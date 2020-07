Le système de dialogue Cyberpunk 2077 offrira une expérience dynamique

Semblable à The Witcher 3 avant cela, beaucoup attendent Cyberpunk 2077 pour amener les RPG occidentaux vers de nouveaux sommets. Cela peut arriver avec la structure de la mission, le gameplay et le récit. Cependant, il semble que les fans devraient particulièrement attendre les scènes plus centrées sur le dialogue. Ces séquences permettront apparemment aux joueurs de jeter un coup d’œil aux alentours, en surveillant la zone environnante à la recherche de comportements suspects d’autres PNJ, donnant un contexte dynamique plus large aux conversations du jeu.

Le numéro de septembre 2020 du PlayStation Magazine officiel (via Sirus Gaming) explique comment Cyberpunk 2077 le système de dialogue fonctionne. Pendant les séquences de dialogue, le protagoniste V peut regarder à loisir. Dans une tentative de négocier avec des agresseurs potentiels, par exemple, V peut repérer un PNJ proche faisant un mouvement pour récupérer quelque chose derrière son dos.

Prendre note de ces actions pourrait aider à identifier les premiers signes de danger. Ils peuvent également profiter à un joueur qui vise à faire pencher la balance en leur faveur à mi-négociation. Soi-disant, si la paranoïa remue un peu trop longtemps, les joueurs peuvent même choisir de mettre fin au dialogue et d’éliminer l’autre faction sur-le-champ.

Ailleurs, Pawel Sasko, concepteur principal des quêtes, a récemment parlé d’une autre façon dont l’équipe va renverser les attentes. Les joueurs n’auront pas besoin de terminer l’histoire principale pour battre le jeu, a-t-il expliqué. Cyberpunk 2077 une myriade de sous-intrigues ont été conçues pour informer le récit global, le modifiant ainsi radicalement en cours de route. Il en va de même pour le chemin de vie que les joueurs choisissent pour V au début. Même les relations de V avec les compagnons les plus importants seront différentes en fonction des choix faits au début. Bien que des chemins similaires puissent peut-être être empruntés, il est peu probable que deux joueurs aient exactement la même expérience.

CD Projekt RED’s Cyberpunk 2077 sera disponible dans les magasins pour PS4, PC et Xbox One plus tard cet automne le 19 novembre. Ceux qui achètent une copie sur les consoles de la génération actuelle recevront un accès gratuit à une mise à niveau de nouvelle génération pour le RPG sur PS5 et Xbox Series X.

[Source: Official PlayStation Magazine via Sirus Gaming]