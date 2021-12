Love Life saison 3 sur OCS : Que sait-on de la suite de la série ?

Créé par Sam Boyd pour HBO Max et diffusée en France sur OCS, Love Life est une série d’anthologie qui se concentre chaque saison sur le voyage romantique d’un individu spécifique. Explorant l’interdépendance entre les identités et les relations personnelles, sociales et professionnelles des gens, la série aux allures de rom-com est une plongée profonde dans les épreuves et les tribulations de l’amour.

Love Life a été diffusée pour la première fois le 27 mai 2020 et a immédiatement mérité des éloges pour sa représentation charmante de la nature belle, compliquée et souvent désordonnée des rencontres. Si certains ont critiqué ses thèmes superficiels et légers, d’autres ont apprécié son réalisme et les performances fantastiques de la distribution. La saison 2 de la série se penche sur la vie de Marcus Watkins, un éditeur de livres qui lutte avec son identité après son divorce. Naturellement, beaucoup espèrent une troisième saison, voulant désespérément des personnages plus fascinants et des mésaventures romantiques. Betanews vous dit tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 de Love Life !

Date de sortie de la saison 3 de Love Life

La saison 2 de Love Life est sortie le 28 octobre 2021 sur HBO Max, la saison se terminant le 11 novembre 2021. En France, il a fallu patienter plus longtemps puisque la deuxième saison est sortie le 20 décembre 2021 sur OCS. La saison se compose de 10 épisodes d’une durée d’environ 30 minutes chacun.

À l’heure actuelle, il n’y a aucune information officielle concernant le troisième versement potentiel. Très probablement, HBO Max attend de voir les notes de la saison 2 avant de décider de l’avenir de la série. Cependant, nous croyons fermement que le spectacle reviendra pour une troisième itération car l’équipe derrière le spectacle semblait enthousiasmée par l’idée. “Il y a beaucoup de personnages intéressants de cette [second] saison qui pourrait très bien fonctionner pour se développer. C’est [‘Love Life’] comme un univers Marvel pour les comédies dramatiques pour adultes », a déclaré Anna Kendrick, qui joue toutes les deux dans la série en tant que Darby Carter et est l’une de ses productrices exécutives.

“J’aimerais en voir plus sur peut-être un personnage que nous n’avons vu que dans un épisode ou deux obtenir un arc à gros cul afin que nous puissions vraiment plonger”, a ajouté William Jackson Harper, le protagoniste de la saison 2 Marcus Watkins et l’un des producteurs exécutifs de l’émission. En gardant à l’esprit le temps requis pour le renouvellement, le tournage et la post-production de la série, nous prévoyons la sortie de la saison 3 de Love Life dans le courant du troisième trimestre 2022. En attendant, nous devrons attendre l’annonce officielle du renouvellement. Espérons que cela ne prendra pas trop de temps !

Casting de la saison 3 de Love Life

Étant une série d’anthologie, Love Life se concentre sur un nouveau personnage à chaque saison. Cependant, les personnages sont liés les uns aux autres d’une manière ou d’une autre. Ainsi, si la saison 3 obtient le feu vert, on peut s’attendre au retour de William Jackson Harper dans le rôle de Marcus Watkins et d’Anna Kendrick dans le rôle de Darby Carter. Cependant, il est peu probable qu’ils soient les protagonistes. Nous pourrions également voir plus de Jessica Williams (Mia Hines), Maya Kazan (Emily), Punkie Johnson (Ida) et Nick Thune (Magnus).

Tout en parlant de la façon dont le scénario est développé, Boyd a déclaré:

«C’est une vitrine de performance et une étude de personnage. C’est tellement amusant de le construire autour de l’acteur. »

Ainsi, on ne peut être sûr du casting de la saison 3 que lorsqu’une annonce officielle est faite.

Intrigue de la saison 3 de Love Life

La saison 2 tourne autour de Marcus, qui rencontre Mia au mariage de Darby et Magnus; les deux forment instantanément une connexion. Marcus entre dans une sorte de liaison émotionnelle avec Mia, bien qu’il soit marié à Emily. Cependant, quand Emily découvre la relation ambiguë entre son mari et Mia, Marcus est obligé de déménager et de rester avec sa sœur, Ida. Tout au long de la saison, nous voyons Marcus essayer de se réconcilier avec son identité, son mariage raté, sa paternité, sa dynamique familiale et son désir d’une relation amoureuse significative.

Si elle est renouvelée, la saison 3 suivra probablement la tendance de la série à tourner autour des relations d’un personnage, principalement romantiques. Dans la saison 2, la série ajoute de la profondeur à son intrigue en explorant des sujets difficiles concernant les relations toxiques, les différences culturelles, les connexions platoniques et la responsabilité dans les relations.

La troisième saison est donc susceptible de se concentrer sur divers aspects des relations amoureuses, de l’amour de soi à l’importance de la communication mutuelle. Il pourrait même explorer les relations LGBTQIA +, le concept de polygamie, les attachements co-dépendants, les relations à distance et les romances intermittentes. Bien que nous ne sachions pas exactement ce qui nous attend, nous sommes sûrs que cela en vaudra la peine !