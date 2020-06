Lucifer Saison 5: les détails majeurs que vous devez savoir

– – –

Lucifer Saison 5: détails majeurs que vous devez savoir.

Lucifer est une émission de télévision célèbre qui avait été diffusée sur le réseau Fox. Lucifer a quatre saisons en son nom et la cinquième est également en route. La cinquième saison sera la conclusion de la série et sera composée de 16 épisodes supplémentaires, elle sera en deux parties.

Les épisodes de Lucifer Saison 5:

– – –

Les épisodes de cette saison 5 sont Really Sad Devil Guy, Lucifer! Lucifer! Lucifer !, Diablo !, Ça ne finit jamais bien pour le poulet, le détective Amenadiel, BluBallz, Our Mojo, Spoiler Alert sont la première partie de 8 épisodes. Ces épisodes sont réalisés par Sherwin Shilati, Claudia Yarmy, Viet Nguyen et bien d’autres réalisateurs. Chaque épisode est réalisé par différents réalisateurs.

Et l’autre partie de la série comprend Family Dinner, Bloody Celestial Karaoke Jam, Resting Devil Face, Daniel Espinoza: Naked and Afraid, A Little Harmless Stalking, Nothing Lasts Forever et deux autres épisodes. Ces épisodes sont réalisés par Nathan Hope, Sherwin Shilati, Sherwin Shilati et bien d’autres réalisateurs.

Eh bien, c’est ça, les gars. Les derniers épisodes de l’émission ont été révélés et nous espérons que la saison sortira également très bientôt. Les fans attendent avec impatience le cinquième épisode.

Nous espérons que vous vous portez bien pendant cette quarantaine. Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et votre famille. Jusque-là, restez à la maison et restez en sécurité.

– – –