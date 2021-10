Locke and Key saison 2 : Kinsey et Scot finissent-ils ensemble ?

La série Locke and Key de Netflix suit les enfants de la famille Locke alors qu’ils protègent les clés magiques de leur maison ancestrale, Keyhouse. Ayant récemment déménagé à Matheson, Tyler, Kinsey et Bode ont d’abord eu du mal à s’intégrer, surtout Kinsey. Cependant, elle finit par devenir une amie proche du groupe éclectique Savini, principalement à cause des invitations amicales incessantes de Scot.

Depuis la saison 1, Scot et Kinsey ont eu une alchimie, mais quelque chose ou l’autre a toujours fait obstacle. Scot a souvent clairement exprimé son affection pour Kinsey, mais ce dernier reste indécis et brise presque le cœur de Scot lorsqu’elle commence à sortir avec Gabe. Cependant, le seul côté positif de Gabe révélé comme un démon est qu’il donne maintenant à Scot et Kinsey une autre chance de romance. Alors finissent-ils ensemble ? Découvrons-le.

Kinsey et Scot se mettent-ils ensemble dans Locke and Key ?

Lorsque Kinsey commence à sortir avec Gabe, Scot essaie d’abord de l’accepter, mais se rend compte qu’il est trop douloureux de ne pas savoir avec certitude si Kinsey sera un jour avec lui ou non. Il accepte donc de rester de bons amis avec elle et continue de faire partie des aventures magiques qui s’ensuivent. Cependant, au fur et à mesure que la saison 2 progresse, Kinsey se méfie de plus en plus des intentions de Gabe. Le fait qu’il refuse de la laisser regarder dans sa tête pousse en fait Kinsey à se sentir plus proche de Scot, dans la tête duquel elle a été. D’une certaine manière, malgré sa sortie avec Gabe, il semble de plus en plus que Kinsey fasse confiance à Scot.

Le vrai coup vient quand Scot révèle qu’il pourrait quitter Matheson et retourner en Angleterre. Bien qu’elle ne le montre pas, Kinsey est dévastée et réalise très probablement à quel point Scot est important pour elle. Le sentiment est renforcé lorsqu’il révèle vers la fin de la saison 2 qu’il ne part pas et pense qu’il devrait rester à Matheson. Les deux s’embrassent ensuite, et il semble qu’ils soient enfin ensemble.

Hélas, la saison 2 termine les choses sur une note ambiguë, et nous ne voyons pas si Kinsey et Scot commencent officiellement à sortir ensemble après avoir partagé un bref baiser. Les scènes finales nous disent que Kinsey reste à Matheson pendant que Tyler part en voyage. Étant donné que Scot décide également de rester en arrière, il y a une chance qu’ils finissent ensemble. Le fait qu’il ait risqué sa vie à plusieurs reprises pour Kinsey montre également à quel point il lui est dévoué.

Cependant, d’après la dynamique entre les deux, il semble plus probable que Kinsey et Scot resteront amis et complices aventureux l’un de l’autre plutôt que d’être en couple. Même s’ils sortent brièvement, il semble que leur personnalité créerait une relation déséquilibrée (Scot étant toujours celui qui suit les ordres de Kinsey). En fin de compte, une romance entre les deux semble hautement improbable à long terme. Cependant, nous pouvons nous attendre à les voir se lancer ensemble dans de nombreuses aventures magiques tordues.