Logitech G dévoile la souris de jeu Lightsync G203

Cette semaine, Logitech G a dévoilé une toute nouvelle souris de jeu pour que le public puisse mettre la main sur la G203 Lightsync. Celui-ci est une configuration assez cool car il se connecte au G HUB pour contrôler tous vos paramètres, un capteur réglable de 8000 DPI qui est livré avec cinq préréglages et a une merveilleuse précision, et le RVB personnalisable avec effet d’onde de couleur qui a environ 16,8 millions de couleurs . Vous obtenez également une conception plus classique à six boutons entièrement programmable et une conception qui est disponible en noir ou blanc au lancement avec plus d’options sur la route. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ci-dessous car il sera en vente en mai 2020 pour 40 $.

« Avec l’explosion du jeu dans le monde et à travers tous les âges, nous voulions développer une souris qui permettait à tous les joueurs d’accéder à certaines de nos technologies les plus innovantes », a déclaré Ujesh Desai, vice-président et directeur général de Logitech G. « La souris de jeu Logitech G 203 apporte une technologie haute performance, un éclairage RVB et un grand confort dans un design éprouvé. Cette souris vous aidera à surpasser la concurrence. » La souris de jeu Logitech G203 Lightsync présente une conception classique et éprouvée à 6 boutons, qui peut être utilisée directement prête à l’emploi ou entièrement configurée pour simplifier et personnaliser les actions dans le jeu. La nouvelle souris de jeu comprend un capteur de haute précision avec un DPI réglable jusqu’à 8000 DPI, offrant la plus grande précision, vitesse de suivi et cohérence. L’éclairage RGB G203 Lightsync comprend une palette pouvant atteindre 16,8 millions de couleurs et différents niveaux de luminosité, qui offre la possibilité d’afficher un effet d’éclairage à ondes de couleur «arc-en-ciel». La souris de jeu communique jusqu’à 1 000 rapports par seconde – huit fois plus rapidement que les souris standard – de sorte que lorsque la souris est déplacée ou cliquée, la réponse à l’écran est presque instantanée. La tension du bouton à ressort en métal affine davantage l’expérience en gardant les boutons gauche et droit de la souris prêts à cliquer, offrant une sensation, une réponse et une cohérence exceptionnelles.

