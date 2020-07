Loki Saison 1: les détails que vous devez absolument savoir

Dans les studios Marvel, le personnage de « Loki » est joué par Tom Hiddleston. Dans cette nouvelle série, nous verrons Loki, le Dieu de la malice, reprendre son histoire dans Avengers Endgame.

Tom Hiddleston est prêt à retourner dans le MCU en tant que méchant et anti-héros – Loki.

Il revient pour jouer Loki dans de nouvelles mini-séries, qui seraient disponibles sur le nouveau service de streaming Disney+.

Michael Waldron, le scénariste de Rick et Morty, et Kate Herron, la directrice de Sex Education, font équipe pour créer une nouvelle pièce pour MarvelTV, qui est dirigée par Kevin Feige. Il pourrait s’agir de quelque chose d’inattendu et de nouveau !

Casting



Nous savons que le personnage central de cette série est Loki, joué par Tom Hiddleston. Des acteurs comme Owen Wilson, Gugu Mbatharaw, Richard E. Grant seraient également présents dans cette série.

Intrigue



Dans Avengers Infinity war, nous savons que Loki meurt, mais beaucoup de gens ne savent pas comment le spectacle va se dérouler. Dans Endgame, nous voyons Loki laisser la garde des vengeurs au Tesseract.Kevin Feige a confirmé que la série suivrait l’histoire du jeune Loki qui s’est échappé pendant la scène du voyage dans le temps dans Endgame, suite à la mort de l’autre Loki dans Avengers : infinity war.

« On m’a posé plus que toute autre question après Endgame : « Où est allé Loki, qu’est-il arrivé à Loki ? dit Feige à la foule. « Cette série vous dira ce qui est arrivé à Loki juste après ça. »

« Vous avez vu [l’original] Avengers, n’est-ce pas ? » ajouta Hiddleston. « Donc il est toujours ce type. Et la dernière chose qui lui est arrivée, c’est que Hulk s’est fait écraser. Donc il y a beaucoup d’évolution psychologique qui n’a pas encore eu lieu.

Ainsi, avec le Tesseract, il pourrait interférer avec son passé et son avenir. En saison, nous verrions l’histoire reprendre de cet événement dans Endgame.

Bien que Loki ne soit pas digne de confiance, c’est un homme bon qui aime Thor, mais il ne laisse pas cet amour l’emporter sur ses autres objectifs. Loki est un personnage complexe, aimé du public.



Date de sortie



En raison de l’apparition du coronavirus, la production a été arrêtée en mars 2020. Comme la série ne fait pas partie de la production, aucune date de sortie n’a été annoncée. Cependant, nous savons que la première saison de Loki comporte six épisodes. Cette série sera diffusée sur Disney+ Hotstar.

Cependant, de nombreuses affiches de la première saison de Loki la rendent plus excitante. De nombreux fans de Marvel s’attendent à un élément de comédie. Heureusement, la nouvelle histoire de ce frère Asgard est géniale. Tous les fans de Marvel attendent avec impatience cette série mais malheureusement, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre la date de sortie.