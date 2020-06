Détails de la version Kung Fu Panda 4 et autres informations

– – –

Kung Fu Panda 4 a annoncé que nous avons ses détails de sortie et les informations que vous devez savoir avant de le regarder !!

Il s’agit essentiellement d’un film d’animation qui se déroule en Chine. Ce film donne de nombreux détails sur le pays de la Chine.

La date de sortie n’est toujours pas sortie

Le premier film de cette franchise est sorti en 2008. Le film est devenu célèbre dans le monde entier. L’animation, le GFX et toutes les autres choses dans le film étaient extrêmement beaux. Il a également remporté de nombreux prix. Le deuxième film de la franchise sorti en 2011 et le troisième film de la franchise sorti en 2016.

Cela fait quatre ans que la dernière partie a été publiée. La nouvelle est que le travail de production du film est dans sa dernière étape. Mais vous connaissez l’état du monde à cause du coronavirus. Vous ne verrez pas Kung Fu Panda 4 cette année. Vous pouvez vous attendre à ce film en 2021. Mais il n’y a aucune information des développeurs du film. La date n’est qu’une supposition.

Le casting attendu de Kung Fu Panda 4

Il n’y a aucun détail sur la distribution du film. Mais vous pouvez vous attendre à une partie du casting du dernier film de la franchise.

Voix off Po de Jack Black

Master Shifu voix off par Dustin Hoffman

Voix off Master Tigress par Angelina Jolie

Voix off Master Mantis par Seth Rogen

Voix off Master Viper par Lucy Liu

Voix off Master Crane par David Cross

Voix off Master Monkey par Jackie Chan

Terrain prévu de Kung Fu Panda 4

L’histoire tourne autour d’un Panda nommé Po qui aime le Kung Fu. Certaines parties du Kung Fu Panda ont révélé que le voyage d’un Dragon Master peut être montré. Il y aura un méchant contre lequel Po se battra.

Il y a des chances que dans ce film vous verrez une petite partie romantique entre Po et Tigress. Mais pour tous les détails, vous devez attendre la date de sortie du film.

