Malé Uribe explore la matérialité des paysages extrêmes pour VDF et Design Museum

Dans cette collaboration avec Virtual Design Festival, l’architecte chilienne Malé Uribe présente trois courts métrages et une conversation sur ses recherches sur l’art et le design avec les paysages extrêmes.Aujourd’hui, le Design Museum reprend VDF pour une journée de contenu organisée par ses Designers in Residence 2019 – Uribe, Stiliyana Minkovska, Marta Giralt et Robert Johnson Dans cette première session, intitulée Re-Imagining Extreme Landscapes, Uribe se concentre sur les résidus minéraux et les processus d’extraction dans le désert d’Atacama et explique pourquoi ces paysages extrêmes sont importants. La recherche d’Uribe s’est concentrée sur le désert d’Atacama. projeter trois films qui se concentrent sur la région désertique de l’Amérique du Sud: Le lait maternel du volcan de Unknown Fields, From Here We Go Extreme de Tom Burke et Nebula, Suspended Volume de KMNCHK ScanLab.Suivant les films Uribe et Kate Davies, de design studio de recherche Unknown Fields, discutera de la façon dont l’art et le design peuvent fonctionner comme outils d’investigation pour explorer notre futur relati avec des paysages et des écosystèmes extrêmes comme le désert. Salt Imaginaries a été conçu pendant la résidence d’Uribe « Je pense qu’il est vraiment fascinant de voir comment, à travers ces différentes façons de créer la narration, nous pouvons avoir un second regard sur ces matériaux, et sur ce territoire qui les façonner et dévoiler les récits qui les sous-tendent « , a déclaré Uribe, dont la résidence au Design Museum a inclus la création d’une surface architecturale composée de 1 300 carreaux de sel et de plâtre. » Dans le cas du sel, c’est quelque chose de si ordinaire; nous avons du sel dans notre corps, c’est dans l’océan, c’est partout. Dans le désert d’Atacama, c’est partout aussi. « L’architecte basé à Londres a créé une surface architecturale à partir du film de SaltUnknown Fields, Le lait maternel du volcan, a été tourné dans les bassins d’évaporation de lithium de la plaine de sel d’Uyuni à Atacama. au récit indigène traditionnel, le marais salant a été créé à partir du lait maternel d’un volcan en pleurs. Mále Uribe Forés fabrique des carreaux de mur à partir de sel du désert chilien Les cinéastes ont rencontré la population locale et visité les usines pilotes pour la production de lithium, de raconter les histoires du récit à la fois scientifique et mythologique de la plaine de sel d’Uyuni. Ils ont également été fascinés par la beauté du paysage où le lithium est récolté. La conception peut aider à explorer notre relation future avec ces paysages désertiques, estime Uribe. ressemble à une peinture « , a déclaré Davies. » Et je pense que quelque chose au sujet de la sublimité de ce paysage, même quand il était miné, était intéressant pour nous parce que c’était un pays r narrative au genre de carnage visuel que nous avons l’habitude de voir aux côtés de récits environnementaux. « Nébuleuse de KMNCHK ScanLab, Suspended Volume est l’un des trois films projetés pour le projet From Here We Go Extreme de Tom Burke se concentre sur une communauté de la région pour Le sud de l’Atacama, au Chili, où des poches de terre connaissent une désertification rapide.La nébuleuse de KMNCHK ScanLab, Suspended Volume examine la camanchaca, le nom local du brouillard côtier épais et distinct dans la région sèche et septentrionale et déserte du Chili. est le premier musée au monde consacré à l’architecture et au design contemporains. Sa mission est de rendre visible l’impact du design à travers ses expositions et sa collection, ainsi que ses activités d’apprentissage et de recherche.Designers in Residence est un programme de résidence annuel géré par le Design Museum et soutenu par le Arts Council of England. Il offre aux concepteurs émergents du temps et de l’espace loin de leur environnement habituel pour réfléchir, rechercher et envisager de nouvelles façons de développer leur pratique. Les résidents précédents incluent Asif Khan, Bethan Laura Wood, Yuri Suzuki et Legrand Jäger.La cohorte 2020 de Designers in Residence sera annoncée sous peu.