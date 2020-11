Maruti Vitara Brezza dépasse Sonet et Venue dans les ventes d’octobre 2020

Pour le mois d’octobre, Maruti Vitara Brezza a dépassé Hyundai Venue et Kia Sonet en termes de ventes mensuelles. C’est encore le SUV sous-compact le plus vendu.

Les ventes du mois d’octobre ont progressivement augmenté au cours des deux derniers mois. Beaucoup d’agitation dans le segment des SUV sous-compacts se produit car ce segment a connu la plus forte croissance. Pour ce mois-ci, Maruti Vitara Brezza retrouve sa place de SUV sous-compact le plus vendu, dépassant Hyundai Venue et Kia Sonet. Au cours des deux derniers mois, Venue et Sonet figuraient parmi les meilleurs.

Lisez aussi: Caractéristiques et points forts de la variante Kia Sonet HTK + détaillés – Vidéo

Maruti Vitara Brezza, pour le mois d’octobre, a enregistré des ventes de 12 087 unités. En comparaison, Sonet a enregistré des ventes mensuelles de 11 721 unités et Hyundai Venue arrive en troisième position avec 8 288 unités vendues. Les ventes mensuelles de Brezza ont augmenté de 32%, alors qu’environ 9 153 unités ont été vendues en septembre. Les ventes de YoY ont augmenté de 18%, car l’année dernière cette fois, Brezza Diesel était toujours en vente.

Les ventes de Kia Sonet ont également augmenté de 26%, contre 9266 unités vendues en septembre. Lorsque Hyundai Venue a été lancé, pendant les deux premiers mois, il a réussi à garder une longueur d’avance sur Maruti Vitara Brezza. Cependant, bientôt, alors que la période d’attente pour Venue diminuait, il était de retour en deuxième position. Les quatrième et cinquième positions sont respectivement occupées par Tata Nexon et Ford Ecosport.

Ce mois-ci marque également le début des ventes de Toyota Urban Cruiser, qui a enregistré un nombre décent de 3000 unités. Il est basé sur le Maruti Vitara Brezza lui-même, avec juste quelques changements cosmétiques. Contrairement au scénario avec Glanza et Baleno, les prix d’Urban Cruiser et de Brezza sont au pair. Tous deux reçoivent un moteur à essence quatre cylindres de 1,5 litre qui produit 104 PS et 138 Nm de couple maximal, associé à un MT à 5 vitesses et un AT à 4 vitesses.