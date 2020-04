Magic: The Gathering Ikoria Limited Top 10 choix pour le rouge

Ici à Saignement frais, nous avons compilé notre classement des dix meilleurs cartons rouges Ikoria: Repaire des béhémoths pour Limited. Hier, nous avons parcouru les cartes noires après avoir passé le blanc et le bleu pas même deux semaines auparavant, et maintenant il est temps pour nous de faire monter la température!

#dix. Ratisser les griffes

Raking Claws est un concurrent sérieux pour l’opprimé supérieur de l’ensemble. Vous perdrez cette carte de nulle part assez rapidement si vous n’avez pas un moyen de vous offrir un aspect de contrôle comme contrerimagique ou buff suffisamment de créatures. Même dans le cas de ce dernier, soyez prêt à perdre cette créature. Double Strike n’est pas une blague! En plus de cela, Raking Claws a le cyclisme, qui, si vous avez lu nos articles précédents Ikoria Limité, vous saurez que c’est une centrale de valeur.

# 9. Tigorilla féroce

Il y a longtemps, la féroce Tigorilla aurait été placée à une rareté beaucoup plus élevée qu’elle ne l’est actuellement. Nous pensons que cela aurait probablement été rare au lieu d’un commun pour sa polyvalence et sa force, et il aurait probablement vu jouer avec suffisamment de cartes supportant un archétype comme Big Red ou Red Deck Wins. Cependant, cette carte est une commune en raison du fluage de puissance du jeu dans son ensemble – cela ne signifie pas, cependant, qu’il s’agit en aucun cas d’un mauvaise carte. Ce n’est pas! Il est n ° 9 sur notre liste car il est surclassé par d’autres cartes limitées fortes.

# 8. Voiles déchiquetées

Shredded Sails, comme Light of Hope dans le cache de cartes blanc pour Limited, est une petite carte qui fait beaucoup – si vous le permettez. Bien qu’il ne semble avoir que deux modes, il réellement a trois: le cyclisme compte comme un mode et puis certains, car le tirage de la carte est difficile à contrer et ne coûte que du mana générique. Et cela ne parle pas des deux autres modes, qui sont soit une bonne suppression des artefacts soit une suppression légèrement en vol, qui ne sont ni mauvais en rouge par un long tir.

#7. Armez les monstres

Nous ici à Saignement frais nous aimer une bonne sortie de sacrifice Magic: The Gathering. Le four de la sorcière est une carte qui est un bon exemple d’un point de vente de sacrifices très utilisé ces derniers jours que nous aimons, et Weaponize the Monsters n’est vraiment pas différent. Bien sûr, cela peut coûter un peu de mana pour fonctionner ainsi qu’une créature à sacrifier, mais c’est le point de lancer une carte comme celle-ci dans votre deck. Cette carte peut briser les jeux bloqués petit à petit si vous la laissez!

# 6. Blisterspit Gremlin

En parlant de cartes anti-décrochage, nous avons ici l’une de nos deux créatures « Tim » dans l’ensemble: Blisterspit Gremlin est excellent pour combattre les impasses peu à peu jusqu’à des fins victorieuses. En dehors de Limited, les decks qui exécutent des cartes comme Torbran, Thane of Red Fell sont tombés amoureux de ce petit idiot, et pour cause!

# 5. Flame Spill

Super-Duper Death Ray est de retour et en bordure noire pas moins! Trample avait échappé au monde des bordés de noir la magie depuis un certain temps maintenant, mais Flame Spill introduit la technologie qui a été expérimentée (littéralement) dans Unstable. Côté puissance, cette carte est géniale. Être capable de détruire des créatures et d’infliger des dégâts excessifs aux adversaires est majeur, et pourrait inverser la tendance de nombreux affrontements difficiles pour les joueurs rouges en Limited.

# 4. Porcuparrot

Ne laissez pas le nom idiot de cette carte vous tromper – cette carte est très puissant. Porcuparrot peut briser toute sorte de parité causée par une correspondance miroir rouge chaque fois que possible, simplement en la mutant une ou deux fois. C’est assez formidable! Notre meilleur conseil est d’attendre la fin de la phase de combat de votre adversaire pour l’activer – de cette façon, vous avez gardé un bloqueur et obtenez toujours ces dégâts!

# 3. Momentum Rumbler

Double Strike est une capacité assez difficile à voir nativement sur une créature en Limité. Momentum Rumbler prend un peu de travail pour y arriver, mais une fois là-bas, il ne peut littéralement plus s’arrêter! Il s’agit essentiellement d’un 6/3 pour quatre manas d’une rareté rare. C’est majeur!

# 2. Prophétie du feu

Dans Ikoria Les moteurs à valeur limitée sont plutôt rares en dehors de Cloudpiercer et rares. C’est pourquoi Fire Prophecy fait une apparition dans notre place # 2 pour les meilleurs cartons rouges. Si vous débutez dans la rédaction ou la lecture de modules scellés, vous ne comprendrez peut-être pas immédiatement pourquoi cette carte est si bonne. Certes, la féroce Tigorilla mérite une place plus élevée que celle-ci, non?

La raison pour laquelle Fire Prophecy est si bonne est que non seulement sa valeur de carte, mais elle supprime également les créatures, ce qui est une chose extrêmement puissante à voir pour seulement deux manas. Leçons apprises!

#1. Cratère Footfall

Aussi situationnel que Footfall Crater est en jeu, il se trouve parfaitement dans un bon endroit pour les decks qui veulent que vos créatures aient le Piétinement. En outre, il fournit de la vitesse si nécessaire en ce qui concerne les créatures fraîchement invoquées. Enfin, cette carte a du vélo, ce qui en fait jamais une carte morte! Il y a beaucoup de choses à dire pour cette carte, mais « mauvais » n’en fait pas partie et c’est pourquoi c’est notre choix n ° 1 pour les cartons rouges Ikoria Limité.

Récapitulation de cette liste des dix premiers

Que pensez-vous de nos choix? Sont-ils bons? Ou laissent-ils quelque chose à désirer ici? Exprimez vos opinions dans les commentaires ci-dessous!

