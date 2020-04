Floyd Mayweather inculpe les fans pour une rencontre en ligne et salue les affirmations selon lesquelles «  l’argent est parti  »

La légende de la boxe invaincue Floyd Mayweather, qui a dominé la riche liste Forbes de la décennie avec une fortune de 1,36 milliard de dollars, a déclenché des affirmations selon lesquelles il avait désespérément besoin d’argent après son apparition.Le joueur de 43 ans charge maintenant les fans de rencontres en ligne. .

Cela vient juste un mois après que son ancien ami et rappeur devenu acteur 50 Cent a déclaré que l’argent de la boxe était parti et que Mayweather serait « dans votre boîte de nuit locale parce qu’il a besoin de cette action en ce moment », suggérant que le combattant à la retraite explore des moyens de faire argent.

Ajouter du poids aux rumeurs est le fait que Mayweather flirte avec un retour sur le ring ou l’octogone depuis l’année dernière et maintenant il s’est rendu disponible pour Fanmio, un site Web qui donne aux fans une chance de rencontrer leurs héros en ligne pour un prix.

Mayweather offre à ses fans une chance de discuter en ligne en tête-à-tête exclusif, avec des forfaits allant de 101 $ AUD jusqu’au pack ultime, qui coûte 2340 $ AUD et vous garantit un chat vidéo avec le boxeur et trois signé limité cartes à échanger.

Dans une vidéo visant à promouvoir l’expérience virtuelle, Mayweather a déclaré: « J’adorerais vous inviter à Fanmio, où vous pourrez me rencontrer personnellement, dans une rencontre vidéo en tête-à-tête.

« Maintenant, voici votre chance de me rencontrer, peu importe où vous dans le monde.

« Vous pouvez me demander n’importe quoi, me poser des questions sur les 50 combats, me demander quel est mon régiment alimentaire, me demander quel est mon meilleur combat, me demander quel est mon meilleur KO, me demander ce que je fais tous les jours, à la retraite.

« Pour être le meilleur, vous devez toujours faire des heures supplémentaires.

« Cet événement est incroyable, vous ne le manquerez pas, j’ai quelques pièces exclusives que je vais signer juste pour cet événement.

« J’ai hâte de vous rencontrer tous, je veux rencontrer votre famille, vos amis. »

Mayweather vient de sortir d’une tournée au Royaume-Uni pour charger les fans d’une rencontre avec le champion des cinq poids disant aux participants qu’il sortirait « absolument » de sa retraite pour reprendre McGregor ou combattre Khabib Nurmagomedov – mais il ne le ferait pas pour moins de 940 millions de dollars (AUD).

« Comme je l’ai dit auparavant, je suis à la retraite mais je ne suis pas à la retraite pour gagner quelques dollars.

« Donc, si je peux divertir le monde et m’amuser, c’est un divertissement facile et je peux gagner 600 millions de dollars avec deux gars [Khabib Nurmagomedov and Conor McGregor], pourquoi pas? »

Mayweather a encaissé 585 millions de dollars australiens et a officiellement annoncé son abandon en 2017 après avoir battu la star de l’UFC Conor McGregor dans un combat de boxe croisé.

Il est revenu sur sa parole à la retraite environ un an plus tard pour battre le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa dans un combat d’exposition à Tokyo, lui rapportant un peu moins de 14 millions de dollars.

Et puis plus tôt cette année, Mayweather a annoncé qu’il « sortait de sa retraite en 2020 » pour travailler sur un « événement spectaculaire » avec le patron de l’UFC Dana White.

Le combattant 50-0 a ri en affirmant qu’il allait faire faillite dans une interview avec The Sun, se moquant des récents rapports de sa richesse décroissante.

« C’est fou. Vous entendez des choses à propos de » Floyd a besoin d’argent « . Je n’ai pas besoin de (quoi que ce soit), mais cela ne me dérange pas de gagner plus d’argent. »

Mayweather n’est pas le premier athlète à se tourner vers les services de rencontres en ligne pour gagner de l’argent.

Mike Tyson a réalisé un bénéfice de 20 000 $ au cours des six premières heures lorsqu’il s’est inscrit avec Cameo pour des appels vidéo personnels.