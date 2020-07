Candyman : la sortie est encore retardée

Universal Pictures a reporté la date de sortie de Candyman, en plus d’une poignée d’autres films d’horreur prévus par le studio. C’est la deuxième fois que le reboot du film d’horreur de 1992 est retardé.

En avril dernier, nous avons appris que la date de sortie de Candyman avait été repoussée du 12 juin au 25 septembre de cette année.Le retard de Candyman a été annoncé dans le cadre d’un groupe de films d’horreur également retardés, dont Halloween Kills. Universal a annoncé mercredi que la date de sortie de Candyman était repoussée du 25 septembre au 16 octobre 2020.

Aucune raison officielle n’a été donnée par le studio. Cependant, on peut supposer que la nouvelle date de sortie de Candyman est le résultat des préoccupations actuelles de l’industrie cinématographique quant à la date à laquelle il sera possible d’ouvrir des salles de cinéma et de reprendre le tournage alors que le monde fait face à la pandémie COVID-19.

New release dates for 4 upcoming HORROR films have been officially announced by Universal Pictures.



🌟 #Candyman – October 16, 2020.

🌟 #ForeverPurge – July 9, 2021.

🌟 #HalloweenKills – October 15, 2021.

🌟 #HalloweenEnds – October 14, 2022. pic.twitter.com/LWfdjie250 July 9, 2020

Malgré les nouvelles mesures prises par les chaînes de cinéma pour assurer la sécurité des spectateurs, il semble toujours trop risqué pour les studios d’envoyer leurs grosses productions dans les salles.

Un nouveau film ou un vrai reboot ?

Réalisé par Nia DaCosta, The Candyman reboot met en vedette Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle d’un artiste de la région de Chicago qui s’intéresse de près aux traditions locales entourant le légendaire Candyman. Candyman met également en vedette Teyonah Parris (Chi-raq), Colman Domingo (Selma) et Nathan Jarrett-Stewart (Misfits). Candyman est co-écrit par DaCosta, Jordan Peele et Win Rosenfeld. Peele et Rosenfeld sont également coproducteurs.

‘CANDYMAN’ a été repoussé au 16 octobre 2020 aux États-Unis (en attente de la date française). pic.twitter.com/vE7UQrJdSH — Daily Pop (@DailyPop_) July 8, 2020

La sortie de Candyman est prévue pour le 16 octobre. Pour en savoir plus, regardez le dernier teaser de Candyman et consultez notre calendrier de sortie actualisé pour 2020.