Lupin partie 3 : date de sortie, casting, intrigue, tout savoir sur la suite de la série Netflix

Créée par George Kay et François Uzan, Lupin est une série française sur Netflix qui suit un gentleman cambrioleur, Assane Diop (Omar Sy), déterminé à venger l’injustice infligée à son père. Assane est inspiré du personnage de fiction Arsène Lupin des livres de Maurice Leblanc.

Sorti pour la première fois le 8 janvier 2021, le drame policier a attiré plus de 70 millions de téléspectateurs au cours du premier mois de diffusion. C’est la première série Netflix Original française à recueillir un tel écho sur la plateforme internationale. La représentation sans effort d’Assane par Omar Sy est l’aspect le plus magnétique de ce thriller captivant. Plusieurs critiques ont apprécié que les épisodes regorgent de contenu, ce qui fait que chaque minute compte. La note choquante sur laquelle se termine la saison 2 a évidemment laissé les fans en redemander. Si vous êtes à la recherche de mises à jour sur la potentielle saison 3, vous serez intéressé par ce que nous avons à partager !

Date de sortie de la partie 3 de Lupin

La partie 2 de Lupin est sortie le 11 juin 2021 sur Netflix. Le deuxième cycle se compose de cinq épisodes d’une durée de 40 à 50 minutes chacun.

Vous n’avez pas à vous soucier de savoir si la série sera de retour ou non pour une troisième partie. Le 11 mai 2021, Netflix a remis à la série une commande pour le troisième lot d’épisodes avant même la sortie de la saison 2. Compte tenu du succès spectaculaire de la série mystère, la nouvelle du renouvellement devait arriver plus tôt que tard.

On ne peut rien vous cacher. 👀

Lupin partie 3 est confirmée ! We can’t hide anything from you. 👀Lupin part 3 is confirmed! — Omar Sy (@OmarSy) May 11, 2021

Omar Sy a été interrogé sur l’état de production de l’édition anticipée. Il a répondu :

« Nous parlons de cela en ce moment. Nous avons beaucoup d’idées et de choses que nous voulons faire et dire, mais nous sommes toujours en train d’écrire.”

Selon les informations, le tournage devrait commencer plus tard en 2021.

Bien que la saison 2 ne soit arrivée que quelques mois après le cycle de première année de la série, les fans devront attendre plus longtemps pour la troisième itération. En effet, les deux premiers lots d’épisodes sont essentiellement les parties 1 et 2 de la saison 1, qui ont été filmées ensemble. Cependant, ce n’est pas le cas avec la partie 3. Donc, si l’équipe de production commence à filmer le prochain cycle d’ici la fin de 2021, nous pouvons nous attendre à ce que la partie 3 de Lupin sorte au cours du quatrième trimestre 2022.

Casting de la partie 3 de Lupin

Outre Omar Sy (Assane Diop), d’autres habitués devraient revenir pour le troisième tour. Il s’agit de Ludivine Sagnier (Claire), Antoine Gouy (Benjamin Ferel) et Etan Simon (Raoul). Comme l’a révélé George Kay, Youssef Guédira est un personnage important, ce qui signifie que nous verrons Soufiane Guerrab reprendre son rôle.

On peut également s’attendre à ce que Vincent Londez (Capitaine Romain Laugier) et Shirine Boutella (Lieutenant Sofia Belkacem) reviennent dans la troisième saison. Par ailleurs, nous continuerons à voir Fargass Assandé (Babakar Diop) et Hervé Pierre (Hubert Pellegrini), même si leurs personnages ne seront pas au centre de la prochaine édition. Reste à savoir si Vincent Garanger (Gabriel Dumont), Clotilde Hesme (Juliette Pellegrini) et Nicole Garcia (Anne Pellegrini) figureront dans la nouvelle saison. Mais nous savons que l’ami canin d’Assane, J’accuse, est sur le point de revenir.

Omar Sy a discuté de la possibilité d’embaucher “un gros casting avec beaucoup de monde”. Il a estimé qu’il serait intéressant pour Assane d’avoir plus de complices comme Lupin l’a fait dans les livres. En juin 2021, George Kay a confirmé que la troisième saison introduirait de nouveaux personnages. Alors, préparez-vous à voir de nouveaux visages.

Lupin Partie 2 | Les coulisses | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Intrigue de Lupin partie 3

Dans le final de la saison 2, il semble qu’Assane réussisse enfin ce qu’il s’était fixé alors qu’Hubert Pellegrini est emmené par la police. Il admet ses crimes et Assane l’expose également publiquement. Cependant, cela ne signifie pas qu’Assane peut pousser un soupir de soulagement. Au lieu de cela, il est obligé de quitter la ville car il est recherché pour plusieurs infractions très médiatisées. Il se réconcilie avec Claire et Raoul avant de se séparer et part avec la promesse de revenir.

Dans la troisième partie, nous verrons ce qui arrive à Hubert Pellegrini. Ce n’est pas parce qu’il a été arrêté que le chapitre est clos. Omar Sy a dévoilé de nouvelles alliances entre Assane et d’autres personnes, peut-être même Guédira. L’acteur a noté que les deux personnages ont beaucoup en commun et auraient été amis dans des circonstances différentes. Dans l’ensemble, on peut dire sans risque de se tromper qu’il y aura plus de complications que notre suave protagoniste devra gérer.

Pour rappel, les parties 1 et 2 de Lupin sont disponibles en streaming sur Netflix.