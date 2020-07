Le lancement de l’orbiteur Hope Mars des EAU est reporté à la semaine prochaine en raison du mauvais temps

Un historique Mars le lancement a de nouveau été retardé par des conditions météorologiques gênantes sur le site de lancement.

Les Émirats arabes unis (EAU) sont impatients de lancer leur toute première mission interplanétaire, un orbiteur de la planète rouge surnommé Espérer . Mais le site de lancement de la mission, le Japon Centre spatial de Tanegashima , a été aux prises avec de mauvaises conditions météorologiques tout au long de la fenêtre de lancement, qui a ouvert ses portes mardi 14 juillet. L’orbiteur Hope Mars sera lancé sur une fusée Mitsubishi Heavy Industries H-IIA pour commencer son voyage sur la planète rouge.

L’agence spatiale des EAU envisage désormais un lancement entre le 19 et le 21 juillet, selon les déclarations de l’équipe de la mission. (Le lancement aurait lieu entre le 20 et le 22 juillet, heure locale sur le site de lancement en raison des fuseaux horaires.)

En relation: La mission Hope des Emirats Arabes Unis sur Mars en photos

Selon une autre déclaration à partir du compte Twitter de la mission Hope Mars, la fusée H-IIA sur laquelle le vaisseau spatial lance nécessite des vents de pointe inférieurs à 70 pieds par seconde (21 mètres par seconde), avec très peu de précipitations, et pas de nuages ​​cumulonimbus, de décharge atmosphérique ou de foudre le long du trajectoire de vol. Un temps plus dramatique pourrait envoyer une fusée hors route ou en faire une cible pour la foudre .

Le personnel de la société de fusées Mitsubishi Heavy Industries et de la mission Hope continue de surveiller la météo à Tanegashima et annoncera plus tard une heure de lancement spécifique dans les nouvelles dates.

Un «espoir» pour Mars: Le premier vaisseau spatial interplanétaire des EAU vise à écrire l’histoire

Pourquoi la date de lancement de #HopeProbe a-t-elle changé? #HopeMarsMission pic.twitter.com/V2qHixX1N6 16 juillet 2020

La mission Hope doit être lancée d’ici le 3 août, heure locale, pour arriver sur Mars cette année. Si le temps continue à interférer, le vaisseau spatial devra attendre 26 mois avant que les trajectoires de la Terre et de Mars ne soient à nouveau favorables à un lancement.

Ironiquement, étant donné la cause des retards, le Le travail de la mission Hope est d’étudier la météo et l’atmosphère sur la planète rouge, offrant aux scientifiques leur première vision globale de l’évolution du temps sur Mars au cours du cycle quotidien et saisonnier.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.