 1 HC (NOUVELLE IMPRESSION)

Écrit par STAN LEE & ROY THOMAS

Crayonné par JOHN BUSCEMA, JACK KIRBY

& MARIE SEVERIN

Couvertures par JOHN BUSCEMA & ESAD RIBIC

Norrin Radd s’est sacrifié pour sauver sa planète et son véritable amour Shalla-Bal du dévoreur du monde Galactus – mais le prix était la servitude du puissant héraut de Galactus, le Silver Surfer! Désormais exilé sur Terre, le Surfer peine à comprendre la beauté et l’humanité des mortels et cherche noblement à guérir les failles qui séparent l’homme de ses frères. Créé par Stan Lee et Jack Kirby dans les pages de FANTASTIC FOUR, le Silver Surfer incarne l’écriture socialement consciente de Lee et les concepts cosmiques époustouflants de Kirby – et ici, il est rejoint par un autre créateur qui lui accorde une humanité déchirante: celle et seulement John Buscema! Découvrez des histoires stupéfiantes et uniques alors que l’humanité est explorée à travers les yeux d’un étranger. Collection de SILVER SURFER (1968) # 1-7 (A STORIES) et # 8-18 et du matériel de FANTASTIC FOUR ANNUAL # 5 et NOT BRAND ECHH # 13.

17 juin / 576 PGS./Noté T… 100,00 $

ISBN: 978-1-302-92269-6

Taille de garniture: surdimensionné

STAR WARS: AGE OF REBELLION HC

Écrit par GREG PAK, SIMON SPURRIER, MARC GUGGENHEIM & JON ADAMS

Dessiné par MARC LAMING, RAMÓN BACHS, CHRIS SPROUSE, MATTEO BUFFAGNI, CASPAR WIJNGAARD,

ANDREA BROCCARDO, JON ADAMS ET PLUS

Couverture par GERALD PAREL

The Age of Star Wars – une série épique d’aventures réunissant vos personnages préférés de toutes les époques – atteint les héros emblématiques et les méchants de la trilogie originale! Soyez témoin des moments qui les ont définis, des batailles incroyables qui les ont façonnés – et de leur conflit éternel entre la lumière et les ténèbres! Les histoires en solo mettent en vedette les grandes figures des épisodes IV-VI de Star Wars – de Luke, Leia et Han à Lando, Yoda et plus encore! Et du côté obscur, Dark Vador est rejoint par Boba Fett, Jabba the Hutt, Grand Moff Tarkin et le chasseur de primes froid et calculateur appelé IG-88! Collectionner STAR WARS: AGE OF REBELLION – BOBA FETT, DARTH VADER, GRAND MOFF TARKIN, HAN SOLO, JABBA THE HUTT, LANDO CALRISSIAN, LUKE SKYWALKER, PRINCESS LEIA et SPECIAL.

17 juin / 224 PGS./Noté T… 34,99 $

ISBN: 978-1-302-91707-4

Taille de garniture: surdimensionné

LA FILLE D’ÉCUREUIL IMBATTABLE: LES GRANDS ÉCUREUX NE CRISENT PAS GN-TPB

Écrit par RYAN NORTH & CHIP ZDARSKY

Dessiné par ERICA HENDERSON, JOE QUINONES & MORE

Couverture par ERICA HENDERSON

Allez-y, Squirrel Girl! Avec sa combinaison unique d’esprit, d’empathie et de pouvoirs d’écureuil, l’étudiante en informatique Doreen Green est tout ce qui se trouve entre la Terre et la destruction totale! Eh bien, Doreen et ses amis Tippy-Toe (un écureuil) et Nancy (un humain ordinaire). Donc principalement Squirrel Girl. Alors, quel espoir la Terre a-t-elle si Doreen est renvoyée dans le temps et effacée de l’histoire? Un peu d’espoir, espérons-le, alors que Howard the Duck attend avec impatience un crossover! Et si une rencontre avec un animal ne suffit pas, préparez-vous pour Swarm, un buzzkill fait d’abeilles, et Mole Man, le super méchant souterrain en quête d’amour! Mais vous n’êtes pas là pour des fleurs et des baisers, vous êtes tout au sujet de l’informatique et des super-héros. Obtenez à la fois – et plus – dans une confrontation avec le comte Nefaria! Collectionner la fille écureuil imbattable (2015B) # 1-11 et HOWARD THE DUCK (2015B) # 6.

17 juin / 288 SGP / 10 ans et plus… 12,99 $

ISBN: 978-1-302-92116-3

Taille de la garniture: 6 x 9

AMAZING FANTASY OMNIBUS HC DITKO HOUSSE (NOUVELLE IMPRESSION)

Écrit par STAN LEE & LARRY LIEBER

Crayonné par JACK KIRBY & STEVE DITKO avec DON HECK & PAUL REINMAN

Couverture par STEVE DITKO

À l’aube de l’âge d’argent, Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko – trois des plus grands talents de la bande dessinée – ont fait pleurer les lecteurs, « Make mine monsters », avec un cadre de terreurs de dix tonnes, de Torr à Manoo à celui et seulement Monsteroso! Soutenu par des histoires étranges de sorcellerie, des martiens et du maître occulte Dr Druid, il semblait que ces contes titanesques ne pourraient jamais être surmontés. Et puis Lee et Ditko ont fait exactement cela, en transition transparente vers une toute nouvelle approche mettant en vedette des extraterrestres, des voyages dans le temps, des fantômes et des cauchemars atomiques! Avec des histoires abondamment illustrées, Ditko a établi une nouvelle norme pour la bande dessinée et Lee a élevé la barre toujours plus haut avec ses scripts scintillants. Et, oh, dans le dernier numéro, ils ont créé un gars nommé Spider-Man. Découvrez une série de pivots dans l’histoire de Marvel! Collection AMAZING ADVENTURES (1961) # 1-6, AMAZING ADULT FANTASY # 7-14 et AMAZING FANTASY (1962) # 15.

24 juin / 448 PGS./Tous les âges… 75,00 $

ISBN: 978-1-302-92270-2

Taille de garniture: surdimensionné

FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION: LE NOM EST DOOM TPB

Volume # 5 dans les Fantastic Four Epic Collections

Écrit par STAN LEE

Crayonné par JACK KIRBY avec JOHN ROMITA SR. & RON FRENZ

Cover by JACK KIRBY Ensemble, Stan Lee et Jack Kirby ont redéfini les super-héros et commencé la révolution Marvel. Et il n’y avait nulle part où ils ont décroché des premières plus innovantes qu’avec la première famille de super-héros: les Fantastic Four! Dans les pages de cette collection épique massive, les membres de la FF luttent pour protéger la leur contre l’armée androïde du Penseur fou, voyagent dans le Microverse pour sauver le Silver Surfer de la colère de Galactus, se rendent au refuge himalayen des Inhumains et aventurez-vous dans les profondeurs de la zone négative! C’est tout un voyage – et ce n’est même pas tout l’itinéraire! De plus: soyez témoin de la naissance historique de Franklin Richards – et admirez avec effroi les FF engager le docteur Doom dans une bataille épique de vie ou de mort au cœur de Latveria! Collection FANTASTIC FOUR (1961) # 68-87 et ANNUAL # 6 et du matériel de NOT BRAND ECHH # 6-7.

24 juin / 504 SGP / tous âges… 39,99 $

ISBN: 978-1-302-92203-0

IRON MAN: L’AGENDA ULTRON TPB

Écrit par DAN SLOTT, JIM ZUB & CHRISTOS GAGE

Crayonné par FRANCESCO MANNA, JUANAN RAMÍREZ & VALERIO SCHITI

Couverture par MIKE DEODATO JR.

Le compte à rebours pour Iron Man 2020! La réalité réside dans l’œil du spectateur alors que Tony Stark interroge son humanité tandis que Jocasta cherche à évoluer hors de son corps robotique. Un soulèvement de l’intelligence artificielle a commencé, et Ultron saisit cela comme son moment pour frapper! Mais est-il le plus gros problème – ou est-ce Machine Man?! Les A.I.s sont à l’attaque, et ils ont peut-être raison. Les lignes de bataille sont tracées, et il y aura des conséquences majeures pour Tony Stark et James Rhodes! Pour sauver l’homme qu’elle aime, la Guêpe fait face à un voyage incroyable – et une bataille amère avec son ex-mari, Hank Pym, maintenant fusionné avec Ultron! Les frontières entre l’homme et la machine sont floues et brisées. La révolution des robots a commencé. Préparez-vous pour un nouvel âge du fer! Collection de TONY STARK, IRON MAN # 15-19.

24 juin / 112 PGS./Noté T +… 15,99 $

ISBN: 978-1-302-92088-3

MARVEL-VERSE: NOIR WIDOW GN-TPB

Écrit par MARC SUMERAK, STAN LEE, STEVE GERBER, STEVE ENGLEHART & PAUL TOBIN

Dessiné par IG GUARA, JOHN ROMITA SR., SAM KWESKIN, DON HECK & SALVA ESPIN

Couverture par GEORGE PEREZ

Black Widow est l’un des plus grands héros de Marvel-Verse – et ce sont ses aventures les plus excitantes! Lorsque le Crimson Dynamo envahit la tour des Avengers, un certain super espion est sur ses traces! Spider-Man doit se méfier de la veuve noire dans le conte classique qui a présenté le costume le plus emblématique de Natasha Romanoff! Ensuite, la veuve est tiraillée entre son partenariat héroïque avec Daredevil et une place dans les rangs des Avengers! Plus: Avant qu’il y ait une veuve noire, il y avait la salle rouge – un terrain d’entraînement brutal du KGB! Maintenant, une mission meurtrière ramène l’esprit de Natasha à son évasion de la salle rouge – et l’allié improbable qui l’a aidée! Collection de MARVEL ADVENTURES AVENGERS # 21, AMAZING SPIDER-MAN (1963) # 86, DAREDEVIL (1964) # 99, AVENGERS (1963) # 111 et BLACK WIDOW & THE MARVEL GIRLS # 1.

24 juin / 112 SGP / 10 ans et plus… 9,99 $

ISBN: 978-1-302-92119-4

Taille de la garniture: 6 x 9

COUVERTURE MORBIUS LE VAMPIRE VIVANT OMNIBUS HC HOTZ

Écrit par STEVE GERBER, DON McGREGOR & DOUG MOENCH avec ROY THOMAS, GERRY CONWAY, MIKE FRIEDRICH, BILL MANTLO, ARCHIE GOODWIN & DAVID ANTHONY KRAFT

Dessiné par GIL KANE, P. CRAIG RUSSELL, FRANK ROBBINS & RICH BUCKLER avec ROSS ANDRU, PAUL GULACY, DON HECK, PABLO MARCOS, GEORGE EVANS, VIRGILIO REDONDO, TOM SUTTON, MIKE VOSBURG, SONNY TRINIDAD, ARVELLCON JEM

Couvertures par KYLE HOTZ & GIL KANE

Maudit par une expérience qui a mal tourné, le Dr Michael Morbius est possédé par une soif inextinguible de sang – mais son cœur bat comme tout autre homme. C’est un vampire vivant! Et dans cet incroyable Omnibus, l’intégralité de la saga originale de Morbius est collectée – de sa première apparition à travers à la fois sa première bande dessinée en couleur et sa série en noir et blanc et jusqu’aux rares histoires qui ont conclu son récit tragique. Morbius, parfois fou, parfois incompris, affronte non seulement les héros de Marvel, mais aussi des sectaires bizarres et des démons sataniques! Voyagez dans le côté le plus sombre de Marvel, un monde d’horreur et de surnaturel qui a dépassé l’industrie dans les années 1970 et défini la bande dessinée pour une génération. Collectionner AMAZING SPIDER-MAN (1963) # 101-102; ÉQUIPE MARVEL (1972) # 3-4; PEUR # 20-31; SUPER-HÉROS DE TAILLE GÉANTE # 1; MARVEL PREMIERE # 28; MARVEL TWO-IN-ONE (1974) # 15; PETER PARKER, LE SPECTACULAIRE SPIDER-MAN (1976) # 6-8 et # 38; SAU-HULK SAVAGE # 9-12; et du matériel de GIANT-SIZE WEREWOLF # 4; VAMPIRE TALES # 1-5, # 7-8 et # 10-11; et MARVEL PREVIEW # 8.

24 juin / 864 PGS./Noté T… 100,00 $

ISBN: 978-1-302-92240-5

Taille de garniture: surdimensionné

YONDU TPB

Écrit par ZAC THOMPSON & LONNIE NADLER

Crayonné par JOHN MCCREA

Couverture par CULLY HAMMER

La galaxie est-elle assez grande pour deux Yondu Udontas? Le scélérat cosmique Yondu Udonta est sur le point de toucher le plus gros salaire de sa vie! Mais lorsque l’artefact connu sous le nom d’urne du héraut se révèle plus mortel qu’il ne l’avait prévu, le risque peut – juste une fois – l’emporter sur la récompense. Avec un mercenaire fou de chaos sur la queue de Yondu, il a à peine le temps de planifier son prochain mouvement – et les choses deviennent plus sauvages lorsque son descendant spirituel éclairé du 31ème siècle arrive pour aider! Le futur Gardien de la Galaxie et le Ravageur moderne peuvent-ils mettre de côté leurs différences assez longtemps pour survivre – ou leur division laissera-t-elle le sauvage Sav’rkk les éliminer un par un? Le sort de l’univers est en jeu – mais lorsque la fumée se dissipera, un seul Yondu restera debout! Collectionner YONDU # 1-5.

24 juin / 112 PGS./Noté T +… 15,99 $

ISBN: 978-1-302-92109-5