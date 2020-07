Lucifer Saison 6 : un leak monumental sur la suite de l’histoire

Les patrons de Lucifer font allusion au scénario « géant » de la saison 6 après avoir craint que le renouvellement ne « ruine » la série. Selon les showrunners, la sixième et dernière saison comprendra une nouvelle histoire « géante ».

La saison cinq devait être la fin génial et foudroyante de show Lucifer, mais les producteurs exécutifs affirment que la réconduction de la série pour une sixième saison, à la manière de Lazare, met en scène l’histoire qu’ils ont toujours voulu raconter, « juste écrite beaucoup plus grande ».

Lucifer saison final vous prenez les gens un peu pour des con non ? Elle et ou la fameuse saison 6 ?! https://t.co/SUAtFo9Vyl — vic o (@HeriquetVictor1) July 11, 2020

En mars, Netflix et WBTV ont demandé à Joe Henderson et Ildy Modrovich s’ils avaient encore une série dans leurs cartons après son annulation en 2019. Leur réponse initiale a été un non retentissant, mais quelques jours de réflexion et plein d’ « imaginez si… » plus tard, ils ont changé d’avis.

Une fin en apothéose

Aujourd’hui, c’est comme si la nouvelle série de 16 épisodes de Lucifer allait toujours se dérouler et que la finale de la saison 5 n’est qu’une introduction à l’embrasement de la saison 6.

DB Woodside de retour dans la saison 6 de #Lucifer devant et derrière la caméra ! (#Netflix) https://t.co/LS5tvxshIz July 9, 2020

Henderson l’a dit à EW.com : « C’est l’histoire que nous avons toujours voulu raconter, mais qui vient d’être écrite en beaucoup plus grand et pour moi [est maintenant] tellement plus intéressante que cela me brise le coeur de penser que nous n’allions pas [à l’origine] le faire de cette façon.

Il a ajouté qu’ils ont plus d’amour pour la fin de la nouvelle série que pour sa conclusion initiale. Quand ils ont dit : « Pouvez-vous en faire une de plus ? », nous avons répondu : « Oui, mais c’est notre dernière histoire.

La 5e saison pour le mois d’août

La saison 5 arrive sur Netflix le 21 août et est construite autour du retour en enfer de Lucifer Morningstar (Tom Ellis) mais son jumeau, Angel Michael (également joué par Ellis), apparaît sur Terre pour semer royalement la pagaille. On ignore comment Lucifer va revenir pour usurper son frère et ce que nous voulons tous voir, une intrigue qui se déroulera bien dans la saison 6.

a déclaré Modrovich : « Ce que nous avons réalisé, c’est que la dernière partie de cet épisode final [de la série] était en fait une série de grandes histoires accélérées juste pour nous donner une fin satisfaisante pour tous nos personnages. Nous avons littéralement lancé l’acte 6 et nous avons dit : « Prenons ce qui se passe dans l’acte 6 dans une scène et plongeons-y, et explorons vraiment comment nos personnages finissent là où ils ont fini ». Cela a donc fini par être notre pépite pour la saison 6″.