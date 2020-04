MARV WOLFMAN se prépare pour l’événement de fans HERO INITIATIVE et approuve la distribution numérique

Crédit: Hero Initiative



Avec de nombreux détaillants de bandes dessinées sur le marché direct toujours fermés ou n’offrant que des services limités en raison du coronavirus, l’organisation caritative de l’industrie de la bande dessinée The Hero Initiative rassemble des créateurs pour des expériences spéciales de fans privés qui seront vendues aux enchères au profit des détaillants et des créateurs durement touchés par les fermetures.

À cette fin, le légendaire écrivain Marv Wolfman – comme dans le co-créateur de la Nouveaux Teen Titans, parmi de nombreux autres crédits – s’est associé à Hero Initiative pour offrir une rencontre en ligne unique à un certain nombre de fans qui font un don à sa collecte de fonds (disponible, ainsi que d’autres expériences en direct Hero Initiative, sur le site de Hero Initiative). Au cours de cette expérience, Wolfman parlera en privé avec des fans proposant des histoires, écrivant des conseils, des informations et plus encore.

Newsarama a parlé à Wolfman de ses efforts pour aider l’industrie de la bande dessinée et de ce que son expérience Hero Initiative entraînera, de son histoire en tant que l’un des plus grands noms de la bande dessinée et de ce que la pandémie pourrait signifier pour l’avenir de la bande dessinée.

Newsarama: Marv, les créateurs et les personnalités de l’industrie se sont mobilisés pour collecter des fonds pour les détaillants de bandes dessinées et d’autres secteurs de l’industrie de diverses manières au cours des dernières semaines. Qu’est-ce qui fait que faire équipe avec Hero Initiative est la bonne avenue pour vous? Qu’apportent-ils à l’équation?

Marv Wolfman: La chose à propos de l’Initiative des Héros, c’est qu’ils aident les créateurs, ils aident les gens impliqués dans l’industrie qui souffrent. Ils sont parmi les meilleurs dans ce domaine; ils ont été mis en place depuis des années pour faire exactement cela – aider avec le loyer, les soins de santé, tant de choses différentes.

Et cela va directement aux personnes responsables de la bande dessinée d’une manière ou d’une autre, que ce soit un créateur, un écrivain ou un artiste, ou un magasin qui vend des bandes dessinées, etc. Parce qu’ils font cela depuis des années, ils ont beaucoup d’expérience que la plupart des endroits n’ont pas.

Nrama: À quoi les fans qui achètent un siège lors de votre événement peuvent-ils s’attendre lorsqu’ils auront du temps avec vous? Que propose cette expérience unique?

Loup garou: Je travaille sur plusieurs voies pour aider – y compris Hero Initiative. Cela ne peut pas être une seule chose, cela ne suffit pas. J’ai participé à la vente aux enchères # Creators4Comics sur Twitter, ce qui a permis de récolter énormément d’argent. J’ai mis un script signé spécial en ligne, et les gens enchérissent pour cela.

En ce qui concerne Hero Initiative, ce que nous faisons, c’est que 3 ou 4 personnes qui donnent une certaine somme d’argent pourront se joindre à moi pour une discussion privée. Ce sera moi et eux – juste quelques fans, donc tout le monde a vraiment la chance de parler et d’en faire partie. Ils peuvent demander tout ce qu’ils voulaient. C’est une session privée d’une heure où nous pouvons parler de bandes dessinées, y compris comment je crée des bandes dessinées, comment je les écris et autres.

Nrama: Les gens de l’industrie ont été touchés différemment à cause du coronavirus. Comment cela a-t-il affecté votre travail et votre façon de participer à l’industrie de la bande dessinée?

Loup garou: Pas tant que ça, pour être honnête. J’ai un peu de chance car, à part le temps où j’étais rédacteur en chef, toute ma carrière s’est déroulée dans un bureau à domicile. Je n’ai pas de fièvre dans les cabines, je fais ça depuis plus de 50 ans. Donc, cela n’a pas eu beaucoup d’effet de cette façon. Ce qu’elle a affecté, c’est la concentration – les choses prennent beaucoup plus de temps maintenant qu’elles ne le font habituellement.

Mais je ne peux pas me plaindre. Il y a des gens qui souffrent, meurent, et je suis juste assis ici à écrire des histoires sur les super-héros et tout ça. Je ne peux donc pas me plaindre, mais c’est pourquoi, quoi que je puisse faire pour aider mes collègues créateurs et les gens de cette industrie, je le ferai. Nous devons aider ces gens, ils méritent nos efforts.

Nrama: En parlant de cela, sur quoi travaillez-vous en ce moment pour que les fans soient à l’affût?

Loup garou: Eh bien, je ne sais pas ce que je peux dire pour le moment, mais je travaille sur une histoire pour un titre DC. Je ne sais pas encore quel livre, mais ça s’en vient.

Nrama: Comme vous l’avez souligné, vous faites cela depuis 50 ans, vous avez eu un impact mesurable sur la culture de la bande dessinée et l’industrie. Alors que DC pivote vers un nouveau distributeur alors que Diamond est fermé et accélère ses sorties numériques, le moment est-il venu pour l’industrie d’étudier les moyens d’adopter la tendance numérique? Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de cette approche?

Loup garou: Si vous parlez de bandes dessinées numériques, je peux vous dire que je fais la promotion des bandes dessinées numériques depuis plus d’une décennie maintenant. Même avant l’iPad, j’ai eu des discussions avec DC sur la façon de faire des trucs numériques. Nous savions que quelque chose se passait avec Apple, mais nous ne savions pas exactement ce que l’iPad allait être. J’ai donc été fermement convaincu que c’est l’une des voies à suivre.

Les fans de hardcore, les collectionneurs, voudront le livre physique. Mais s’ils peuvent attendre un peu, lire les histoires numériquement, en profiter, s’amuser, puis acheter l’édition collectée plus tard, je pense que c’est peut-être la meilleure façon de trouver l’équilibre. Actuellement, avec le coronavirus, nous ne pouvons pas mettre les gens en danger.

Il n’y a aucune raison logique – j’espère que je ne mets pas en colère les magasins, y compris ceux pour lesquels je travaille – il n’y a pas besoin de sortir. Le numérique est le meilleur moyen – nous devons maintenir l’intérêt pour les bandes dessinées, garder les gens intéressés, engagés, soucieux des histoires. Je pense que le numérique est un excellent moyen de le faire.

En fin de compte, vous voulez toujours avoir le livre imprimé, c’est celui qui reste pour toujours. Si quelque chose se produit, le numérique pourrait être perdu. Mais en ce moment, bien qu’il soit trop dangereux de sortir, les bandes dessinées numériques sont un moyen phénoménal de faire avancer les bandes dessinées. Nous devons adopter le numérique, nous devons adopter n’importe quelle méthode pour faire sortir les bandes dessinées, et finalement dans les magasins – mais sans risquer notre vie.

Nrama: L’une des bandes dessinées et des franchises qui a défini votre carrière est les Teen Titans – qui ont amené les héros et les acolytes adolescents sous un jour totalement différent à DC au début des années 1980 et qui sont toujours un concept extrêmement pertinent aujourd’hui. Quelles sont les idées, les principes sur lesquels vous et George Perez travailliez pour une équipe de héros adolescents qui a rendu les Titans tels que vous les envisagiez si durables?

Loup garou: La plupart des groupes qui existent ne sont que des héros qui se regroupent – les Avengers, la Justice League, la plupart de ces personnages se réunissent par nécessité. Ce qui était important pour moi, c’est que chaque personnage ait une relation unique avec les autres membres de l’équipe. Chaque personnage a été choisi ou créé spécifiquement pour avoir un impact sur la vie des autres. Nous voulions une équipe de personnages liés non pas par les circonstances, mais parce qu’ils appartenaient ensemble, ils s’aimaient vraiment et se souciaient les uns des autres, comme une famille.