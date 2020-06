Le téléphone appartient maintenant à la génération Z – / Film

A chaque génération, il y a Le Club Baby-Sitters. Ils assumeront seuls tous les concerts de baby-sitting en ville, mais se rendent compte que la chose importante pendant tout ce temps était l’amitié. Le Club Baby-Sitters était une caractéristique des années 90, avec pratiquement toutes les filles préadolescentes chérissant leur collection des romans YA doux par Ann M. Martin. Maintenant, le téléphone transparent «emblématique» est transmis à une nouvelle génération pour la prochaine série de redémarrage de Netflix. Regarder Le Club Baby-Sitters bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce du Baby-Sitters Club

Kristy, Mary Anne, Claudia, Stacey, Dawn. Ces cinq noms sont appréciés des jeunes femmes qui ont grandi en lisant Ann M. Martin Le Club Baby-Sitters des livres, qui ont été publiés entre 1986 et 2000, et qui se sont vendus à 176 millions d’exemplaires. Les couvertures emblématiques des livres mettaient en vedette les cinq filles du collège qui se prélassaient dans la mode la plus chic des années 90, avec un look cool, amusant et branché. Les filles les aimaient et s’identifiaient à elles, même si ces modes se démodaient – et revenaient avec style. Maintenant que les années 90 sont de retour dans le style, Netflix redémarre Le Club Baby-Sitters, dernier film de 1995 avec Rachel Leigh Cook, en tant que série pour Gen Z. Mais, bien sûr, ces Gen Z’ers sont tous habillés comme s’ils venaient de sortir des années 90, avec le téléphone transparent que nous avons tous eu dans nos chambres à un moment donné. Mais celui-ci, ils l’ont acheté sur Etsy.

Le nouveau Baby-Sitters Club étoiles Sophie Grace comme Kristy, Malia Baker comme Mary Anne, Momona Tamada comme Claudia, Shay Rudolph comme Stacey, Xochitl Gomez comme Dawn, et Alicia Silverstone comme la mère de Kristy, Elizabeth Thomas-Brewer. La nouvelle bande-annonce va dans beaucoup de profondeur en présentant chacun d’eux, alors qu’ils se regroupent pour démarrer un service de garde d’enfants local.

Voici le synopsis de Le Club Baby-Sitters:

La nouvelle série de Netflix Le Club Baby-Sitters est basé sur la série de livres les plus vendus et aimés qui suit l’amitié et les aventures de Kristy Thomas (Sophie Grace), Mary Anne Spier (Malia Baker), Claudia Kishi (Momona Tamada), Stacey McGill (Shay Rudolph) et Dawn Schafer ( Xochitl Gomez) alors que les collégiens démarrent leur entreprise de garde d’enfants dans la ville de Stoneybrook, Connecticut. Pour compléter le casting, Alicia Silverstone joue Elizabeth Thomas-Brewer, la mère célibataire désintéressée de Kristy Thomas et l’amour de tout le bon gars Watson Brewer, joué par Mark Feuerstein. Ann M. Martin, l’auteure de la série et productrice de spectacles, a conçu l’idée de ces jeunes filles inspirantes avec des antécédents, des personnalités et des opinions différentes qui ont été réunies par une entreprise commerciale qu’elles ont créée et liées par les amitiés qu’elles ont forgées. L’adaptation de la dramatique contemporaine qui continue de promouvoir l’amitié, l’autonomisation des femmes et l’entrepreneuriat a été dirigée par Rachel Shukert (Lueur) comme showrunner et Lucia Aniello (Broad City) en tant que producteur exécutif et réalisateur.

Le Club Baby-Sitters premières sur Netflix sur 3 juillet 2020.

Articles sympas du monde entier: