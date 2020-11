Quand a lieu la Ghost Rider Cup à Fortnite? Comment obtenir la peau Marvel – .

Fortnite Season 4 a été une collaboration avec Marvel et – en fonction de votre amour des super-héros – la bonne ou la mauvaise nouvelle est qu’Epic Games a des plans pour de nombreuses années d’intégration de Marvel. Alors que la saison nous a bénis avec Groot et le beau gosse musclé She-Hulk, Ghost Rider et sa peau sont également en route. Beaucoup de gens demandent quand est la coupe Ghost Rider à Fortnite, et vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir le skin emblématique Marvel.

La Super Série Marvel Knockout a commencé le 14 octobre avec Daredevil. L’aspirant rouge et aveugle de Batman a finalement été ajouté à la boutique d’objets, mais il était la star de la toute première coupe de la saison 4 portant la marque d’un super-héros.

Maintenant, les gens demandent quand est la coupe Ghost Rider à Fortnite, et ci-dessous, vous découvrirez comment obtenir la peau du super-héros flamboyant.

Quand la Ghost Rider Cup sort-elle à Fortnite?

La coupe Ghost Rider sortira à Fortnite le 4 novembre.

Alors que la coupe Ghost Rider sortira à Fortnite à la date susmentionnée, il est probable que le skin sera ajouté à la boutique d’objets peu de temps après.

Bien qu’aucune date n’ait été annoncée pour l’ajout du skin à la boutique d’objets, Daredevil a été ajouté le 18 octobre – quatre jours après le début de son propre tournoi.

Il est possible que la même chose se produise avec Ghost Rider, mais aucune date de magasinage n’a encore été annoncée.

Parfois, les légendes sont vraies… 🔥 → Ghost Rider Cup feat. Marvel Knockout LTM → Trios → 4 novembre Tenue de cavalier fantôme → Marquez vos calendriers, les deux prochains de la série sont les 11 et 18 novembre! 🔗: https://t.co/EVn30UDQbX pic.twitter.com/lNT3xaBfGI – Fortnite (@FortniteGame) 2 novembre 2020

Comment obtenir le skin Ghost Rider dans Fortnite

Vous devrez être classé entre le 1er et le 800e rang de la Ghost Rider cup en Europe pour obtenir le skin Fortnite.

En ce qui concerne l’Amérique du Nord Est et Ouest, vous devrez être classé entre le 1er et le 500e, le 1er et le 200e respectivement pour le skin Ghost Rider dans Fortnite.

En ce qui concerne ce qu’est le tournoi, c’est une continuation de la Super Series Marvel Knockout. Et vous devrez faire équipe avec deux amis pour participer au mode LTM Trios.

Vous pouvez consulter les règles officielles de la coupe ici. Sachez que chaque membre de l’équipe recevra le skin Ghost Rider s’il est positionné suffisamment haut.

