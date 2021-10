Locke and Key Saison 2 : résumé et explication de la fin de la série Netflix

Locke and Key de Netflix suit les aventures des enfants Locke dans leur maison ancestrale mystique. Les clés puissantes cachées autour de la maison détiennent une pléthore de pouvoirs, et la bataille épique pour elles entre les entités démoniaques et la famille Locke se poursuit dans la saison 2.

De nouvelles clés sont découvertes et des citoyens sans méfiance de Matheson sont transformés en démons, beaucoup de choses se passent dans la saison de suivi de la série d’horreur fantastique. Avec l’épisode 10, le final de la saison 2 littéralement intitulé « Suspense », on sait qu’il y a une tonne de bonnes choses à traverser. Betanews vous propose de faire le tour de la fin de la saison 2 de Locke and Key.

Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur Locke and Key saison 2

Récap de la saison 2 de Locke et Key

La saison 2 démarre trois mois après la disparition d’Ellie dans la saison 1. Les choses sont calmes et les enfants Locke ont commencé à utiliser régulièrement les clés puissantes pour diverses tâches. Cependant, Tyler craint toujours d’oublier la magie lorsqu’il aura dix-huit ans et s’aventure dans l’esprit de l’une des vieilles amies de Rendell, Erin, en utilisant la clé principale. Ils découvrent finalement que le père de Tyler, Rendell, a traversé un dilemme similaire lorsqu’il était enfant et a aidé à créer la clé de mémoire. En essayant de trouver la clé de mémoire, il leur est révélé que le jeune frère de Rendell, Duncan, l’a forgée.

Pendant ce temps, Gabe, qui canalise secrètement le démon Dodge, tente de forger sa propre clé. Après plusieurs mésaventures, il se rend compte qu’il a besoin de l’aide d’un membre de la famille Locke pour terminer le processus. Une fois qu’il apprend comment Duncan a forgé une clé dans son enfance, Gabe commence à concentrer toute son énergie sur son enlèvement. Finalement, Duncan est capturé et forcé de créer une clé démoniaque pour Gabe. En l’utilisant, il commence à créer une armée de sbires, et bientôt plusieurs personnes dans la ville, dont le détective Mutuku et la petite amie de Tyler, Jackie, sont transformées en entités démoniaques.

Dans un flash-back, nous sommes ramenés à 1775 lorsque Keyhouse a été attaquée par les Britanniques pendant la guerre d’Indépendance. Un soldat brutal nommé Frederick Gideon attaque la maison et tue le patriarche Locke Peter. Il échappe alors aux villageois en se réfugiant dans une grotte en bord de mer où il découvre un portail qui l’imprègne d’une énergie monstrueuse. Cependant, nous voyons plus tard que les villageois appréhendent Gideon et l’exécutent.

Fin de la saison 2 de Locke et Key : Dodge est-elle morte ? Que deviennent Gabe et Eden ?

Tyler crée finalement la clé Alpha avec l’aide de Duncan pour contrer les entités démoniaques. À sa grande horreur, cependant, il se rend compte qu’il tue à la fois le démon et son hôte. Finalement, l’armée de Gabe est réduite et Tyler réussit enfin à le poignarder avec la clé. Avec le méchant démoniaque apparemment vaincu, la bande retourne à Keyhouse pour trouver une femme qui ressemble à Dodge mais prétend être Ellie. Quand elle est capable de retirer une clé magique des mains des enfants Locke (ce que les démons ne peuvent pas faire), il est confirmé que la femme est, en fait, Ellie.

Pendant ce temps, Eden s’échappe et commence à formuler son propre plan pour prendre le pouvoir. Elle vole une clé du repaire de Gabe et entre dans la maison du puits, libérant l’ancien esprit de Frederick Gideon. Alors même qu’elle essaie d’ordonner autour de l’ancienne entité démoniaque, Gideon la jette calmement dans le puits et, en utilisant la clé Anywhere d’Eden, disparaît par la porte du placard de stockage à côté du puits.

Il se passe beaucoup de choses dans la rafale d’histoires entrelacées qui se déroulent simultanément dans la finale de la saison 2. La confrontation avec Gabe, qui canalise l’écho démoniaque Dodge, est la bataille centrale pour les enfants Locke. Après l’avoir poignardé avec la clé Alpha, qui tue à la fois les démons et les humains, Tyler est certain que le méchant est mort. Cependant, Dodge a déjà feint la mort et il serait prudent de regarder de plus près ce qui se passe.

Tout d’abord, puisque Gabe était humain, il est mort. Dodge, qui était dans le corps de Gabe, est un écho et apparemment impossible à tuer. Par conséquent, Dodge pourrait bien être vivant. Cependant, comme le démon n’a pas de corps à posséder, il est peut-être revenu dans le vide mystérieux d’où il vient. Il y a aussi une chance que le démon se soit à nouveau transformé en un morceau de métal chuchotant et attende son heure jusqu’à ce qu’il puisse se canaliser dans un autre corps.

Il convient également de noter que, dans les scènes finales, Lucas réapparaît après avoir été libéré de Dodge. Il a été le premier Dodge humain infecté il y a de nombreuses années et est depuis resté sous le contrôle de l’écho démoniaque. Voir Lucas devenir enfin lui-même après toutes ces années prouve que Dodge, bien que pas nécessairement mort, n’a pas de corps physique pour le moment.

Eden, après s’être séparée de Gabe, survit à l’attaque des enfants Locke. Après avoir libéré l’ancienne entité démoniaque appelée Gideon, elle est jetée dans le puits. Encore une fois, on ne sait pas si Eden est morte, mais elle est indiscutablement indisposée. Très probablement, elle est piégée à l’intérieur du puits et ne pourra en sortir que si elle est invoquée par quelqu’un avec la clé Echo (un peu comme Ellie a invoqué Lucas/Dodge dans la saison 1).

Kinsey et Tyler sont-ils vivants ?

Kinsey et Tyler, malgré leurs nombreux appels rapprochés, survivent à leur bataille contre les entités démoniaques. A la fin de la saison 2, Tyler part quelques mois pour passer l’hiver à voyager. Kinsey reste à Keyhouse avec leur jeune frère Bode et protège les clés magiques.

Jackie est-elle morte ?

La petite amie de Tyler, Jackie, devient un accessoire réticent dans la bataille désordonnée pour le pouvoir entre les démons et la famille Locke. À 18 ans, Jackie commence à oublier la magie. Autant que Tyler essaie, elle ne peut pas se souvenir de leurs moments ensemble. Finalement, elle décide de laisser partir ses souvenirs de magie et implore son petit ami de la laisser oublier. Malheureusement, elle est transformée en un serviteur démoniaque par Gabe peu de temps après.

C’est pour sauver Jackie que Tyler fabrique la Clé Alpha. Lorsqu’il l’utilise pour la première fois sur elle, il semble que Jackie soit guérie car elle est capable de prendre une clé magique de la main de Tyler. Cependant, quelque chose tourne mal et elle meurt dans les bras de son petit ami. À sa grande horreur, Tyler se rend compte que la clé qu’il a forgée tue non seulement les démons mais aussi leurs hôtes humains.

Kinsey et Scott finissent-ils ensemble ?

Kinsey et Scott ont une connexion depuis le premier jour d’école du premier. Cependant, les deux ne sont pas en mesure de se réunir dans la saison 1 car Kinsey est distrait par Gabe. Plus tard, l’amitié de Scott et Kinsey connaît une période difficile et il semble que les deux pourraient ne plus se parler.

Finalement, lorsque l’identité démoniaque de Gabe est révélée, Kinsey se rend compte de son erreur de ne pas faire confiance à Scott et s’excuse. Les deux se rapprochent alors plus qu’avant, et quand Kinsey découvre que Scott n’a pas quitté le pays comme il l’avait prévu, elle l’embrasse finalement. D’après les scènes de clôture de la saison 2, il n’est pas clair si Kinsey et Scott sortent officiellement ensemble. Cependant, ils ont définitivement brisé la barrière entre eux et une relation semble être en cours.

Qui est Ellie ?

Ellie est l’amie d’enfance de Rendell qui est l’un des derniers gardiens des clés. Elle vit près de Keyhouse et son fils Rufus est un bon ami de Bode. Dans la saison 1, Dodge utilise la clé d’identité pour transformer Ellie en son sosie, puis s’échappe. Les enfants Locke, pensant qu’Ellie est Dodge, puis la jettent dans le vide bleu derrière la porte Omega (également appelée la porte noire).

Après que Gabe ait détruit la grotte menant à la porte Omega, nous voyons Ellie sortir des décombres, ressemblant toujours à Dodge. Il semble que la perturbation causée par l’effondrement de la grotte la ramène d’une manière ou d’une autre dans le monde humain. Cependant, cela ouvre un nouveau domaine de possibilités car nous n’avons jusqu’à présent vu aucune entité revenir du vide. Bien que cela ne soit pas discuté, Ellie a probablement rapporté des informations importantes de son expérience de tomber dans le vide.

Pour rappel, les saisons 1 et 2 de Locke and Key sont disponibles en intégralité en streaming sur Netflix.