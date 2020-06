The Puppet Assassin Strikes – / Film

Êtes-vous un fan de marionnettes homicides tuant des gens au début du 20e siècle en Amérique? Puis le Maître de la marionnette la série a un autre ripper d’un film pour vous avec Lame: la croix de fer, le premier long métrage autonome de la franchise centré sur le tueur de marionnettes assassin bien-aimé, Blade. / Le film fait ses débuts en exclusivité Lame: la croix de fer extrait du film, qui débutera en juin.

Lame The Iron Cross Clip

Une journaliste et son photographe enquêtent sur une paire de corps mutilés dans le clip de Lame: la croix de fer, un film qui n’est certainement pas sur l’autre personnage bien connu du même nom. Non, c’est la lame pour les fans de marionnettes meurtrières, du Maître de la marionnette série, qui se développe depuis 1989. Pour ceux qui ne connaissent pas le Maître de la marionnette franchise, voici un cours intensif: un marionnettiste du nom d’André Toulon a créé des marionnettes vivantes, et ils tuent des gens. Et il s’est avéré extrêmement populaire au cours des décennies depuis le début de la franchise en 1989, revenant récemment sous forme pulpeuse avec des films comme Puppet Master: Le Littlest Reich (qui est techniquement un redémarrage indépendant) et similaires.

« Le Maître de la marionnette les films sont essentiels dans l’héritage de Full Moon Features », a déclaré Charles Band, PDG de Full Moon Features, dans un communiqué. «Non seulement ils sont les favoris de nos fans, mais ils restent la franchise de films en direct la plus réussie de l’histoire et ils ont toujours été une joie pour nous de créer. Surtout pendant cette période incertaine, nous ne pourrions pas être plus ravis de donner à nos fans la fonctionnalité autonome de Blade qu’ils attendaient. «

Si des marionnettes homicides qui combattent les nazis le font pour vous, qui suis-je pour juger? Bien que le titre de ce film me fasse me demander si Toulon a créé Blade en sachant qu’un autre personnage très célèbre portait le même nom. Quoi qu’il en soit, si vous cherchez la lame qui chasse les vampires, ce n’est pas cette lame.

Voici le synopsis de Lame: la croix de fer:

Le film suit le Dr Hauser (Roy Abramsohn, Échapper à demain), le savant le plus fou du Troisième Reich, alors qu’il se lève à nouveau avec le meurtre et le chaos dans son esprit. Alors que le complot pervers du médecin nazi dérangé est révélé, la journaliste psychique Elisa Ivanov (Tania Fox, L’art des morts) réveille son propre ange de la mort dans Blade, et ensemble, jeune fille et marionnette se préparent à marteler le mal Hauser en enfer où il appartient.

Lame: la croix de fer fera ses débuts mondiaux exclusivement sur la chaîne et l’application Full Moon Features sur 26 juin 2020.

