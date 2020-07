Liverpool fait une offre de 9 millions de livres sterling pour un joueur qui souhaiterait le transfert d’Anfield – .

CYRILLUS Salopette en velours bébé marine (intérieur marine) taille: 9M

9M - https://www.cyrillus.fr/salopette-en-velours-bebe-marine-interieur-marine.htm?ProductId=702170317&FiltreCouleur=6999&FiltreTaille=1M - Pour notre salopette, nous avons choisi un velours extra fin. Parfaitement adapté à l'univers de bébé, il offre plus de confort et de souplesse. Focus sur la doublure à carreaux qui ajoute de la douceur et permet de retrousser le bas pour un porté plus casual.Ce carreau fait partie d'un programme exclusif