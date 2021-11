Final Fantasy XIV : Endwalker : La date de sortie de l’extension reportée de 2 semaines

La sortie de l’extension Endwalker de Final Fantasy XIV, initialement prévue pour la fin du mois, a été reportée à début décembre. La dernière extension du jeu devrait être la plus importante à ce jour. Non seulement elle introduit de nouvelles classes de métiers, de nouveaux raids, etc., mais Endwalker conclut également l’histoire actuelle du jeu, qui a débuté lors de son lancement initial en 2010.

Le MMORPG de Square Enix a maintenant plus de 10 ans et des rapports récents révèlent qu’il est devenu, malgré son lancement difficile, le jeu Final Fantasy le plus rentable de l’histoire de la série. Le jeu a même connu un regain d’intérêt au cours de l’année écoulée, avec de nombreux nouveaux joueurs (ainsi que des anciens qui sont revenus) en raison de la sortie prochaine de sa prochaine extension.

Square Enix a annoncé ce retard dans un nouveau billet de blog, ainsi que dans le plus récent livestream du jeu avec le producteur et directeur Naoki Yoshida. Selon l’annonce, la sortie de Final Fantasy XIV : Endwalker a été décalée de deux semaines par rapport à sa date de sortie initiale du 23 novembre. L’extension est désormais prévue pour le 7 décembre. En plus de s’excuser auprès des fans et d’assumer la responsabilité du retard, Yoshida a expliqué que le changement de date de sortie a pour but de donner au studio suffisamment de temps pour s’assurer que la nouvelle extension est stable. Il a également ajouté qu’en raison du temps passé à s’assurer que l’histoire de l’extension serait la meilleure possible, l’équipe de développement a fini par réduire le temps consacré aux derniers contrôles d’assurance qualité.

Nous avons une annonce importante à faire au sujet de la date de sortie de FINAL FANTASY XIV : Endwalker. https://t.co/yM8C05azTQ pic.twitter.com/on4CABehVO — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_FR) November 6, 2021

Le changement de date de sortie signifie également un changement dans le calendrier d’accès anticipé de la nouvelle extension pour ceux qui l’ont précommandée. L’accès anticipé débutera désormais le 3 décembre 2021. Square Enix a également annoncé les dates de sortie des deux premières mises à jour post-lancement d’Endwalker. Le patch 6.01 sortira le 21 décembre 2021, tandis que le patch 6.05 sortira l’année prochaine, le 4 janvier 2022. Le patch 6.01 introduira le premier raid d’Endwalker, Pandaemonium, tandis que le patch 6.05 ajoutera la difficulté Savage du raid ainsi que les nouvelles pierres tombales Allagan de FFXIV : Endwalker et l’équipement correspondant que les joueurs pourront acheter avec elles.

L’annonce du report de Final Fantasy XIV : Endwalker un peu plus de deux semaines avant sa date de sortie initiale est une nouvelle surprenante. Heureusement, les fans et les joueurs n’auront à attendre que deux semaines de plus avant de pouvoir enfin découvrir la plus grande extension du jeu à ce jour. Cela donne également aux autres joueurs plus de temps pour planifier et se préparer à Final Fantasy XIV : Endwalker.

La sortie de Final Fantasy XIV : Endwalker est prévue pour le 7 décembre 2021, sur PC, MacOS, PlayStation 4 et PlayStation 5.