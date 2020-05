Les Freak Brothers jettent Harrelson, Goodman, Haddish et Davidson

Les Freak Brothers producteurs exécutifs Mark Canton et Courtney Solomon nous avaient accrochés au moment où ils ont annoncé qu’ils développaient un dessin animé pour adultes basé sur la bande dessinée underground de l’ère hippie. Les faire se réveiller après un demi-siècle dans nos temps modernes et exprimés par Woody Harrelson (Franchise « Hunger Games »), John Goodman (Les Conners), Tiffany Haddish (Le dernier O.G.), et Pete Davidson (Saturday Night Live) est ce qui scelle l’accord. Date limite Hollywood rapporte que les quatre acteurs ont signé la série de huit épisodes qui devrait être diffusée cet automne, et le travail sur le pilote serait terminé. La série envisage actuellement des offres de distribution et la production des épisodes de 22 minutes restants actuellement en cours.

Écrit par Dave Krinsky et John Althschuler (Silicon Valley), et Daniel Lehrer et Jeremy Lehrer (Très doué), la série a exploité Alan Cohen et Alan Freedland (roi de la colline) pour servir de showrunners. Voici un aperçu du premier des quatre épisodes Web à venir pour familiariser les téléspectateurs avec Freewheelin ‘Franklin Freek (Harrelson), Fat Freddy Freekowtski (Goodman), Phineas T. Phreakers (Davidson) et leur chat, Kitty (Haddish). Dans le clip ci-dessous, nos « monstres » décalés dans le temps sont à la recherche de la recette originale de poulet frit du Colonel. Malheureusement, ils découvrent qui ils doivent traverser pour l’obtenir: Donald Trump (John Di Domenico).

En 1969, la vie à San Francisco se compose d’amour libre, de vie communautaire et de protestations politiques. Freewheelin ‘Franklin Freek (Harrelson), Fat Freddy Freekowtski (Goodman), Phineas T. Phreakers (Davidson) et leur chat espiègle et grossier, Kitty (Haddish) passent leurs journées à esquiver beaucoup de choses – le repêchage, les narcs et l’emploi stable – tout en recherchant un état de félicité altéré. Mais après avoir participé à une souche de marijuana génétiquement modifiée, les Freaks se réveillent 50 ans plus tard pour découvrir une société très différente. Se sentant rapidement comme des poissons hors de l’eau dans un monde high-tech de féminisme de quatrième vague, d’embourgeoisement extrême et d’intégrité politique intense, les Freaks apprennent à naviguer dans la vie en 2020 – où, étonnamment, leur précieux cannabis est désormais légal.

Krinsky, Althschuler, Daniel Lehrer et Jeremy Lehrer produisent, avec Bourreaux de travail alun Adam Devine et Blake Anderson production exécutive. Canton et Salomon pour WTG Enterprises, Gilbert Shelton, et Manfred Mroczkowski également produit exécutif, avec Jeffrey S. Edell servir de co-producteur exécutif. Starburns Industries (Rick et Morty) et Pure Imagination Studios (Les Simpsons) gèrent l’animation.

