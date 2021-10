Nouveautés Netflix : 3 séries et films à regarder ce week-end du 22 octobre

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 22 octobre ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 3 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end d’octobre sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir la saison 2 d’une série télévisée basée sur une série de bandes dessinées de Joe Hill, Locke and Key, un film à suspense psychologique intitulé Night Teeth et une nouvelle série animée pour adultes qui s’appelle Inside Job. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 22 octobre.

Locke and Key saison 2

LOCKE & KEY | Saison 2 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La saison 2 de Locke and Key est désormais disponible en streaming sur Netflix. Locke & Key est une série télévisée d’horreur surnaturelle basée sur la série de bandes dessinées de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Après que leur père ait été assassiné dans des circonstances mystérieuses, les trois frères et sœurs Locke – Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) et Bode (Jackson Robert Scott) – et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, dont ils découvrent qu’elle est remplie de clés magiques qui pourraient être liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les différentes clés et leurs pouvoirs uniques, un mystérieux démon se réveille et ne reculera devant rien pour les voler.

Night Teeth

NIGHT TEETH Bande Annonce VF (Netflix 2021)

Night Teeth de Netflix est un thriller d’horreur réalisé par Adam Randall. Il suit l’étudiant Benny (Jorge Lendeborg, Jr.), qui, pour gagner un peu d’argent, se fait passer pour un chauffeur le temps d’une nuit. Sa tâche ? Conduire deux mystérieuses jeunes femmes (Debby Ryan et Lucy Fry) à travers Los Angeles pour une nuit de fête. Prisonnier du charme de ses clientes, il apprend rapidement que ses passagères ont leurs propres plans pour lui, ainsi qu’une soif insatiable de sang. Alors que sa nuit devient incontrôlable, Benny se retrouve au cœur d’une guerre clandestine qui oppose des tribus rivales de vampires aux protecteurs du monde humain, menés par son frère (Raúl Castillo), qui ne reculera devant rien pour les renvoyer dans l’ombre. Alors que le lever du soleil approche à grands pas, Benny est obligé de choisir entre la peur et la tentation s’il veut rester en vie et sauver la Cité des Anges.

Inside Job

Inside Job | Official Trailer | Netflix

Inside Job est une série télévisée animée pour adultes créée par Shion Takeuchi et dont le producteur exécutif est le créateur de Gravity Falls, Alex Hirsch. Elle sort sur Netflix ce week-end. Inside Job est une comédie sur le gouvernement de l’ombre et l’équipe dysfonctionnelle dont le quotidien est de commettre les conspirations du monde. Des dissimulations alambiquées aux sociétés secrètes, en passant par l’étiquette des orgies masquées, naviguer dans la culture du bureau de Cognito Inc. peut s’avérer délicat, surtout pour Reagan Ridley (Lizzy Caplan), un génie de la technologie asocial. Même dans un lieu de travail rempli de métamorphes reptiliens et de champignons psychiques, elle est considérée comme l’intrus qui croit que le monde pourrait être meilleur.