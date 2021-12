IceShop : votre cellule de refroidissement au meilleur prix

L’équipement de votre cuisine professionnelle joue un rôle essentiel dans la réussite de votre activité quotidienne de restaurateur. Avec un matériel performant et adapté, vos équipes peuvent garantir une qualité constante sur les plats servis à vos clients, mais aussi développer la carte de votre restaurant avec des créations toujours plus techniques. Parmi les équipements incontournables, la cellule de refroidissement contribue au respect des mesures d’hygiène et simplifie l’organisation et la mise en place de votre équipe. Afin d’accompagner votre métier de la meilleure façon, IceShop vous propose une large sélection de cellules de refroidissement pour un matériel de qualité qui comble toutes vos attentes.

Pourquoi investir dans une cellule de refroidissement ?

Une cellule de refroidissement vous permet de faire baisser la température de vos plats en quelques minutes seulement. Qu’il s’agisse de votre mise en place ou d’une préparation de commande, la congélation de préparations fraîches est parfois incontournable dans votre activité. En utilisant une cellule de refroidissement, vous évitez le risque de prolifération des bactéries et pouvez congeler votre plat rapidement pour un gain de temps précieux.

Par ailleurs, ce type de matériel peut vous permettre de créer facilement des préparations sur plusieurs niveaux. Vous refroidissez ainsi chaque étage de votre dessert ou de votre plat en quelques instants pour des créations gourmandes toujours plus innovantes. Un équipement pratique qui vous permet donc de surprendre votre clientèle de la meilleure façon, tout en préservant les saveurs de chaque ingrédient avec une mise en place qui respecte la qualité des produits

IceShop : la référence pour votre équipement professionnel

Expert de l’équipement CHR, IceShop vous propose un large catalogue de matériel professionnel pour votre restaurant, votre café ou votre bar. Un seul site référence qui vous permet d’équiper votre cuisine professionnelle avec les plus grandes marques du secteur au meilleur prix. En effet, la plateforme IceShop vous promet de nombreux avantages pour l’achat de votre cellule de refroidissement ou de tout autre type de matériel pro.

Une offre variée et les plus grandes marques d’équipementier

Un équipement qui présente régulièrement des dysfonctionnements ou ne résiste pas à une utilisation professionnelle peut rapidement compliquer le service de vos équipes, et ainsi impacter la satisfaction client. La qualité de votre matériel est donc essentielle pour la bonne poursuite de votre activité. Avec un catalogue des meilleures marques professionnelles telles que Everlasting, Afinox, Gram, ou encore Tekna line, IceShop vous garantit un large choix, ainsi qu’un équipement durable qui saura répondre à toutes vos exigences et vos attentes.

Les prix les plus bas du marché tout au long de l’année

L’engagement IceShop, c’est de vous accompagner au quotidien pour faire vivre votre métier passion de la meilleure façon possible. Les équipes de cette plateforme professionnelle veille donc à mettre à jour les prix régulièrement afin de vous assurer des tarifs parmi les plus bas du marché toute l’année. Vous avez ainsi la garantie d’un budget maîtrisé, et ce, sans faire aucun compromis sur la qualité du matériel mis à la disposition de vos équipes en cuisine.

Une équipe disponible et une garantie sur chacun de vos achats

Soucieux de vous aider à trouver l’équipement idéal pour votre établissement CHR, les conseillers IceShop sont disponibles à tout moment par téléphone ou mail. Qu’il s’agisse de vous guider vers un matériel adapté à vos besoins, de répondre à des questions techniques sur les performances de votre cellule de refroidissement ou de votre chambre, ou bien de vous détailler les modalités de livraison de la plateforme, vous bénéficiez d’un accompagnement expert en France et en Belgique.

Par ailleurs, chaque équipement est garanti un an par IceShop. En effet, la plateforme dispose également de toutes les compétences requises pour l’installation et l’entretien de votre matériel. Un avantage supplémentaire qui vous permet de gérer sereinement vos imprévus en cas de panne ou lors de la mise en route.

Un paiement sécurisé en ligne et une livraison rapide

Enfin, la plateforme IceShop vous assure un paiement en ligne sécurisé pour effectuer vos achats, ainsi qu’un service de livraison rapide. Vous pouvez ainsi compter sur une équipe réactive pour expédier votre commande le jour-même à chaque fois qu’il est possible de le faire. Il vous suffit alors de quelques jours ouvrés pour recevoir votre matériel et en profiter sans plus tarder. N’hésitez pas et profitez des nombreuses références du site IceShop pour offrir le meilleur équipement à vos cuisiniers !