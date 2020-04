La glace sous ses équipes Daisy Ridley avec Ready or Not Team – / Film

Maintenant qu’elle a fini avec une galaxie loin, très loin, Daisy Ridley va essayer de résoudre un meurtre. Ridley est en pourparlers pour jouer dans La glace sous elle, une Fille avec le tatouage de dragon/Fille disparue‘histoire de style de deux flics et d’un civil essayant de percer un mystère de meurtre dans lequel une femme non identifiée a été retrouvée décapitée dans une riche maison de banlieue. Radio Silence, le collectif de cinéastes derrière Prêt pas prêt, est attaché à la barre.

La date limite a le scoop que Daisy Ridley est en pourparlers pour jouer dans La glace sous elle. Le film sera basé sur le livre du même nom, de l’auteur suédoise Camilla Grebe. Voici un synopsis détaillé:

Le froid hivernal est descendu sur Stockholm alors que la police arrive sur les lieux d’un meurtre choquant. Une femme non identifiée est décapitée dans une maison de banlieue chic – un crime brutal rendu d’autant plus troublant par sa ressemblance étrange avec un meurtre non résolu dix ans plus tôt. Mais cette fois, il y a un suspect: le PDG charismatique et controversé de la chaîne de magasins Jesper Orre, propriétaire de la maison mais introuvable.

Pour les détectives d’homicide Peter Lindgren et Manfred Olsson, rien sur l’homme d’affaires suave et de haut niveau – y compris une réputation de playboy et des rumeurs de méfaits financiers – ne suggère qu’il cache le cœur sombre et l’esprit tordu d’un tueur de sang-froid. À la recherche d’un motif, Lindgren et Olsson se tournent vers la brillante profileuse criminelle Hanne Lagerlind-Schön. Autrefois un atout précieux pour la police, maintenant abandonné dans une retraite malheureuse et un mariage en ruine, elle est impatiente d’exercer à nouveau ses compétences et d’offrir aux détectives une fenêtre sur l’âme secrète de Jesper Orre.

Mais ils ne sont pas les seuls à chercher. Deux mois auparavant, Emma Bohman, une jeune employée de la société Orre, a rencontré le charmant PDG et la romance s’est rapidement épanouie. Presque aussi vite que l’affaire passionnée s’enflamma, ce fut fini quand Orre disparut inexplicablement. Un malheur stupéfiant après l’autre a suivi, laissant Emma certaine que son amant en fuite était à blâmer et transformant sa confusion et son chagrin en colère.

Maintenant, poursuivant le même homme mystérieux pour différentes raisons, Emma et la police sont destinées à se croiser dans une danse effrayante d’obsession, de vengeance, de folie et d’amour qui a mal tourné.