L’invisible rendu visible, Tommaso – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous retournons dans Le bureau, voyage à travers l’histoire à une époque plus simple, sobre avec Willem Dafoe, gaffe sur le paranormal, et voir pourquoi les joueurs Cubs finiraient par détruire Sammy Sosa’s boombox.

Tommaso

Réalisateur Abel Ferrara nous donne de l’intensité sous la forme humaine de Willem Dafoe.

Premier long métrage dramatique d’Abel Ferrara depuis Pasolini en 2014, il recompose le cinéaste et son chef de file habituel Willem Dafoe, qui offre une meilleure performance en carrière en tant que personnage principal, un expatrié américain plus âgé vivant à Rome avec sa jeune femme et leur fille. Désorienté par ses appréhensions passées et les coups inattendus qui ont suivi son estime de soi, Tommaso parcourt ce dernier chapitre de sa vie avec une compréhension de plus en plus altérée de la réalité alors qu’il se prépare pour son prochain film. Tommaso est facilement la collaboration la plus personnelle et captivante de Ferrara et Dafoe à ce jour, une œuvre d’autofiction délicatement surréaliste marquée par la sensibilité aiguë de deux artistes accomplis.

C’est tout simplement exquis. La puissance portée à nos yeux quelques secondes après ce début est stupéfiante. Même si nous ne savons pas ce qui nous a amenés à ce moment, il y a une puissance dans la performance de Dafoe avec tous les brefs moments que nous avons ici. Il vous dit tout mais ne vous dit rien, et c’est devenu instantanément la prochaine chose que j’ai besoin de voir. .

De plus, si cela vous intéresse, consultez le site de Kino Lorber pour voir où vous pouvez le regarder dans votre maison tout en soutenant votre cinéma indépendant local.

Fan Level Midnight: Consacré au bureau

Réalisateur Shawn Cauthen nous a donné Netflix contre le monde donc cela a attiré mon attention.

L’une des comédies les plus populaires de la télévision de tous les temps, The Office, fait l’objet de nouvelles séries thématiques qui visent à découvrir l’attrait durable de l’émission pour les fans. Tourné dans des endroits à travers les États-Unis, Fan Level Midnight: Devoted to The Office, permettra au public de visiter la «vraie vie» de Dunder Mifflin, de se promener dans le studio de LA où il a été tourné et de rencontrer d’autres fans, comme un mécanicien automobile qui a sauvé la vie d’une femme en utilisant les conseils de RCR de l’émission. Fan Level Midnight: Devoted to The Office propose des interviews originales de Paul Feig, Leslie David Baker, Andy Buckley, Kevin Reilly, Robert Shafer, Calvin Tenner et bien d’autres.

Même si vous Paul Feig est une grande victoire, les acteurs Steve Carell, Rainn Wilson, et de nombreux autres membres de la distribution plus importants sont notablement absents. Je ne sais pas si cela rendra le documentaire un peu moins excitant, mais il pourrait être suffisamment intéressant pour un tour en VOD.

Surhumain: l’invisible rendu visible

Merci au réalisateur Caroline Cory pour me donner quelque chose à sourire cette semaine.

Le prix «Superhuman: The Invisible Made Visible» primé est basé sur les expériences époustouflantes d’individus dotés de pouvoirs extra-sensoriels qui semblent défier les lois de la physique connues de l’homme aujourd’hui. La productrice et animatrice Caroline Cory, qui possède sa propre expérience dans le domaine des sciences de la conscience et de la perception extra sensorielle, emmène les téléspectateurs dans un voyage extraordinaire pour obtenir des preuves tangibles et mesurables de ces phénomènes apparemment miraculeux. À travers une série d’expériences et de démonstrations scientifiques révolutionnaires, les téléspectateurs se retrouveront à relier les points sur la vraie nature de leur propre conscience, la relation entre l’esprit et la matière et découvriront s’ils vivent dans une matrice simulée ou s’ils peuvent avoir le contrôle de leur physique réalité et créer une expérience humaine épanouissante. Le film montre finalement qu’une fois les mondes invisibles rendus visibles, cette prise de conscience plus élevée transformera les humains en surhumains.

Écoutez, tous les documentaires ne parlent pas de retrouver des enfants perdus, de trouver une unité ou de découvrir un trésor perdu. Parfois, tu veux juste rire. Et c’est difficile de ne pas garder un visage impassible en regardant ça. Le contenu convient à quelque chose comme History Channel. Il s’agit d’un film où vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau sur le monde que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant. À savoir, qu’il y a des êtres humains qui y croient, et leur sincérité que cela est réel est étrangement réconfortante.

Fanny Lye Deliver’d

Je ne sais pas quel réalisateur Thomas Clay fait ici, mais je l’aime.

Fanny Lye (Maxine Peake) vit une vie puritaine tranquille avec son mari John (Charles Dance) et son jeune fils Arthur (Zak Adams), mais son monde simple est profondément ébranlé par l’arrivée inattendue d’un mystérieux jeune couple (Freddie Fox et Tanya Reynolds) dans le besoin. Une visite inattendue du shérif local provoque une escalade des événements qui change à jamais la vie disciplinée de Fanny.

C’est quelque chose entre un western et un morceau d’époque avec un peu plus de kick. Je collerais normalement quelque chose comme ça dans une pile pour être regardé plus tard, mais les citations à tirer, sans aucun doute, élèvent quelque chose qui serait autrement un autre coup dans le paysage de la remorque. Il s’agit de télégraphier sa valeur à votre attention avec un travail d’édition solide. Il bouge rapidement, ne s’embourbe pas dans son propre récit et laisse simplement les moments parler par eux-mêmes. Impressionnant, bien sûr.

